L'Oroscopo di mercoledì 8 giugno vede la Luna a cavallo tra il segno della Vergine e della Bilancia, mentre Mercurio sarà in sestile per il segno del Cancro, permettendo ai nativi del segno di fare scelte ponderate. Scorpione non dovrà prendere troppo sul serio certi atteggiamenti da parte di gente inaffidabile, mentre Pesci sarà piuttosto amorevole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 8 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 giugno 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale purtroppo in calo in questa parte centrale della settimana.

La Luna si mette in opposizione e non sarete così spesso a vostro agio con il partner o con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, idee e progetti condivisi con i vostri colleghi prenderanno la giusta direzione in questo periodo, merito anche di Giove e di Marte che vi daranno la spinta giusta. Voto - 7️⃣

Toro: questo sarà un grande momento per capire bene la situazione che state vivendo in amore, forti della posizione di Venere in congiunzione. Single oppure no, avrete tante occasioni da condividere con la persona che amate e non mancheranno idee e momenti di crescita con la persona che amate. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a vedere i vostri progetti dalla giusta angolazione e saprete cosa fare per massimizzare i risultati.

Voto - 9️⃣

Gemelli: a fine giornata la Luna si metterà in una posizione migliore. Secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 8 giugno i rapporti con il partner miglioreranno, ma dovrete essere ancora piuttosto pazienti, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo affronterete la giornata a testa alta e vi metterete nelle condizioni giuste per raggiungere il successo che meritate.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale un po’ altalenante in questa giornata per voi nativi del segno. La Luna sarà tra il segno della Vergine e della Bilancia e, single oppure no, non sarete sempre così amorevoli con le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile vi aiuterà ad avere le giuste intuizioni e se sfruttate per bene potreste ottenere buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Leone: la giornata non inizierà benissimo in amore a causa di Venere negativa. Per vostra fortuna la Luna entrerà in Bilancia a fine giornata e con un po’ di buon senso e maturità, le cose con l'anima gemella miglioreranno. Nel lavoro sicuramente sarete felici di ciò che fate, ma vi piacerebbe anche ottenere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna lascerà il vostro cielo a fine giornata, ciò nonostante i rapporti l'anima gemella saranno comunque più che soddisfacenti e pieni di passione, grazie in particolare alla presenza di Venere nel segno amico del Toro. Sul fronte lavorativo vi piacerebbe fare solo ciò che vi compete, ma a volte dovrete anche dedicarvi a lavori che non vi piace fare.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in crescita nel corso di questo mercoledì per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo la Luna si avvicinerà nel vostro cielo per poi sostarvi per le prossime giornate. In amore dunque, single oppure no, avrete l'occasione di rendere la vostra vita sentimentale più romantica e appagante. Per quanto riguarda il lavoro ultimamente troppi imprevisti sconvolgono i vostri programmi e sarà necessario cambiare le cose. Voto - 7️⃣

Scorpione: ci sarà ancora molto da lavorare in amore per cercare di vivere una relazione migliore. Dovrete fare attenzione soprattutto a possibili discussioni con la vostra fiamma, e affrontare i problemi con maturità è una valida soluzione in tasca.

Se siete single lasciate perdere il giudizio di gente inaffidabile. Sul fronte professionale la buona volontà non vi manca, ciò nonostante sappiate che non tutte le vostre idee potrebbero andare come previsto. Voto - 6️⃣

Sagittario: con la Luna che uscirà da questa posizione scomoda, in amore tornerete a essere piuttosto adorabili nei confronti del partner. Se siete single sarete piuttosto esigenti, alla ricerca della persona più adatta a voi. In ambito professionale sarete ben preparati a tutto, pronti a raggiungere gli obiettivi che vi siete fissati nella mente. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale in calo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 8 giugno. La Luna si metterà in quadratura e per quanto riguarda le questioni di cuore sarà difficile venire incontro alle esigenze del partner.

Difficoltà anche sul posto di lavoro a causa di Marte e Giove negativi. Affidatevi a Mercurio, al momento in buon aspetto, per cercare di recuperare terreno. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà una giornata pesante sul fronte professionale, ma con Marte e Giove dalla vostra parte e un po’ d'impegno, sarete in grado di raggiungere discreti risultati. In amore, con la Luna che si metterà in trigono dal segno amico della Bilancia, vi sentirete più conquistatori, single oppure no. Ciò nonostante, con Venere in quadratura, non sempre i vostri piani romantici saranno così efficaci. Voto - 7️⃣

Pesci: l'astro argenteo si farà finalmente da parte e per quanto riguarda i sentimenti sarete piuttosto amorevoli nei confronti della vostra fiamma.

Sarete travolti da tanta dolcezza, che non vedrete l'ora di condividere con le persone che amate. In ambito lavorativo sarete in grado di ottenere discreti risultati dai vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣