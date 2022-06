L'Oroscopo di domani è pronto a dare una traccia affidabile nei confronti della giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 9 giugno 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a scoprire chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà il massimo supporto da parte dell'Astrologia del giorno? Focus sui settori della quotidianità coincidenti con l'amore e il lavoro con, in primissimo piano, i nativi dei Gemelli, segno meritatamente valutato al "top del giorno". Ottimo giovedì anche per coloro dell'Ariete, favoritissimi per quanto concerne la parte lavorativa.

Prima di partire con le analisi astrali sul prossimo giovedì, ci preme mettere in chiaro quanto segue. Allora, visto che in molti lo hanno chiesto, vediamo di fare un po' di luce sulla differenza che c'è tra un oroscopo generico (come questo) e un oroscopo personalizzato.

Un oroscopo rivolto a tutti coloro appartenenti a un determinato segno è senz'altro da ritenersi generico, vista la platea indefinibile di soggetti interessati. Quante persone al mondo hanno come segno l'Ariete - giusto per fare un esempio - nel proprio Tema Natale? In questo caso ad essere presi come metro di misura saranno esclusivamente le effemeridi del periodo messe in relazione al segno. Alta la probabilità di non centrare a sufficienza l'analisi derivante.

Al contrario di quanto detto poc'anzi, invece, se si considera un solo soggetto del quale si conosce con precisione data, ora è luogo di nascita, si ha la possibilità di ricavare l'ascendente del segno a cui il soggetto appartiene. Quindi, avendo a disposizione segno e ascendente, dati certi, è possibile ricavelare una previsione certamente molto più affidabile, anche se non avremo mai la certezza matematica del 100%.

Detto questo, iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle di giovedì, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 9 giugno, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 9 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 9 giugno predice buone opportunità in ambito lavorativo. Anche in amore vi aspetta una giornata carica di entusiasmo, grazie alla benefica presenza di buone stelle.

Il vostro asso nella manica sarà una totale solarità: sarete molto sorridenti, in ogni occasione, la vostra presenza sarà graditissima soprattutto dal partner. Non esitate a condividere i vostri dubbi e le vostre esitazioni con la vostra metà, perché Venere veglia su di voi e vi metterà al riparo da malintesi e incomprensioni. Single, potrete godere una giornata esuberante ma non tralasciate di considerare che simili momenti non durano a lungo, quindi approfittatene. Se appartenete alla seconda decade, potreste incontrare una vecchia amicizia che credevate perduta e tra una confessione e l'altra, forse potrà nascere qualcosa di serio e inaspettato. Nel lavoro, avete avuto forse delle difficoltà nei giorni passati, e queste vi hanno segnato.

Ora concentratevi solo sul vostro prossimo obiettivo.

Toro: ★★★. Giornata identificata dalle tre stelle relative ai periodi "sottotono". In campo sentimentale, il notturno satellite vi complicherà leggermente la vita: difficile dire come andrà a finire. Molto probabilmente con un nulla di fatto con un po' di tensione e tanta confusione. Inutile dire che il vostro stato d'animo, poco propenso alle relazioni umane quando è agitato, mal si concilierà con le esigenze del partner. Quindi, rimandate qualche impegno, rilassatevi e trascorrere del tempo con chi amate. Single, non prendetevela troppo se non tutto quello che avete progettato per questa giornata non andasse a buon fine. Vi rifarete presto, sempre che manteniate l'impegno e la dedizione costante.

Intanto, se potete, spegnete quel "maledetto telefonino" e dedicatevi soltanto a una cosa: il relax assoluto! Nel lavoro, avete bisogno di attenzione e concentrazione per evitare di gettare al vento le belle occasioni che tra pochi mesi vi verranno offerte. Le stelle raccomandano di avere molta pazienza per ora.

Gemelli: 'top del giorno'. Splendido periodo per i sentimenti. In amore preparatevi a "volare". Fin dalle prime ore del mattino l’ottima posizione della Luna (trigono con Sole e Saturno) vi farà risolvere brillantemente ogni problema di sintonizzazione con la persona che avete accanto. Conquisterete in modo deciso l’affetto del partner, sia che gestiate rapporti occasionali, di nuova costituzione oppure legami di lungo corso.

Vorrete sentirvi al centro dell'attenzione, al primo posto tra i pensieri di chi amate nonché oggetto delle sue cure: questo sarà possibile grazie ad un cielo azzurro e positivo. Single, la felicità sarà a portata di mano e le stelle vi regaleranno suggestioni e occasioni a non finire. Sarete infatti più che mai padroni delle vostre emozioni; equilibrati e passionali, con la giusta carica per vivere sereni. Non dovrete fare altro che approfittare di questo stato di grazia per mettere a segno i vostri colpi da maestro, soprattutto nelle faccende di cuore. Nel lavoro, potrete contare sulla complicità del cielo, che vi aiuterà a trovare nuove strade. Magnifiche collaborazioni: valorizzare il vostro prestigio per potenziare la carriera.

Oroscopo 9 giugno, previsioni da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata stabile anche se routinaria. Per i sentimenti, Venere vi aiuterà a definire meglio i contorni di una relazione, così la voglia di stabilità in voi sarà molto alta. In giornata scoprirete che la voglia di stare "vicini vicini" sarà condivisa con la persona che ha conquistato il vostro cuore. Le stelle incoraggeranno il dialogo: approfittane per chiarire ogni malinteso con il partner, qualora ce ne fossero e ravvivate il rapporto che già avete. Single, dedicate il giorno al relax: vi farà bene trascorrere un periodo di riposo in un luogo tranquillo, dove poter dimenticare stress o impegni. Recentemente, una questione familiare o finanziaria preoccupa alcuni di voi.

L'atmosfera discretamente positiva e un cielo finalmente meno scuro vi faranno sentire meglio del solito. Così, oltre al divertimento e a un'eccellente forma fisica, sarete aperti anche a nuove idee. Questa giornata potrà aiutare a produrre progetti di lavoro. Vincerete la pigrizia riuscendo ad organizzarvi al meglio.

Leone: ★★. Un giovedì affatto come sperato? In parte è così: effemeridi ingenerose avranno la meglio sulle buone intenzioni. In amore, sarà difficile conservare il buonumore: stelle antipatiche vi metteranno in difficoltà con il partner, dispensando disagio e comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non provocare insanabili fratture, incassate con classe e passate oltre.

Se poi lui/lei fosse più litigioso/a del solito, prendetelo/a per il verso giusto, vedrete che riuscirete a parlare serenamente di ciò che più vi turba. Single, nutrirete qualche dubbio in merito a una persona, ma non per questo getterete la spugna; esaminate con calma la situazione e valutate l'importanza che riveste nella vostra vita. Prendete le vostre decisioni senza lasciarvi influenzare troppo dalle opinioni degli altri. Basta arrovellarsi la mente con mille problemi, a volte anche inutili: rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete della quotidianità. Nel lavoro, potreste sentirvi scoraggiati per alcune vicissitudini negative che riguardano il vostro settore professionale: tenderete a prendervela eccessivamente.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 9 giugno, preannuncia una giornata di routine. In campo sentimentale, il periodo forse spingerà qualcuno del segno a sorvegliare con attenzione quello che accade all'interno della relazione. Nessun particolare vi sfuggirà: sotto la lente d'ingrandimento passerete letteralmente al setaccio anche i più insignificanti atteggiamenti sentimentali: questa si chiama "gelosia possessiva". Tranquilli: sapete comunicare benissimo con il corpo e rendere l'interazione con la persona amata una sorta di dolce danza, quindi cercate di finalizzare le vostre attenzioni al solo scopo di stare bene insieme a chi amate, punto! Single, sarà un giorno privo di eventi ma tendenzialmente positivo.

Il buonumore vi rilasserà semplificandovi la vita: sarete allegri e positivi. Se amate qualcuno che esita, rispettate i suoi tempi; se siete voi ad esitare, chiedetevi se è vero amore... Nel lavoro, gli astri sostano in angolatura propizia disegnando stimolanti prospettive di progresso. Ponetevi nell'ottica di apertura verso nuovi interessi, senz'altro potrete fare incontri utili per il vostro futuro lavorativo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 giugno.