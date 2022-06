L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 giugno 2022. Occhi puntati sull'avvio settimanale con l'amore e le attività lavorative in primissimo piano. Il resoconto astrale del periodo, intanto, mostra un cielo variopinto con, a svettare su tutti, l'ottimo Mercurio in trigono a Plutone, quest'ultimo già presente nel settore del Capricorno. Tra i sei segni presenti nella sestina in analisi in questo contesto, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, a svettare in alto insieme al già svelato Capricorno, anche il Sagittario.

Momento decisamente poco positivo invece per Bilancia e Scorpione, rispettivamente valutati in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 6 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata portatrice di incertezze con qualche dubbio che, come un tarlo, potrebbe insinuarsi (se già non l'avesse fatto) nella vostra mente. In alcuni aspetti della vita mostrate grande entusiasmo e partecipazione, mentre in altri il vostro apporto non è di quelli che si ricordano. Perciò, se un amico o amica dovesse organizzare una festa e vi chiedesse aiuto, accettate solo se ne aveste voglia.

In ambito lavorativo altro che buon intuito dinamico! La giornata sarà piuttosto letargica, ma per fortuna, essendo lunedì, quasi nessuno ci farà caso. In amore, intanto, il partner vi chiederà semplicemente di non starvene per tutto il tempo per conto vostro, a navigare in internet o presi dalla tv. Se fosse, allora avrebbe assolutamente ragione!

Scorpione: ★★. Questo lunedì non riuscirete proprio a vedere al di là del vostro naso. Ecco, potreste imbattervi in situazioni davvero poco apprezzabili, senza alcun preavviso. La Luna in Vergine per molti è una dura gatta da pelare, soprattutto se non adotterete qualche stratagemma. Nel lavoro andare alla ricerca di un’altra occupazione senza avere le idee chiare potrebbe costare davvero molto caro.

Infatti perdereste il vostro posto precedente in cambio di un pugno di niente! In amore Venere in Toro promette un periodo in cui la ricerca dell’anima gemella sarà si difficoltosa, ma non per questo meno eccitante. Se vi sentiste stanchi o stressati provate un dolce massaggio alle spalle oppure ai piedi: un vero toccasana in questo periodo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 6 giugno predice una meravigliosa giornata. Sarà o no un inizio settimana positivo? Certo che si: le stelle v’infonderanno coraggio ed entusiasmo, esattamente quello che ci vuole per superare un momento critico o per affrontare una scelta. In famiglia non date nulla per scontato, al contrario parlate più apertamente delle vostre aspirazioni.

Vita sociale appagante e movimentata; occhio però a non prendere abbagli in amore, soprattutto se single recidivi: errare è umano, ma perseverare è diabolico! Una notizia riguardante il lavoro potrebbe preoccuparvi un po’, ma troverete presto una soluzione. Non si esclude neppure un po’ nervosismo per leggeri e improvvisi malesseri o per lo stress accumulato recentemente. Riposatevi appena potete, ok?

Oroscopo e stelle del 6 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Lunedì davvero promettente, interamente sponsorizzato da Mercurio nel contesto in ottimo trigono al vostro Plutone nel segno. In amore qualcuno sta attendendo con ansia una vostra risposta e non sarà più disposto a rimandare.

Se confidate in un incontro speciale potreste anche essere accontentati. Tenete in alta considerazione l’opinione di un amico o di un parente, potrebbe rivelarsi molto utile in una situazione importante. I giovani che ancora vivono in famiglia potrebbero decidere di rimandare i progetti d’indipendenza perché, è risaputo, a casa si sta bene: si ha sempre tutto a portata di mano, si entra, si esce senza problemi, cosa volere di più dalla vita? Nel lavoro non ci saranno ostacoli a intralciare il cammino.

Acquario: ★★★★. Dopo qualche giorno poco positivo, ritroverete la vostra verve usuale, capace di colorare ogni situazione. Partenza settimanale pertanto in buona e allegra compagnia. In mezzo agli altri la vostra presenza luminosa, frizzante e ottimista non potrà non essere notata.

Nel lavoro avete ancora a disposizione un po' di tempo per preparare eventuali vostri piani, magari per studiare meglio eventuali vostre strategie. Potrete pensarci con comodo strada facendo. In amore, imparate a perdonare qualche piccola marachella: è pur sempre l'inizio di una nuova settimana e non è bene trascorrerla in mezzo ai musi lunghi o battibecchi. La stanchezza in qualche caso, merito dell’energia che avete, potrebbe tardare a farsi sentire: attenti, poi potreste avvertirla alla fine e tutta insieme.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 6 giugno, prevede un inizio settimana abbastanza buono. Se siete un po’ stressati, forse a causa d’impegni pressanti, pensate al miglior modo per uscirne non troppo ammaccati: fate tutto con tranquillità.

Se avete bisogno di qualche tenera coccola aggiuntiva, non abbiate alcun timore di richiederla. Nel lavoro, intanto, se avvertite "puzza di bruciato", starebbe a significare che il fuoco è vicino. Scoverete facilmente ciò che qualcuno tenta di nascondervi in modo poco professionale. Non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere e forse qualcuno se lo è dimenticato: per fortuna ci siete voi a ricordarglielo. In amore, se una comune amicizia v’invitasse a una serata in allegra compagnia, prendete la palla al balzo e uscite allo scoperto, senza timore.