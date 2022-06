L'Oroscopo di domani è pronto a valutare la giornata di mercoledì. In primissimo piano le previsioni zodiacali del 22 giugno 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, attenzione e curiosità puntate in direzione dei segni compresi nella prima sestina zodiacale. A chi non avesse bene in chiaro di quali segni si tratta, diciamo che andremo a valutare esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire qualche indizio in più? Diciamo subito che, ad avere ottime chance di portare a buon fine il periodo, senz'altro l'Ariete insieme al Cancro, entrambi valutati in periodo da cinque stelle.

I predetti segni saranno rispettivamente supportati dalla Luna e dal Sole, ambedue presenti nei rispettivi settori.

A questo punto iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 22 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 22 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 22 giugno preannuncia una giornata sottoscritta da cinque stelle. In amore, potrebbe essere una di quelle giornate dove tutto fila liscia come l'olio, senza troppi sbalzi di umore, ma anche senza grandi problemi sentimentali. Non sarà male potersi dedicare pienamente alla persona amata, soprattutto perché sarete il ritratto della serenità.

In molti non vorrete certo staccarvi da questo stato di grazia, nemmeno se vi venisse proposto un'idea che potrebbe cambiare radicalmente la serata. Single, l'obiettivo della giornata sarà chiaro e sintetico, la mente indagatrice scioglierà ogni eventuale enigma. Molte e preziose saranno le forze a cui attingere e altrettanto produttivi e generosi saranno gli apporti degli amici.

Voi ci metterete l'ispirazione, loro daranno una forma logica al prodotto finale che risulterà molto interessante. Nel lavoro, riuscirete a conciliare i vari impegni e a non farvi sopraffare dalle varie mansioni che dovrete affrontare. Questo grazie all'ottima carica positiva di questa giornata.

Toro: ★★★★. Questo mercoledì quasi tutto procederà abbastanza bene, la vostra forma sarà buona e vi sentirete discretamente di buon umore.

Insomma, un periodo da vivere così, come viene viene, senza pretese. In campo sentimentale potrete sicuramente trovare il modo per imparare a controllare il vostro umore e il tempo. Con piccole accortezze riuscirete di certo a vivere meglio la relazione di coppia, così per superare brillantemente questa giornata, servirà solo riuscire a dare una continuità alla stessa, in modo da essere sereni. Single, il notturno satellite vi renderà allegri, spensierati, vogliosi di inventarvi qualcosa da condividere con gli amici di sempre, in testa avrete soprattutto un viaggetto, oppure un progetto che coltivate da qualche tempo. Gli impegni sono numerosi, qualcuno anche faticoso ma niente riuscirà a scoraggiarvi.

I risultati parleranno da soli! Nel lavoro, anche se le stelle non saranno molto positive, sarà ugualmente una buona giornata. Così, varrà la pena di prendere decisioni significative e puntare verso nuovi obiettivi.

Gemelli: ★★★★. La vostra natura sensibile talvolta vi porta in acque tempestose, da cui riuscite ad uscire solo grazie a tutta la tenacia di cui disponete. In amore, le stelle vi aiuteranno a trascorrere una buona giornata, caratterizzata dalla socievolezza e dalla gioia di stare insieme a chi amate. Stranamente, avrete una buona parola da spendere per il vostro partner e sarete molto apprezzati in diversi contesti. Alcune coppie si prenderanno più sul serio, anche perché non è un reato ammettere di voler veramente bene ad una persona: è una cosa splendida, soprattutto appagante come poche altre al mondo.

Single, il cielo positivo disegnerà una giornata capace di farvi immergere tra i fondali del sentimento e della passione, ma anche delle idee, dei progetti da realizzare al più presto. La sfera affettiva sarà al centro della vostra attenzione, per voi la principale fonte della gioia di vivere. Nel lavoro, seguite con fermezza i vostri obiettivi, per strani che possono sembrare agli altri, perché con l'aiuto delle stelle, alla fine dimostrerete di aver avuto ragione.

Oroscopo di mercoledì 22 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Come ben sapete, niente viene regalato, anche in casi come questo. Solo se saprete cogliere le opportunità che questa giornata vi offre, otterrete risultati senza sforzo.

Per i sentimenti, il Sole sarà un vostro grande alleato, nel modo di parlare e di interagire ci sarà qualcosa di magico e di estremamente attraente per il vostro partner. Il periodo vi renderà così ottimisti e fiduciosi nei confronti della vita, sarete consapevoli di avere tutte le carte in regola per rendere la vostra relazione fantastica e felice. Single, la sfera del tempo libero, coccolata da Nettuno, massaggiata da Venere, vi offrirà svago, piacere e divertimento con un gradito optional: quale? Certamente, scoprire un talento nascosto che potreste mettere a frutto molto presto. Giorno giusto per fare visita ad un parente anziano, offrire il vostro aiuto a una persona in difficoltà, uscire con gli amici o, semplicemente, per rilassarsi con musica di qualità.

Nel lavoro, le stelle indicano che il giro d'affari migliorerà spropositatamente. Potrebbero capitare incredibili occasioni per allacciare nuovi contatti, approfittatene.

Leone: ★★★. Senza dover rinunciare alla vostra razionalità, potete comunque allentare la tensione, essendo finalmente più ottimisti e fiduciosi negli altri. In amore non mancherà chi vi farà arrabbiare e chi vi lancerà battute, tra cui il vostro partner pronto a mettere alla prova la vostra pazienza. Tenete quindi duro e non cedete alle provocazioni! Ne guadagnerete sicuramente in salute senza abbassarvi al livello di chi vi volesse infastidire anche con il livello di sopportazione largamente oltrepassato. Dovrete rimanere calmi e impassibili...

Single, le stelle saranno per voi abbastanza antipatiche che, dando retta a loro, ve ne doveste stare a letto a poltrire per tutto il giorno o quanto meno a casa a sbrigare distrattamente qualche faccenda. Infatti se c'è un individuo zodiacale che mal sopporta la vita così, questo è certamente il tradizionalista per eccellenza del vostro segno: per quest'ultimo anche la più eccitante delle avventure si tradurrebbe in ansia, stress, palpitazioni. Nel lavoro, sarete portati ad effettuare dei generosi cambiamenti al vostro settore professionale.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 22 giugno, indica che in questo momento la famiglia rappresenta un punto fermo importante, che non deve essere stravolto da eventi esterni.

Cercate di essere presenti soprattutto in campo sentimentale. In generale il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto e vi porterà ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusta gli eventi della giornata. Il partner vi cercherà per supporto e consigli: riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti, dando aiuti concreti. La vostra relazione amorosa funziona bene, basterà un po' di brio e passione in più per rendere tutto veramente impeccabile. Single, potrete muovervi con sicurezza e ottenere ovunque consensi: l'armonia chiama armonia o, se preferite, la fortuna attira fortuna! Aumenterà il desiderio di coltivare la vostra indipendenza, di dedicarvi ai progetti personali, perché attorno a voi c'è tutto un mondo di persone in grado d'apprezzare la vostra allegria e l'originalità di vedute.

Nel lavoro, il cielo accrescerà il vostro senso pratico, portando concretezza, determinazione e tanta ambizione. Coraggio, i risultati non tarderanno a farsi vedere.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 giugno.