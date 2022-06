L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 giugno 2022 è pronto a decretare "vincitori" e "vinti" riguardo i segni della prima sestina zodiacale. In primissimo piano sono le stelle dei prossimi sette giorni con le pagelle segno per segno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tastiamo il polso alle previsioni astrologiche da lunedì a domenica, subito dopo aver fatto chiarezza in merito ai prossimi transiti lunari. Intanto da segnalare il passaggio di Mercurio in Gemelli, lunedì 13 giugno. Il suddetto transito in Astrologia è indicatore di intelligenza, astuzia, apprendimento, agilità e lucidità mentale uniti a spirito critico, ironia e sarcasmo; favoriti anche i riflessi e le capacità comunicative dell'individuo.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana dal 13 al 19 giugno vedrà in programma quattro transiti in altrettanti segni. Il primo passaggio interesserà la Luna in Sagittario, nel simbolo di Fuoco lunedì 13 giugno alle ore 0:31 della notte. Il secondo cambio di segno riguarderà invece la giornata di mercoledì 15 giugno, precisamente alle ore 0:14, con il passaggio della Luna in Capricorno. Successivamente ci sarà un altro stop e relativo cambio di settore giovedì 16 giugno, con il passaggio della Luna in Acquario alle ore 23:44. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Pesci prevista per questo domenica 19 giugno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. In media una buona settimana, anche se nel finale dovrete superare qualche difficoltà di carattere economico. La Luna dapprima in Acquario e poi in Pesci potrebbe generare situazioni abbastanza delicate, in qualche caso dare fuoco alle polveri della litigiosità nel rapporto di coppia o in alcune relazioni familiari.

Buoni invece i rapporti con la gente con cui verrete in contatto. Il periodo favorirà gli spostamenti su brevi e lunghe distanze, così come eventuali collaborazioni di vario tipo. Questa settimana dovete essere reattivi al massimo, altrimenti rischiate di perdervi qualche bella occasione. Non si esclude qualche vivace scambio di idee con una persona amica oppure un familiare, che però non avrà alcuna conseguenza di particolare rilievo.

La classifica settimanale dell'Ariete:

Top del giorno martedì 14 giugno;

martedì 14 giugno; ★★★★★ mercoledì 15 e giovedì 16;

★★★★ lunedì 13 e venerdì 17;

★★★ sabato 18 giugno;

★★ domenica 19 giugno.

♉ Toro: voto 8. I prossimi sette giorni avrete abbastanza spazio di manovra grazie ad astri affidabili e di parte. Le stelle continueranno ad essere dalla vostra parte e Venere, il pianeta dell’amore, guarderà con occhi amorevoli i nativi del segno. Ciò significa che avrete un grande potere seduttivo, nonché un grande carisma: fatene buon uso... Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe essere in arrivo una proposta molto interessante, probabilmente attorno a giovedì o venerdì. I prossimi giorni chiunque avesse a che fare con voi si sentirà a proprio agio.

Potrebbe esserci però una questione delicata da affrontare tra lunedì o martedì che riguarda la vita privata: non aspettate, risolvete!

La scala di valori redatta dall'Astrologia settimanale:

Top del giorno venerdì 17 giugno;

venerdì 17 giugno; ★★★★★ giovedì 16, sabato 18 e domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 giugno;

★★★ martedì 14 giugno;

★★ lunedì 13 giugno.

♊ Gemelli: voto 6. La positiva presenza di Mercurio, in arrivo nel vostro segno proprio ad inizio settimana renderà il periodo certamente positivo. Saprete gestire le vostre emozioni e i vostri istinti e, ad un certo punto, vi sentirete davvero bene. Un benessere che eserciterà i suoi affetti anche sulle persone che vi circondano e che, con un po’ di impegno, potrebbe protrarsi per diversi giorni dopo i prossimi sette.

I single mettano in conto un incontro speciale nella giornata di mercoledì: se son rose, fioriranno! In primo piano il lavoro: alcuni progetti cui tenete molto stanno cominciando a concretizzarsi; continuate su questa strada e metteteci tutto l’impegno possibile, perché le prospettive sono davvero ottime.

La scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 13 (Mercurio nel segno) e mercoledì 15;

★★★★ martedì 14, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ venerdì 17 giugno;

★★ sabato 18 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. L'oroscopo della settimana predice un periodo poco positivo, soprattutto nella parte centrale. Mercoledì, giovedì e soprattutto venerdì dovete procedere coi piedi di piombo, evitando qualsiasi decisione affrettata.

Anzi, se ci riuscirete prendetevi del tempo soprattutto nelle questioni più complesse e delicate. Confrontatevi con persone che vi sono particolarmente vicine, perché sapranno aiutare nel caso doveste prendere decisioni importanti. La vita sentimentale potrebbe presentarsi decisamente tumultuosa: forse non farebbe male starsene un po’ per i fatti propri e riordinare le idee in solitudine. La soluzione non è poi così lontana. Quanto al lavoro, attenzione a non peccare di presunzione. A tavola intanto, da evitare gli alcolici e i cibi fritti, almeno per qualche giorno.

I prossimi sette giorni visti dalle stelle:

★★★★★ domenica 19 giugno;

★★★★ lunedì 13, martedì 14 e sabato 18;

★★★ mercoledì 15 e giovedì 16;

★★ venerdì 17 giugno.

♌ Leone: voto 6.

Settimana sulla falsariga della risicata sufficienza. Non credete totalmente a ciò che vi dirà una persona, per quanto autorevole possa essere la sua voce. Non sono tutti infallibili e voi possedete un buon istinto, quindi usatelo e seguitelo. Ascoltate tutto e tutti con calma, ma poi agite in base alle vostre idee. Il weekend non vi vedrà troppo in forma: in generale non sarete certamente di ottimo umore, quindi meglio dormirci su ed aspettare che passi il periodo "no". Avete addosso tanta voglia di concretizzare alcuni progetti che coltivate ormai da diverso tempo. Aspettate qualche altro giorno, pensate alle mosse da compiere e poi scendete in campo: il cielo molto presto tornerà dalla vostra parte ed i risultati supereranno le vostre stesse aspettative.

La scala con le stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 13 e martedì 14;

★★★★ mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17;

★★★ domenica 19 giugno;

★★ sabato 18 giugno.

♍ Vergine: voto 7. Le stelle saranno parzialmente dalla vostra parte affiancandovi nella ricerca di novità, di qualità, di cose belle e intense. Sarà un buon periodo con una parte centrale e finale tutta da vivere. L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 giugno prevede che vicino a voi presto ci sarà una persona disposta ad aiutarvi, magari anche dando qualche prezioso insegnamento: lasciatelo entrare nella vostra vita, non ve ne pentirete! E’ un buon periodo anche per il lavoro e le finanze: le cose si stanno mettendo sulla giusta carreggiata e potrebbero migliorare ancora.

Continuate a metterci tutta la buona volontà di cui siete capace condividendo azioni e pensieri con la persona amata: la sua presenza è importante, anche più di quanto voi possiate pensare.

La classifica della settimana giorno per giorno:

Top del giorno sabato 18 giugno;

sabato 18 giugno; ★★★★★ giovedì 16 e domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 e venerdì 17;

★★★ lunedì 13 giugno;

★★ martedì 14 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.