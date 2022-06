L'oroscopo di lunedì 20 giugno descriverà una giornata molto emozionante. I dodici segni zodiacali vivranno momenti unici con il partner e gli amici. I transiti planetari avranno un forte influsso su ciascuno di loro. Ci sarà chi si abbandonerà al fuoco della passione e che preferirà concentrarsi sul lavoro.

Stando alle previsioni astrologiche, Cancro, Bilancia e Capricorno non potranno fare a meno del partner, mentre Toro, Leone e Pesci cercheranno un po' di relax. Ariete, Vergine e Sagittario saranno impegnati con il lavoro, al contrario di Gemelli, Scorpione e Acquario che proveranno a coltivare le loro amicizie.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 20 giugno.

Previsioni astrologiche di lunedì 20 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: i ritmi lavorativi si faranno sempre più serrati. Ci sarà bisogno di voi e delle vostre conseguenze. Ciò vi renderà fieri, ma anche un po' spaventati. La paura di compiere degli errori di distrazione, infatti, sarà sempre dietro l'angolo. Inoltre, alcuni colleghi potrebbero dimostrare di avere un'invidia eccessiva nei confronti del vostro successo.

Toro: non sarete ancora pronti per lanciarvi nel flusso settimanale. La stanchezza, infatti, continuerà a essere piuttosto presente. Questo influenzerà negativamente la produttività sul lavoro e anche i rapporti con le altre persone.

Le previsioni zodiacali vi consigliano di non tirare troppo la corda. Sarà opportuno fare numerose pause.

Gemelli: vi sentirete soli e spaesati. Avvertirete il desiderio di aggiungere nuove persone alla vostra cerchia di amici. Interagirete facilmente con gli altri, però, prima, vorrete accertarvi della loro onestà. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non farvi sopraffare dalle preoccupazioni: potrebbero essere difficili da gestire tutte insieme.

Cancro: l'atmosfera sarà pregna d'amore per il vostro segno zodiacale. L'affetto verso il partner crescerà a dismisura, fino a trasformarsi in un legame indistruttibile. Sarete fieri di ciò che siete riusciti a costruire fino a questo momento. Avrete bisogno, però, di ottenere nuove conferme. Le previsioni zodiacali vi consigliano di parlare chiaramente con la persona amata.

Oroscopo del giorno 20 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi prenderete un po' di tempo per ragionare sugli ultimi sviluppi. Anche se non avrete ancora il coraggio di ammetterlo, vi renderete conto di dover rallentare i ritmi quotidiani. Lo stress eccessivo, infatti, potrebbe avere conseguenze spiacevoli sul vostro umore. Per fortuna, potrete fare affidamento sulle persone care come il partner o gli amici.

Vergine: il lavoro vi metterà davanti a scelte molto importanti. Sarà fondamentale fare appello a tutte le vostre competenze per riuscire a risolvere determinati problemi. Il partner potrebbe non gradire la vostra lontananza. Le sue parole vi feriranno, ma cercherete di spiegargli la situazione.

Dategli un po' di tempo per metabolizzare il tutto.

Bilancia: la vostra timidezza non vi impedirà di provare a conquistare la persona amata. Nonostante gli approcci un po' indecisi, avrete un ottimo riscontro. Questo vi consentirà di acquisire maggiore fiducia in voi stessi. Organizzare una serata romantica potrebbe essere il modo giusto per rompere il ghiaccio e conoscervi un po' di più.

Scorpione: gli amici saranno un punto di riferimento indispensabile per voi. Vi faranno sentire molto meglio, soprattutto dal punto di vista emozionale. Troverete il modo per scavare a fondo della vostra interiorità e per darvi una nuova possibilità. La persona amata sarà molto gentile nei vostri confronti, ma potrebbe non ricambiare determinati sentimenti.

Previsioni zodiacali e profili del 20 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: questa settimana si aprirà con numerosi impegni a livello lavorativo. Non sarete dell'umore giusto per concentrarvi, però, non vi tirerete indietro. Userete la vostra gentilezza per approcciarvi al prossimo. Potrebbe essere il momento giusto per conoscere nuove persone. Per fare colpo, non dovrete fare altro che essere voi stessi.

Capricorno: vorrete stare sempre accanto alla persona amata. Avrete tanti progetti da realizzare, ma i rispettivi impegni lavorativi potrebbero rappresentare un ostacolo. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a cercare il giusto equilibrio. Con qualche piccolo compromesso, non avrete più nulla di cui preoccuparvi.

Acquario: non perderete occasione di interagire con il prossimo. Vi piacerà stare al centro della scena e farvi notare dagli altri. Sarete sempre pronti a scherzare e a rallegrare l'atmosfera con le vostre battute divertenti. Anche se la famiglia, a volte, potrebbe non condividere le vostre idee, non avrete alcuna intenzione di fare marcia indietro.

Pesci: il caldo eccessivo vi spingerà a ritagliarvi dei momenti solo per voi. Desidererete coltivare le vostre passioni e scoprirne di nuove. Sarete dolci con gli amici, ma vorrete che ognuno di voi rispetti la vostra privacy. Anche la famiglia potrebbe apparire piuttosto invadente. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a praticare un po' di sport leggero.