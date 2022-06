L'Oroscopo di domani è pronto a mettere i puntini sulle "i" in relazione al possibile andamento riservato dagli astri alla giornata di martedì. In primo piano, pertanto, le previsioni zodiacali del 21 giugno 2022, interessanti in questo contesto i primi sei segni dello zodiaco. Curiosità tutta puntata sull'amore e sul lavoro, analizzati in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire quali saranno i segni fortunati di martedì?

A dominare la scena astrologica due transiti davvero di prim'ordine: l'ingresso della Luna in Ariete e il passaggio del Sole in Cancro.

Il Sole in un segno di Acqua equivale a benessere psicofisico a 360°. In coincidenza con la riapertura della stagione del relax, quale è l'estate 2022, la stella della Terra darà modo a tantissimi fortunati di mettere in sicurezza qrapporti e questioni personali nonché lavorative.

La Luna in Ariete invece, come tutti sanno, tende ad apportare fiducia, buonumore e opportunità nei rapporti affettivo-sentimentali. Avere la Luna dalla propria parte, non necessariamente presente nel proprio segno, equivale a garanzia di successo personale nei confronti della vita in generale. Favoriti i ritorni con ricongiungimenti con opportunità di mettere la famosa "pezza" su eventuali magagne affettive pregresse.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno sviscerate nei dettagli dall'oroscopo di domani 21 giugno, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 21 giugno, l'amore e il lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 21 giugno prevede un martedì altamente fortunato per via dell'ingresso della Luna nel segno.

L'amore andrà a gonfie vele ed i rapporti affettivi con la famiglia saranno positivi. Liberi, ecco come vi sentirete prossimamente, grazie ai benefici influssi del trio Luna-Giove-Marte. Così, la vita con il partner si farà distesa e, nei prossimi due o tre giorni, avrete felicemente a che fare con una lunga serie di momenti fortunati da vivere molto intensamente.

Single, sarà una giornata da dedicare all'amore, al gioco e agli svaghi. La password per entrare in contatto con tutto ciò o con le cose che maggiormente vi stanno a cuore, è la diplomazia. Niente e nessuno vi impedirà di trionfare. Il vostro carattere intelligente, moderato e riservato, resterà sempre un positivo punto di forza per arrivare al traguardo a testa alta. Nel lavoro, il vostro acume psicologico vi metterà in grado di capire le intenzioni dei colleghi. Ottimo per le relazioni, speciale per mettere a segno affari indovinati.

Toro: ★★★. Giornata indicata dagli astri interessata da un probabile, se non scontato, "sottotono". In campo sentimentale ci potrebbero essere delle polemiche con il partner: per risolvere eventuali questioni sentimentali avrete bisogno di tranquillità, quindi fareste meglio a riflettere bene prima di dire o fare qualsiasi cosa.

Ne gioverete soprattutto voi stessi, anche perché le stelle in alcuni casi vi manderanno davvero in tilt. Non sarà facile rimanere lucidi, quindi non prendete decisioni poco ponderate, perché potreste presto pentirvene. Single, sarebbe da saggi affrontare con pazienza quello che ancora rimane insoddisfacente per i vostri standard. Sarà il caso quindi di abbassare le aspettative, giusto per non incorrere in malesseri da stress. Mettete ordine nell'amministrazione domestica, per quanto vi pesi destreggiarvi tra estratti conto e bilanci familiari: ogni tanto è necessario mettere dei punti fermi. Nel lavoro, se qualcuno criticasse qualche inesattezza nell'attività che svolgete con tanta dedizione, evitate di farvi prendere dal nervosismo.

Gemelli: ★★★★. Un martedì all'insegna della scontata normalità. In amore, ogni situazione, anche quella più stressante, sarà da voi gestita in maniera sicura ed efficace. Non avrete bisogno dell'aiuto di nessuno, anzi, sarete voi ad aiutare gli altri. Venere, astro dell’amore, vi guarderà le spalle e vi suggerirà le scelte migliori da prendere nella vita di coppia. Starà a voi decidere se seguire i suoi consigli o fare di testa vostra. Intanto, vivrete un momento di serenità e tanta tranquillità con il partner, i familiari e ovviamente anche con gli amici. Fortunatamente la tempesta dei giorni scorsi sta per lasciare spazio ad un cielo sereno. Single, avete delle ottime stelle, quindi riponete le vostre energie nella sfera sentimentale: avventure, nuovi incontri, consolidamento delle storie nate di recente.

Mettete la tenacia e l'energia fisica al servizio della quotidianità, e potrete allacciare nuove amicizie che riscalderanno il cuore. Nel lavoro, l'immagine è salda e la corsa verso il successo appoggiata da idee e scelte ponderate. L'aiuto di persone autorevoli potrà essere determinante per inquadrare una situazione professionale ad alto interesse.

Oroscopo e stelline di martedì 21 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo periodo per voi nativi, sottoscritto meritatamente da cinque splendide stelline valorizzate dall'arrivo del Sole nel segno. Per i sentimenti, la vostra sensibilità sarà una dote preziosa, che dimostrerete con l'essere attenti e premurosi nei confronti della persona che amate.

Il clima affettivo che percepirete intorno a voi sarà disteso e sereno. Il vostro partner sarà felice delle attenzioni che gli dedicherete: mostrandovi comprensivi otterrete in cambio altrettanta gentilezza e tanta solidarietà da parte di chi amate. Single, se avete un sogno chiamato amore, che aspettate a darvi una mossa, accettate ogni invito e sperate ardentemente che sia quello giusto. La vostra immagine oggi ne uscirà rinforzata, perché riuscirete a brillare per l'allegria e la capacità di coinvolgere gli altri. Nel lavoro, il Sole vi proteggerà e non dovrete aspettare più tanto per veder realizzato un progetto professionale a cui tenete particolarmente.

Leone: ★★★★. Giornata poco incline ai colpi di fortuna, seppur non valutata in negativo.

Diciamo sottoposta ai soliti alti e bassi dovuti alla solita routine. In amore, sostenuti da discreti influssi astrali vi sentirete splendenti e luminosi, capaci di affascinare il vostro partner con il vostro conturbante sorriso. Ovviamente non sarà solo la sfera matrimoniale a trarne giovamento, ma anche coloro in stato singolo. Anche perché tutti hanno grandi sogni e agognate ambizioni alle quali non si vorrebbe assolutamente rinunciare. Per molti questo è proprio il momento di osare, senza alcuna esitazione. Single, nonostante qualche intralcio, il conforto degli astri sarà un vero toccasana per le ansie del cuore: si prevedono infatti, rassicurazioni e conferme. L'intuito si alleerà alla logica e, insieme, sforneranno soluzioni prodigiose per quei problemi che dovessero nascere o già in atto.

Nella professione potrebbero arrivare novità importanti. Situazioni (forse) inaspettate consentiranno svolte gratificanti.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 21 giugno, predice un probabile "ko" generale. In campo sentimentale, specie tra le mura domestiche, ci potrebbe essere aria di conflitto: una parola di troppo, un segreto celato e calerà il gelo tra di voi e chi amate. Si tratterà tuttavia di una situazione temporanea, quindi non tenete troppo il broncio e non isolatevi da chi amate. Cercate anzi di trovare un modo per ripristinare l'armonia, placando gli animi prima che sia troppo tardi. Single, un po' di malinconia potrebbe incupire la giornata: siate ottimisti e tutto sembrerà più sopportabile, ok?

Spesso siete eccessivamente sensibili e questo vi porta a guardare tutto con impassibilità: l'essere pazienti potrebbe aiutarvi molto, quindi tentate, cercando di vedere le cose anche da un'altra prospettiva. Sarete in profondo dissidio con voi stessi, indecisi su quale strada debbano prendere due opposte tentazioni: divertimento folle o quieta rilassatezza? A voi la scelta. In ambito professionale arriveranno alcune turbolenze capaci di generare caos e scompiglio generale. Invece che accettare tale situazione, parlate con chi di dovere e cercate di risolvere il tutto, nell'interesse del vostro futuro professionale.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 giugno.