Per la settimana dal 20 al 26 giugno 2022, l’Oroscopo si presenterà con il Sole nella costellazione del Cancro, dando dei cambiamenti ai nati sotto questo segno e conferendo più ottimismo, mentre il pianeta Venere sarà nella costellazione del Gemelli, regalando influssi che faranno bene non solo alla coppia, ma anche alle relazioni interpersonali.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana: Gemelli ottimista

1° Cancro: potreste trovare del tempo per accantonare il lavoro e dedicarvi alla famiglia e all’amore.

La serenità con gli affetti vi darà la possibilità di progettare qualcosa di ambizioso sul posto di lavoro e contare sugli eventuali guadagni. Avrete i vostri numerosi momenti fortunati che incentiveranno la concentrazione, dunque saranno particolarmente favoriti gli studenti alle prese con esami molto faticosi e importanti. Il weekend potrebbe offrirvi un viaggio o comunque una esperienza irripetibile.

2° Gemelli: tutti gli influssi positivi del Sole si concentreranno in questa settimana, perciò darsi da fare vi darà una carica che potrebbe rivoluzionare la vostra prospettiva lavorativa. Incentivare la creatività ora potrebbe regalarvi dei risultati ragguardevoli. Lo stress arriverà come previsto, ma potrete contare sullo svago che le amicizie e il partner vi doneranno, soprattutto nel fine settimana.

Fare attività fisica in questo momento potrebbe essere molto salutare sia per il corpo che per la mente.

3° Pesci: uscire all’aria aperta e conoscere nuove persone potrebbe essere un vero e proprio toccasana per la vostra mente, prima che del vostro corpo. L’amore potrebbe finalmente sbocciare in alcune situazioni in cui credevate ci fosse semplicemente dell’amicizia.

Sul lavoro ci saranno dei salti di qualità dettati dalla vostra creatività e da un senso pratico che non farà altro che aumentare considerevolmente.

4° Vergine: potreste avere a che fare con un vero e proprio rinnovamento dal punto di vista professionale, con tanto carisma e con una fiducia in voi stessi davvero eccezionale.

Se le emozioni negative saranno completamente lasciate alle spalle, sicuramente mettervi in moto per raggiungere i vostri obiettivi sarà essenziale per esaudire i vostri desideri.

Obiettivi per Toro

5° Toro: avere ben in mente gli obiettivi della settimana significherà essere concentrati, e ci riuscirete alla grande grazie all’ausilio della vostra squadra professionale. Ci saranno delle difficoltà che verranno superate entro la fine della settimana e delle occasioni da non perdere assolutamente nel mezzo della settimana. L’ambito amoroso conoscerà una impennata decisamente ottimale, dunque con il partner riuscirete a raggiungere una intesa anche romantica e comunicativa, secondo l’oroscopo.

6° Scorpione: sicuramente avrete tante opportunità che vi attendono per gran parte dell’arco temporale di questa settimana, mentre l’ansia potrebbe finalmente cedere il posto ad una tranquillità che coinvolgerà nella sua interezza anche la famiglia di origine e il partner.

Avrete in mente una bella avventura che potrebbe stimolare la vostra voglia di conoscenza e di allargare i vostri orizzonti esplorando nuove culture.

7° Ariete: questa settimana sarà fatta di alti e bassi, soprattutto sulle questioni di carattere finanziario. Gli affari non sempre andranno bene così come vorreste, probabilmente ci saranno anche delle situazioni di ostacolo, ma nel complesso sarete in grado di cavarvela. Sentirete il bisogno di rimanere con il partner, magari avventurandovi in un viaggio che sappia soddisfare entrambi i gusti. Il fine settimana potrebbe regalarvi qualche piccola sorpresa.

8° Leone: avrete dei lievi miglioramenti sul piano emozionale e qualche affare difficile sarà finalmente alle spalle.

Affronterete qualche piccolo problema nelle prime giornate della settimana, dopodiché subentreranno un paio di giornate davvero appaganti e in cui potreste fare anche qualche amicizia stimolante per la vostra spiccata capacità di comunicazione. Progettare delle vacanze potrebbe essere un po’ difficile in questo momento, dal momento che potrebbero esserci delle spese in più.

Acquario pessimista

9° Acquario: avrete qualche piccolo problema finanziario che dovrete risolvere prima della fine della settimana, ma evitare di essere troppo pessimisti in questo momento potrebbe essere molto più produttivo. Sicuramente avrete tutta la tranquillità di cui avrete bisogno per superare questo periodo fatto di alti e bassi.

Sul piano amoroso dovrete far fronte a qualche incomprensione molto difficile da superare.

10° Capricorno: sinceramente avrete molta poca voglia di mettervi in moto e fare troppo in poco tempo come siete abituati a fare. Secondo l’oroscopo avrete voglia di un po’ di riposo e di qualcosa che riesca davvero a farvi distrarre. Evitate di agire in modo troppo impulsivo sul lavoro o di avere in mente di cambiarlo completamente, perché potreste andare incontro a mille difficoltà. Ci sarà un rialzo dell’intesa amorosa, soprattutto nel weekend.

11° Bilancia: le finanze potrebbero subire delle perdite a causa delle spese enormi che dovrete affrontare. Sul lavoro sarete costretti a fare qualche sacrificio.

Probabilmente ci saranno delle questioni familiari da risolvere e da chiarire, ma per il momento la comunicazione potrebbe andare a tentoni e risolvere molto poco. Con il partner raggiungerete una forte intesa e tranquillità quotidiana.

12° Sagittario: dovrete riprendere in mano le redini della vostra calma, di ritornare a qualche situazione che vi possa creare comfort e di rivalutare qualche compagnia. Avrete a che fare con qualche nostalgia abbastanza difficile da digerire. Purtroppo potreste essere molto pessimisti, soprattutto su qualche progetto che in questo momento avrebbe potuto fare la differenza per le vostre finanze.