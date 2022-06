Inizia una nuova settimana del mese di giugno. Approfondiamo quindi in quale modo si evolverà la giornata di lunedì 20 giugno con le stelle e l'Oroscopo dei segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: ci sarà un recupero a livello lavorativo, in particolare per quel che riguarda la sfera economica. A livello amoroso fate attenzione alle persone a cui decidete di prestare la vostra attenzione.

Toro: nella giornata di lunedì 20 giugno ci sono possibili tensioni, soprattutto per quel che riguarda l'amore. In ambito lavorativo le prossime giornate saranno importanti, per alcune conferme ma anche per recuperare alcune situazioni in sospeso.

Gemelli: possibile indecisioni in campo amoroso, cercate di evitare complicazioni con il partner, ma anche in famiglia. In arrivo delle risposte a livello professionale, ci saranno dei miglioramenti.

Cancro: la giornata di lunedì 20 giugno sarà caratterizzata da un recupero in amore. I single da troppo tempo potranno mettersi in gioco, per fare nuovi incontri. Nel lavoro sarà meglio non isolarsi, cercate la complicità dei collaboratori.

Leone: la settimana inizia sottotono per quel che riguarda il lato sentimentale, anche se alcune relazioni, in particolare quelle nate negli ultimi tempi, potranno rafforzarsi. Nel lavoro non mancano le idee in questo momento, ora cercate di metterle a punto.

Vergine: la situazione è favorevole in amore, anche per i nuovi incontri. Chi ha una relazione, potrebbe decidere di ufficializzarla. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero richiedere più tempo del previsto.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: chi ha discusso negli ultimi tempi, potrà approfittare di questa giornata di inizio settimana per cercare un momento di confronto e dialogo.

Nel lavoro se siete chiamati a fare una scelta, prendetevi il tempo di cui avete bisogno, senza cedere all'agitazione.

Scorpione: sarà meglio decidere come agire a livello amoroso, il periodo non è semplice da gestire con Venere in opposizione. Nel lavoro state pensando a nuovi progetti.

Sagittario: periodo di recupero per il segno, in particolare a livello salutare.

Nel lavoro attenzione ai disagi che potrebbero crearsi con i collaboratori. Per quel che riguarda la situazione lavorativa, con Giove favorevole, potrete recuperare un rapporto per voi importante.

Capricorno: possibili tentazioni d'amore in questa giornata di inizio settimana, attenzione a come scegliete di agire. A livello lavorativo alcune cose non procedono come vorreste, cercate del tempo per voi stessi per capire e riflettere su come agire.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di lunedì 20 giugno sarà particolarmente interessante, soprattutto per l'amore. Per la sfera professionale con Saturno nel segno attenzione alle relazioni con i colleghi.

Pesci: sono possibili nuove attività nella sfera professionale. In amore possibili le discussioni da dover affrontare con il partner.