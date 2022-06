Per la giornata di lunedì 13 giugno 2022, l’Oroscopo si presenterà ottimale per i segni di acqua, mentre alcuni segni di fuoco come il Leone saranno finalmente in rialzo. Ottimo il Capricorno, in attesa di fare grandi salti sul piano professionale.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo giornaliero: Scorpione passionale

1° Scorpione: probabilmente questa settimana si aprirà con una grande passionalità all’interno della vostra relazione amorosa, dunque non ci sarà molto spazio per le questioni di stampo burocratico.

Potreste avere anche qualche sorpresa dalla famiglia di origine.

2° Pesci: il magnetismo che vi caratterizzerà in questo lunedì sarà molto forte, mentre avrete un atteggiamento molto più volitivo del solito. Questa combinazione sarà ottimale per instaurare un progetto molto ambizioso con il partner per poter fare un passo significativo nella coppia.

3° Ariete: avrete una carica energetica ottimale nonostante sia lunedì, mentre con l’amore si aprirà uno scenario di intesa e di complicità molto appagante. Secondo l’oroscopo potreste conoscere una amicizia che potrebbe farvi davvero da supporto nei momenti di difficoltà.

4° Gemelli: potrete avere del tempo libero da trascorrere con le amicizie e con i familiari.

L’aspetto interessante di questa giornata sarà da ricercare in serata, quando potrete avere a che fare con un affare davvero molto sostanzioso dal punto di vista economico.

Interazioni ottimali per il Leone

5° Leone: avrete una straordinaria interazione con una persona per la quale nutrite una profonda stima e che vi apprezza a sua volta.

Secondo l’oroscopo le questioni amorose saranno migliorate grazie alla grande passionalità che si respirerà in questa giornata.

6° Capricorno: sarete in procinto di fare tanti progetti che faranno la differenza sia per la vostra carriera sia per quanto riguarda l’ambito finanziario. Con le amicizie vivrete degli attimi davvero indimenticabili e che potrebbero regalarvi una gioia inattesa.

7° Bilancia: avrete modo di essere più disponibili con le persone che vi circondano, promuovendo non soltanto l’intesa all’interno della cerchia dei colleghi, ma anche quella puramente familiare. Avrete qualche presupposto per rendere la serata molto intesa dal punto di vista passionale.

8° Cancro: qualcosa di positivo si muoverà sul piano amoroso, mentre con le questioni familiari avrete finalmente qualche attimo di pausa che vi servirà per far riposare sia la mente che il corpo, secondo l’oroscopo.

Vergine alla ricerca di novità

9° Toro: avrete una giornata piuttosto sottotono che potrebbe essere anche a tratti noiosa. Probabilmente sul lavoro non avrete tutto quell’entusiasmo che credevate, ma questo sicuramente sarà un atteggiamento passeggero, secondo l’oroscopo.

10° Vergine: dovrete fare i conti con una relazione che non vi sta dando ciò che vorreste e cominciare a fare qualcosa per ottenere più indipendenza sarà una grande svolta per l’ambito personale. Potreste fare uno strappo alla regola nel pomeriggio, quando avrete più libertà di azione.

11° Sagittario: avere una ripresa lenta e piena di insidie potrebbe non essere il meglio, ma a fronte di qualche sacrificio e di tanta buona volontà riuscirete a fare qualcosa per poter almeno migliorare il tono umorale di questa giornata.

12° Acquario: avrete un lunedì molto faticoso e per niente scontato sul piano lavorativo. Lo stress potrebbe mettervi a dura prova anche per le questioni di carattere burocratico che sarete chiamati a risolvere. Datevi del tempo se dovrete prendere una decisione.