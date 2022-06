L'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 giugno prevede un Gemelli pieno di grinta sul posto di lavoro, ma un po’ meno in amore, mentre Vergine sfoggerà al meglio le sue doti romantiche. Per i Pesci sarà un buon momento per rilassarsi e godere al meglio della propria vita, mentre Leone avrà tante energie da spendere per cercare di migliorare al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 giugno.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 giugno 2022 segno per segno

Ariete: settimana nel complesso soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna non navigherà in ottime posizioni, ciò nonostante con un po’ di buon senso, maturità e un po’ di romanticismo potreste provare a vivere un rapporto stabile. Se siete single dovrete lasciarvi trasportare di più dalle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Giove porteranno energie e fortuna a sufficienza per permettervi di raggiungere i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Toro: un'altra settimana speciale per voi nativi del segno. In amore potrete contare sul sostegno di Venere, che non vi farà mancare nulla nel rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Attenzione però al weekend, perché la Luna potrebbe darvi un po’ fastidio. Nel lavoro Mercurio vi farà venire in mente buone idee per gestire efficacemente i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la settimana forse non inizierà al meglio a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante sarete in grado di riprendervi in amore a partire da mercoledì. Single oppure no, mostrate maggior interesse nei confronti delle persone che amate e il vostro romanticismo sarà ripagato. Per quanto riguarda il lavoro, invece, Marte e Giove vi riempiranno di grinta e con un po’ d'impegno riuscirete a centrare i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale nel complesso appagante secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere continuerà a portare romanticismo con il partner, ma nelle giornate di giovedì e venerdì potrebbe non essere sufficiente a causa della Luna negativa. In ogni caso, cercate di non essere scorbutici. Per quanto riguarda la vostra professione, per fare un buon lavoro meglio non cambiare squadra, potreste soltanto avere ulteriori problemi.

Voto - 7️⃣

Leone: sarete pieni di energie durante questa settimana grazie a Marte in trigono. Soprattutto sul posto di lavoro sarete in grado di portare avanti efficacemente i vostri progetti, anche se vi piacerebbe poter ottenere di più. Per quanto riguarda i sentimenti, in questa settimana questo cielo non avrà molto da offrirvi e sarà meglio non avere grandi pretese dalla vostra vita amorosa. Voto - 6️⃣

Vergine: settimana davvero piacevole per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, sarete in grado di sfoggiare al meglio il vostro lato romantico, che la vostra fiamma sicuramente apprezzerà. Sul fronte lavorativo non si potrà dire che siete i migliori del settore, ciò nonostante il vostro lavoro lo saprete fare e lo porterete avanti piuttosto bene.

Voto - 8️⃣

Bilancia: con la Luna che si affaccerà nel vostro cielo tra le giornate di giovedì e venerdì, la vostra vita sentimentale finalmente comincerà a riprendere quota con momenti decisamente più romantici. Che siate single o no, è giunto il momento di mostrare il vostro lato più tenero, quello che effettivamente vi caratterizza. Sul fronte professionale Giove e Marte opposti non saranno sicuramente di grande aiuto, per cui meglio affidatevi alla buona posizione di Saturno per cercare di svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: non sarà una gran settimana per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Dovrete ancora fare i conti con il pianeta Venere in opposizione, che non vi darà tante possibilità con il partner o con la vostra fiamma se siete single.

Per quanto riguarda il lavoro potreste riuscire a ottenere buoni risultati con un po’ d'impegno in più. Anche se fa caldo, meno pigrizia e più concentrazione. Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo della prossima settimana che potrebbe non iniziare al meglio per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà in quadratura fino a mercoledì, ma questo non vorrà dire che le cose con il partner andranno così male. Cercate solo di non imporvi sulla persona che amate. Nel lavoro avrete tutti gli strumenti necessari per svolgere al meglio i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali nel complesso positive per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà ancora in trigono dal segno amico del Toro, ma attenzione alla Luna che tra giovedì e venerdì potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo In ogni caso, single oppure no, giocate bene le vostre carte e con un po’ di fortuna riuscirete a essere felici.

In ambito professionale non sarà sempre così facile ottenere ciò che volete, considerato che Giove e Marte saranno in quadratura. Non è detto però che con un po’ d'impegno potreste riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale ancora piuttosto altalenante, che non vi darà tante soddisfazioni. Venere infatti sarà ancora in cattivo aspetto e solo nelle giornate di giovedì e venerdì avrete l'occasione di provare a risolvere i vostri problemi grazie alla Luna in trigono. Sul fronte lavorativo in generale sarete messi piuttosto bene e in grado di raggiungere buoni risultati grazie alla buona posizione di Giove, Marte e Saturno. Voto - 7️⃣

Pesci: forse la settimana potrebbe non iniziare al meglio in ambito amoroso per via della Luna opposta, ma da mercoledì riuscirete a godervi al meglio il vostro rapporto.

Prendetevi il vostro tempo e godetevi la relazione di coppia in completa spensieratezza. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di sentirvi operativi e con Mercurio in buon aspetto riuscirete a portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣