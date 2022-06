L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 giugno 2022 è pronto a giudicare il periodo compreso da lunedì a domenica. A dare ansia o stuzzicare la curiosità le previsioni astrologiche valide per i segni della prima sestina zodiacale.

Le previsioni astrologiche da lunedì a domenica, parlando di prossimi transiti astrali, mette in primo piano la Luna in Ariete, martedì 21 giugno. Il secondo transito arriverà giovedì 23 giugno con il passaggio della Luna in Toro. La Luna in Gemelli di domenica 26 giugno chiuderà il periodo. Tra gli altri transiti, da segnalare l'arrivo di Venere in Gemelli e del Sole in Cancro.

Astri e stelline della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Cambiamenti in arrivo: saranno positivi oppure no? Beh, molto dipenderà dai vostri prossimi passi e dalle vostre reazioni; tenete presente che le abitudini sono rassicuranti, è vero, ma spesso ci allontanano da occasioni anche importanti. Non vi senti al massimo della forma psico-fisica? E' vero, ma è anche vero che potete ritrovarla senza troppe difficoltà, cominciando da un’attenta riflessione: mettete a fuoco i vostri desideri e le ambizioni più urgenti, quindi passa all’azione:

Top del giorno martedì 21 giugno (Luna nel segno);

martedì 21 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 20, mercoledì 22 e giovedì 23;

★★★★ venerdì 24 giugno;

★★★ sabato 25 giugno;

★★ domenica 26 giugno.

♉ Toro: voto 9.

Il vostro buonumore ha effetti immediati fra le pareti domestiche: ci sono tutte le premesse per vivere una giornata densa di calore e allegria. Se siete ancora single, state all’erta perché l’anima gemella potrebbe essere nei paraggi. Se invece siete in coppia, cominciate a considerare l’idea di un impegno più importante.

La classifica:

Top del giorno giovedì 23 giugno (Luna nel segno);

giovedì 23 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 24, sabato 25 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20 e mercoledì 22;

★★★ martedì 21 giugno.

♊ Gemelli: voto 10.

State ritrovando fiducia nel futuro e nelle vostre possibilità, di conseguenza siete anche pronti a prendere decisioni importanti. L’amore si ravviva al fuoco della passione e il consiglio è quello di obbedire ciecamente all’istinto mettendo da parte la razionalità.

La classifica quotidiana:

Top del giorno domenica 26 giugno (Luna in Gemelli);

domenica 26 giugno (Luna in Gemelli); ★★★★★ lunedì 20, giovedì 23 (Venere nel segno) e venerdì 24;

★★★★ martedì 21, mercoledì 22 e sabato 25.

Oroscopo e classifica della settimana per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana, con la Luna in transito nel segno amico del Toro, la voglia di uscire con gli amici prevarrà su una settimana assai monotona, quasi da trascorrere in casa. Avete capito che se volete una cosa, non dovete fare altro che chiederla o decidervi a prendervela. L'arrivo del Sole nel segno, poi, sarà importante avere progetti a lungo termine ed altri a breve scadenza. Cercate di trovare un equilibrio tra entrate ed uscite.

In amore, notate tra la gente uno sguardo puntato su di voi, ma per avere la certezza di non esservi sbagliati vi comporterete con estrema cautela.

La scaletta con le stelline:

★★★★★ lunedì 20, martedì 21 (Sole in Cancro) e mercoledì 22;

★★★★ giovedì 23 e domenica 26;

★★★ venerdì 24 giugno;

★★ sabato 25 giugno.

♌ Leone: voto 6. E' un cielo particolarmente facile da gestire quello di questa settimana, specie per le coppie che si vogliono bene. Con Cancro e Capricorno l'intesa sarà speciale. Per il lavoro la vostra figura professionale è in crescita. I soldi che entrano escono rapidamente. C'è una grande stanchezza che provate fin dalle prime giornate della settimana, ma non armatevi di inutili polemiche.

In alcuni momenti l'amore manca di stimoli e voi non sapete come comportarvi.

La classifica:

★★★★★ sabato 25 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20, martedì 21 e venerdì 24;

★★★ mercoledì 22 giugno;

★★ giovedì 23 giugno.

♍ Vergine: voto 6. Non tutte le battaglie possono essere vinte ma l'importante per voi è essere certi di avere combattuto al massimo, di aver dato il 100% delle vostre energie. Dovete fare un bilancio della situazione. L'oroscopo della settimana 20-26 giugno indica che non è questo il periodo adatto per far scelte importanti e decisive. Attenzione pure se dovete affrontare delle prove. In amore le coppie più in crisi devono evitare scontri e complicazioni inutili.

La scaletta con le stelle del giorno:

★★★★★ venerdì 24 e sabato 25;

★★★★ mercoledì 22, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ lunedì 20 giugno;

★★ martedì 21 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana .