Per la giornata di giovedì 9 giugno 2022, l’Oroscopo vedrà arrivare in prima posizione il segno del Gemelli, e facendo rialzare anche il segno dell’Acquario. Ritornerà in vetta anche il segno del Pesci, mentre il Sagittario e il Bilancia saranno ancora stabili.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: affari per Scorpione

1° Gemelli: emergere dopo qualche tempo di solitudine vi aiuterà a essere attivi, vivaci, ma soprattutto apprezzati dalla vostra cerchia delle amicizie. Il tempo che trascorrerete con la famiglia si rivelerà molto più prezioso di quello che immaginate.

2° Leone: arriverà qualche svolta sul lavoro che permetterà a voi e alla vostra squadra di essere decisamente più produttivi e di fare molto più di quanto potreste immaginare in questo momento. Darvi da fare adesso sarà come un gioco, secondo l’oroscopo.

3° Scorpione: gli affari andranno a gonfie vele grazie all’interazione che potrebbe intercorrere fra voi e qualche collega che condividerà le vostre ambizioni. Essere produttivi potrebbe favorire anche delle amicizie che prima non avevate considerato, secondo l’oroscopo.

4° Pesci: procedere spediti con il lavoro e non vacillare facilmente potrebbe dare l’avvio a situazioni molto piacevoli e ricche di eventi positivi. Le questioni amorose che vi hanno fatto male saranno completamente accantonate in un angolo, secondo l’oroscopo.

Acquario tranquillo

5° Cancro: ritornerete in vetta grazie a una amicizia che vi aiuterà a farvi uscire dal guscio e a farvi vivere qualche bella esperienza, magari qualcosa che avete sempre rifiutato di fare e che adesso potrebbe essere davvero molto gradita. Avrete una serata romanticamente interessante.

6° Acquario: le faccende familiari vi procureranno uno stato di tranquillità molto forte e che potrebbe dare l’avvio a situazioni molto piacevoli.

Secondo l’oroscopo potreste avere un pomeriggio o una serata decisamente interessante con il partner.

7° Capricorno: avrete della stanchezza che potrebbe farvi sentire molto tesi e pronti a chiudervi in voi stessi. Ora non amerete moltissimo l’interazione con le amicizie, ancora meno quelle familiari. Però l’attività fisica potrebbe rinvigorirvi in modo molto più veloce.

8° Ariete: avrete qualche tentennamento in una decisione, ma sul lavoro potreste dare il massimo con il minimo sforzo. Ora le energie potrebbero essere anche di più rispetto alla volontà che avrete per mettervi in gioco sul lavoro.

Revisioni per Toro

9° Toro: dovrete rivedere qualche rapporto e troncare nel momento in cui potreste avere la sensazione che qualcosa non va. Ci sarà qualche richiesta da parte della famiglia che non potrete assolutamente rimandare o delegare a qualcun altro, per cui ci sarà da rimboccarsi le maniche.

10° Vergine: avrete da fare un po’ di attività fisica per riacquistare sia la dinamicità che il buonumore. Dedicarvi a voi stessi ora potrebbe essere un vero e proprio toccasana per ogni aspetto, anche quello mentale.

Potrete favorire qualche serata con le amicizie più strette.

11° Bilancia: dovrete riprendere in mano la vostra quotidianità a fronte di una situazione che potrebbe essere spinosa. Lasciarvi un po’ di persone alle spalle potrebbe riuscire a farvi rivalutare qualche sensazione nuova e decisamente fuori dalle righe.

12° Sagittario: dovrete rivedere la vostra tabella di marcia, rivalutando ciò che potrebbe essere non più attuabile per voi e ridare un nuova assetto alla vostra situazione lavorativa. Potreste valutare la seria possibilità di prendervi una pausa rigeneratrice.