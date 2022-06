L'Oroscopo di lunedì 13 giugno prevede una Bilancia piuttosto attiva sul lavoro, anche se avrà ancora molta strada da fare. Toro riuscirà a godersi la propria relazione di coppia.

Le stelle porteranno fortuna sul lavoro ai nativi in Acquario, mentre Cancro sarà particolarmente impegnato e con poco tempo libero a disposizione. Vediamo quali sono le previsioni astrologiche di lunedì 13 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 13 giugno 2022 segno per segno

Ariete: migliora la sfera sentimentale in quest'inizio di settimana. La Luna si sposterà nel segno del Sagittario e vi permetterà di condividere qualche emozione in più con la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro, con l'arrivo di Mercurio in sestile potrete incrementare la qualità dei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna dal 13 giugno non sarà più un ostacolo, e sul fronte amoroso potrete tornare ad amare con tutto il cuore il partner, potendo godervi appieno la vita di coppia. Se siete single, avrete voglia di fare ciò che vi piace di più. Nel lavoro forse non sarà un periodo stimolante, ma nonostante ciò i vostri progetti non si fermeranno. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in opposizione non favorirà le questioni di cuore. Secondo l'oroscopo di lunedì 13 giugno avrete troppi pensieri per la testa, e potreste essere scontrosi con il partner. Se siete single, vi curerete più di voi stessi che degli altri.

Sul fronte lavorativo le stelle vi favoriranno e sarete nelle condizioni ideali per mettere in piedi dei progetti di alto livello. Voto - 7️⃣

Cancro: settore professionale difficile da gestire per voi nativi del segno. Marte e Giove non vi daranno tregua e sarete particolarmente impegnati e con poco tempo a disposizione. Per quanto riguarda i sentimenti, la giornata sarà tutto sommato gradevole per voi e il partner grazie a Venere in sestile.

Se siete single, sarete abbastanza socievoli da stringere facilmente nuove conoscenze. Voto - 7️⃣

Leone: periodo in lieve rialzo per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono dal segno del Sagittario. La vostra storia d'amore non sarà la più romantica del mondo, ma tra voi e il partner ci sarà un certo dialogo, e questo sarà importante per il bene della relazione.

In ambito lavorativo sarete concentrati sui vostri progetti e vi darete da fare per raggiungere gli obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: l'oroscopo di lunedì 13 giugno ha un quadro astrale al ribasso per la sfera sentimentale. Dovrete fare i conti con la Luna in quadratura che non vi metterà a vostro agio con il partner. Se siete single, la prima impressione è fondamentale per far colpo sulla persona che vi piace. In ambito lavorativo, attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe procurarvi qualche imprevisto di troppo. Voto - 6️⃣

Bilancia: le previsioni astrologiche vi vedono particolarmente attivi sul posto di lavoro grazie a Mercurio che torna dalla vostra parte. Ci saranno ancora Marte e Giove a mettervi in difficoltà, ma nonostante ciò potrete recuperare terreno e ottenere dei risultati migliori.

Per quanto riguarda le questioni di cuore, la giornata sarà piuttosto piacevole da vivere con il partner grazie alla Luna in sestile. Se siete single non siate timidi e abbiate il coraggio di fare la prima mossa. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna saluterà il vostro cielo, lasciando spazio a Venere opposta, e ciò non sarà un buon segnale per voi. Dovrete tenere a freno l'istitno e, soprattutto, dovrete stare attenti a tutto ciò che direte o farete. Sul fronte professionale riuscirete ad essere più organizzati con Mercurio che non sarà più in opposizione. Avrete comunque ancora tanta strada da fare prima di migliorare la situazione. Voto - 7️⃣

Sagittario: la settimana inizierà con la Luna favorevole che dal punto di vista sentimentale vi metterà a vostro agio e vi regalerà intense emozioni con il partner.

Se siete single, godetevi questo periodo con leggerezza; non ne rimarrete delusi. Sul fronte lavorativo riuscirete a dimostrare le vostre abilità con fermezza e decisione grazie a Marte e Giove, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: le vostre capacità professionali non sono al meglio in questo periodo. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 13 giugno le stelle non saranno particolarmente propizie, dunque dovrete impegnarvi a fondo affinché i vostri progetti vadano in porto. In amore, invece, ci penserà Venere a rendere affiata la relazione di coppia. Se siete single passione e romanticismo non mancheranno, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale ancora difficile sul fronte amoroso.

La cattiva influenza di Venere non vi renderà particolarmente romantici. Va bene cercare di risolvere i problemi insieme alla persona amata, ma un po' di passionalità in più non guasterebbe. In ambito lavorativo abilità e competenze non vi mancheranno. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo difficile per lunedì 13 giugno. La Luna e Venere saranno in contrapposizione, e ciò inciderà particolarmente sul vostro umore. Tenete dunque sotto controllo i vostri atteggiamenti. Per quanto riguarda il lavoro, avrete bisogno di qualche idea valida per gestire bene i vostri progetti. Attenzione soprattutto agli imprevisti. Voto - 6️⃣