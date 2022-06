Per la giornata di venerdì 10 giugno 2022, l’Oroscopo presenterà dei segni che ritorneranno alle prime posizioni, come il segno della Vergine. Il Capricorno sarà finalmente a riposo, mentre per i Pesci si aprirà un periodo di forti risparmi.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: Leone in testa

1° Leone: questa giornata potrebbe rappresentare molto per voi a livello affaristico, perché potrebbe farvi guadagnare qualcosa in più. Per chi è alla ricerca di lavoro ci potrebbero essere delle occasioni più uniche che rare, quindi approfittatene.

2° Scorpione: ritorneranno i guadagni che in questo momento vi serviranno per fare un investimento o per togliervi qualche sfizio “intelligente”. Secondo l’oroscopo, avrete a che fare con una serata decisamente romantica con il partner, forse con un progetto a due molto ambizioso.

3° Gemelli: ritornerà il romanticismo nella vostra storia d’amore, e lo farà in modo più prorompente che mai. Avrete qualche piccola decisione da prendere sul lavoro ma sempre e comunque in concomitanza con i colleghi.

4° Ariete: avrete energia da vendere, anche se al mattino vi sentirete poco in forma e stanchi. Questa carica potrebbe essere molto utile sul lavoro, ma soprattutto per organizzare qualche strappo alla regola con la famiglia e con gli amici da vivere nel corso della serata.

Amicizie per Toro

5° Toro: avrete sempre dalla vostra parte le amicizie più strette che vi sappiano ascoltare e che vi diano anche dei consigli. Probabilmente dare qualcosa in cambio vi ridarà indietro tanta soddisfazione e delle emozioni uniche che potrebbero fare la differenza per voi.

6° Vergine: risollevarvi dopo qualche tempo di problematiche difficili da risolvere vi darà un’ottima carica energetica che rivoluzionerà la vostra produttività della giornata.

Fare in modo che i conti tornino potrebbe essere un incentivo a fare un po’ di shopping in più.

7° Acquario: sarete un po’ prevenuti su una questione che riguarderà voi stessi oppure l’ambiente lavorativo. Potreste non avere la pazienza necessaria per fronteggiare una sfida molto difficile e per cui avrete bisogno di un ausilio importante.

8° Capricorno: avrete della tranquillità che finalmente potrebbe portarvi ad una pausa dal lavoro e da qualche situazione burocratica che spesso e volentieri vi ha procurato mal di testa. Dovrete fare i conti con qualche piccola divergenza all’interno del contesto familiare.

Relax per Cancro

9° Cancro: stare da soli per un po’ vi aiuterà a rilassarvi e a non pensare ad eventi che vi hanno scombussolato recentemente. Ora pensare invece all’aspetto pecuniario vi potrebbe rimettere in sesto finanziario molto prima di quello che credevate in un primo momento.

10° Bilancia: la nostalgia per qualche evento passato potrebbe non essere molto in linea con la vostra volontà di fare del vostro meglio per cambiare prospettiva sul piano emozionale.

Sul lavoro dovrete rivedere un progetto che potrebbe non essere all’altezza della situazione attuale.

11° Sagittario: avrete un contrattempo che non vi permetterà di adempiere ad un appuntamento importante, e che potrebbe portarvi anche ad un diverbio con qualche persona. Secondo l’oroscopo potreste dimostrare un po’ di incertezza in amore o comunque in un contesto affettivo.

12° Pesci: purtroppo ci sarà qualche rapporto che andrà a spezzarsi a causa di qualche dissidio che va avanti da tanto tempo, mentre con l’ambito pecuniario penserete di fare qualche risparmio che potrebbe esservi di aiuto in tempi migliori.