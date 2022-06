L'Oroscopo di domani è pronto a dare alla giornata di venerdì contorni predefiniti. In primo piano le previsioni zodiacali del 24 giugno 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a scoprire di più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 24 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 24 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 24 giugno prevede un giorno di routine. In amore, i favori delle stelle vi aiuteranno a dedicarvi ai vostri progetti di coppia e, se aveste intenzione di traslocare o di ristrutturare la vostra casa, queste saranno di eccezionale supporto e vi permetteranno di creare un nido d'amore perfetto.

Darete inoltre il meglio di voi per far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente, e questo vi permetterà di affrontare la vita con più consapevolezza. Single, il cielo azzurro vi farà sentire molto fortunati per aver incontrato delle persone di cui potervi fidare in ogni momento della vostra vita. Se avete un sogno chiamato amore, che aspettate a darvi una mossa? Accettate qualsiasi invito, sfruttate ogni appiglio e sperate ardentemente che sia quello giusto. Se siete della prima decade, avete un fascino particolarmente accattivante e sensuale, grazie a ciò sono previste nuove conoscenze intriganti. Al lavoro niente e nessuno può fermare la vostra inarrestabile ascesa, soprattutto se avete un'attività autonoma.

Toro: ★★★★★. Giornata all'insegna della fortuna per molti del segno. In campo sentimentale, questo venerdì potrà diventare un giorno intenso per la vita a due. Sentirete infatti il desiderio di esprimere le emozioni che provate per la persona amata: l'amore non sarà solo astrazione ma diventerà esperienza mentale e fisica. Pure le coppie datate avranno le loro occasioni, perché il cuore rimane sempre giovane, spera, attende e vive.

Single, Mercurio sarà per voi una vera e propria manna dal cielo. Infatti il pianeta che prende il nome dal messaggero degli dei, vi porterà novità ed entusiasmo nella vostra vita e vi permetterà di cogliere al volo occasioni importanti che attendevate. La vostra immagine ne uscirà rinforzata, dopo un periodo nel quale siete riusciti a brillare per l'allegria e la capacità di coinvolgere gli altri.

Se fate parte della seconda decade, in serata avrete l'occasione di conoscere una persona molto sensuale, grazie al magnetismo che le stelle vi garantiranno. Nel lavoro è sempre bello il vostro cielo astrale, con stelle che sprigionano un clima spensierato. In questa giornata vi saranno favorevoli possibilità per voi e per la vostra azienda.

Gemelli: ★★★★★. Ottima giornata in arrivo. In amore, siete fortunati in questo momento. Quella in arrivo sarà una giornata ideale per vivere delle belle emozioni, ma anche per pensare semplicemente ad una vacanza romantica da fare con la persona vostra compagna di vita. Le stelle porteranno situazioni gratificanti e qualche novità, grazie soprattutto all'ottima situazione astrale sul segno.

Sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con il partner e giungere a buona conclusione. Single, grazie ad un cielo favorevolissimo, non ci sarà difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo, alla vostra fantasia e al vostro desiderio d'impegnarsi. Seguite le vostre intuizioni e centrerete tutti gli obiettivi. Potrete aprirvi alle novità, tra le quali non mancherà di certo qualcuno che meriti la vostra attenzione. Nel lavoro, se state aspettando il momento giusto per mettervi in buona luce, questo giorno offrirà opportunità e buone occasioni. Mercurio, in sestile a Giove, si prenderà cura dei vostri interessi, affinando le vostre doti, aiutando a sfoderare il meglio dalla vostra natura combattiva.

Oroscopo di venerdì 24 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. In arrivo un periodo nel quale potreste sentirvi giù di corda. Per i sentimenti, alta la probabilità di ritrovarsi a litigare con il proprio partner: cercate di evitarlo, visto che non siete in una posizione di forza e che, sicuramente, non ne uscireste vittoriosi ma con le ossa rotte. Quello che vi occorre per essere sereni è una maggiore trasparenza nei dialoghi, sia che siate in un rapporto di coppia consolidato, sia che siate agli inizi. Single, in questo giorno non vi sentirete al top e il vostro umore non sarà dei migliori, ma tranquilli, perché vi accorgerete presto che le numerose sollecitazioni esterne vi apriranno delle vie di fuga utili ad affrontare i problemi con uno spirito più leggero e rilassato.

Al lavoro vi converrà tenere alta la guardia: Giove, quadrato al vostro Sole, vi guarderà storto e sarà una potenziale causa di rapporti nervosi, equivoci, imprevisti o distrazioni con i colleghi.

Leone: ★★★★. In previsione un venerdì imbastito nella generica normalità. In amore, vi sentirete pieni di slancio e il vostro partner saprà ricambiarvi con grande passionalità. Grazie alle stelle che saranno dalla vostra parte, vi renderete particolarmente empatici, sensibili e attenti a ciò che pensano e provano le persone che vi stanno vicino, a partire dal partner. Le parole a volte possono complicare i rapporti, così sarà preferibile trasmettere le vostre emozioni al vostro compagno anche con uno sguardo o con un dolce sorriso.

Single, le stelle vi vedranno capaci di assimilare i concetti senza nessuna fatica e in grado di cogliere al volo il senso dei problemi. Contando su una chiarezza espositiva renderete ancora più apprezzabili i vostri consigli e le vostre spiegazioni a chi ne avesse bisogno. Nel lavoro, se eseguirete i cambiamenti che avete in programma di attuare, in questi giorni potreste già individuare qualcosa o toccare con mano i primi risultati.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 24 giugno, predice una giornata meravigliosa. In campo sentimentale avrete delle buone idee e dovreste metterle a frutto con la persona che amate. Infatti chi avete accanto potrebbe riservare grandi sorprese. Se non riuscirete a farvi coraggio aprendovi di più, non saprete mai fin dove potrà spingersi l'asticella della felicità.

In generale, anche se avrete a che fare con dei momenti di alternanza, saprete sicuramente gestirli al meglio, grazie alla consapevolezza di poter contare su qualcuno che vi ama davvero. Single, fidatevi delle vostre antenne, le vostre intuizioni vanno sempre oltre il velo delle apparenze; anche con cuore indeciso, sicuramente siete già pronti all'amore. La vostra testa, seppur fin troppo ragionevole, a questo giro dovrà arrendersi all'evidenza dei fatti e cedere la guida al sentimento. Nel corso della giornata, anche se aveste l'impressione di non farcela fisicamente, avrete sempre energie da cui attingere forza. Nel lavoro, avete più di un motivo per sentirsi soddisfatti; in effetti è un momento ottimo sotto il profilo finanziario, vi sentite appagati anche con poco.

Il momento è ottimo per ogni forma di trattativa.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 giugno.