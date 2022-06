L'Oroscopo di domani è pronto a dare conto a voi lettori, fedelissimi appassionati di buona Astrologia, su come potrebbe evolvere la giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 4 giugno 2022, in questo contesto riguardanti esclusivamente i primi sei segni dello zodiaco. Allora, curiosi di sapere come andrà il primo giorno di questo weekend? In primissimo piano, parlando di simboli astrali a massima positività, l'Ariete e il Leone, entrambi super-favoriti dalle stelle sia in amore quanto nel settore legato alle attività lavorative.

All'insegna della scontata routine, invece, la giornata di sabato per coloro del Cancro e della Vergine; mentre per i Gemelli si profila un periodo sicuramente molto impegnativo.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 4 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 4 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 4 giugno predice una splendida giornata. In amore, Venere darà modo di riconciliare la vita di coppia, cuore e corpo diverranno tutt’uno con il desiderio a dettar legge. Dunque, periodo senza nuvole: seguite il cuore e non perdere tempo con dubbi o paure, godete l'attimo! Il poter parlare insieme di varie cose, magari approfittando di scambi d'opinione, permetterà di imbastire buoni progetti da mettere in cantiere in un futuro prossimo.

Single, secondo la vostra concezione esistenziale la vita è una tigre da cavalcare con allegria, ottimismo e gusto della sfida. Per voi senz'altro sarà una giornata ottima, sarete ammalianti e soprattutto riuscirete far perdere la testa a qualcuno di vostro interesse. Poi, stimolati dalla Luna prenderete la vita con convinzione dei propri mezzi.

Sentirvi amati dalla famiglia di certo incoraggerà a fare ciò che più si desidera. Indirizzate tutte le vostre buone frecce sull'inventiva e sull'improvvisazione, sicuramente riuscirete in tutto ciò che vorrete. Nel lavoro, sarà un giorno molto produttivo. Carichi di entusiasmo avrete qualcosa da proporre, forse un'idea improvvisa da sviluppare.

Toro: ★★★★★. Ottimo periodo per dare una svolta alle situazioni importanti. In campo sentimentale avrete una giornata in compagnia del vostro buon Mercurio che, a partire dalla mattinata, tenderà a minimizzare alcuni dissapori avuti in precedenza con il partner. La configurazione astrale di alcuni pianeti che sono preposti alla parte passionale, di sicuro rinsalderà ancora di più l’unione di coppia. Con un accordo unanime trascorrerete una serata perfetta. Avete infatti molti più valori in comune con il vostro partner di quanto vi possiate rendere conto. Lo scoprirete molto presto semplicemente da un approccio diverso nelle vostre prossime conversazioni. Single, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingeranno di sfumature gradevoli e la quotidianità avrà un andamento più vivace.

Così, chi aspettasse l'incontro magico, l'amore, si muovesse al più presto; perché il vento astrale ripromette di far volare molto in alto. Nel lavoro, potreste compiere dei significativi progressi e forse ottenere sostanziosi riconoscimenti. Giocate bene le vostre carte e il successo non potrà mancare.

Gemelli: ★★. Un sabato poco promettente in fatto di sostegno astrologico. In questi casi dovete essere voi stessi gli artefici della quotidiana esistenza. In amore, se aveste in corso una storia d'amore ritenuta importante, cercate di renderla stabile facendo sentire la vostra presenza. In questo periodo potreste avere la mente un po' confusa, la testa vi rimbomberà. Sarete probabilmente anche poco tolleranti nei confronti di una persona che vi è sempre stata "antipatica", a pelle, senza motivo apparente.

Il partner nel contempo cercherà di starvi vicino, anche se ad essere lontani saranno i vostri pensieri, che non avranno voglia di ascoltare nessuno. Single, giornata incolore con l'amore confinato nelle retrovie e qualche insoddisfazione anche nei programmi della giornata. I dubbi in merito a una proposta saranno legittimi: prendete comunque tempo e prima di rinunciare provate a chiedere maggiori garanzie. Nel lavoro, vi sentirete irritabili e insoddisfatti. Cercate di tirarvi su piuttosto che rintanarvi in un angolino: è solo una giornata no! La controvoglia non migliorerà la vostra posizione e non aiuterà a sbrigare quello che dovete fare.

Oroscopo di sabato 4 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★.

Giornata relativamente buona, in parte da considerare routinaria. Per i sentimenti, sabato all'insegna della distensione e del dialogo: sentirete più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte del partner. Le stelle del giorno porteranno un lieve brio, energia e vitalità al minimo. Un momento perfetto per fare programmi da pianificare per le prossime vacanze estive. Vi sentirete sicuri e padroni del vostro cuore seppur con transiti poco generosi. Alcune scelte vi metteranno in perfetta sintonia con amici, familiari o colleghi, regalandovi un'atmosfera allegra e affettuosa. Single, questo primo sabato del mese di giugno è da considerare abbastanza positivo. Vi divertirete un mondo con gli amici, trascorrete momenti deliziosi con la famiglia; insomma, tutte le iniziative a cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime.

Nel lavoro, sarà la giornata giusta per osare più del dovuto. Le stelle vi assisteranno in parte: avrete sufficienti energie e le impiegherete per fare qualcosa di utile.

Leone: ★★★★★. Periodo davvero eccellente per dare un colpo di mano ad eventuali situazioni d'amore in stallo. In campo sentimentale, parlerete a cuore aperto alla persona che vi adora e la vostra totale sincerità sarà particolarmente apprezzata. Vivrete così una giornata indimenticabile, avrete i sensi in subbuglio e un intensissimo bisogno di dolci attenzioni che il partner sarà subito pronto a regalarvi. Single, vi affacciate a questo giorno con una grande certezza: quella di poter dare il mille per mille per raggiungere ogni obiettivo che avete a cuore.

Potrete affidarvi alla vostra grinta, costanza e intraprendenza, soccorse da un ottimo intuito e tanta buona capacità organizzativa. L'amore sarà un torrente in piena tra desideri di volontà espresse e taciute; di parole, di azioni e d'incontri intriganti che vi regaleranno tutto ciò di cui avete bisogno. Nel lavoro, giornata importante. Secondo le stelle avrete tanta buona linfa vitale, davvero esplosiva. Verrete sicuramente notati e forse otterrete le meritate attenzioni che aspettate da tempo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 4 giugno, mette in conto la possibilità che possa maturare un inizio di weekend abbastanza lineare. In campo sentimentale, un gesto inaspettato vi rasserenerà e distenderà i sensi, invitandovi a riflettere su quello che avete intorno.

Scoprirete dal partner tanto amore, che forse nemmeno immaginavate. Scorgerete un bagliore di luce in fondo al tunnel dell'incertezza, dubbi che da troppo tempo tengono prigioniera la vostra anima. La via è quella giusta, certamente vi crogiolerete in un mare di affetto e questo vi renderà le persone più felici del mondo. Single, i lati migliore del vostro carattere verranno risvegliati proprio in questo periodo: vi sentirete in pace con voi stessi e avrete tanta voglia di far del bene agli altri. Cogliete questo impeto di altruismo e aiutate un conoscente che sapete in difficoltà, magari offrendo un po' di compagnia in cambio di un sorriso. Nel lavoro, sarete piuttosto collaborativi e spenderete volentieri il vostro tempo aiutando un collega alle prime armi.

Vi renderete conto che sul posto di lavoro molte persone vi stimano ed apprezzano quel che fate.

