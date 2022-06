Si conclude il mese di giugno per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo con le previsioni e le novità che arriveranno dal punto di vista astrologico in quest'ultima giornata del mese dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore con diversi pianeti favorevoli le cose andranno meglio, le nuove storie sono favorite dalle stelle. Qualche momento di tensione però non è da sottovalutare. Nel lavoro sarà importante scegliere senza troppe pretese, qualcosa potrebbe non andare.

Toro: per i sentimenti il mese si chiude in maniera interessante, alcuni rapporti avranno finalmente delle risoluzioni.

Nel lavoro ci saranno delle scelte da fare, è un periodo di possibile calo ma comunque nulla di grave.

Gemelli: a livello sentimentale - con diversi pianeti favorevoli - si potrà recuperare, anche in vista del prossimo mese. Nel lavoro in questo periodo potrebbe arrivare un riscatto.

Cancro: in amore, con la Luna nel segno, ci saranno delle scelte da fare, si possono fare quindi dei passi avanti. A livello lavorativo è un periodo interessante che porta un recupero, avrete la possibilità di rimediare ad alcune spese di troppo.

Leone: in amore nuove opportunità potranno arrivare, ma bisognerà mettere da parte l'orgoglio. Nel lavoro lasciate perdere ogni provocazione, è un momento importante per i rapporti.

Vergine: in amore occorre attenzione ad alcuni pianeti dissonanti che potrebbero portare dei momenti di calo. È importante tenere a bada i pensieri negativi. Nel lavoro in questo momento potreste sentirvi confusi, ma le opportunità non mancano.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: a livello sentimentale la giornata potrebbe portare delle perplessità, ma con Venere favorevole si recupera.

Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, state cercando di ritrovare serenità.

Scorpione: per i sentimenti, con la Luna favorevole, c'è una maggiore disponibilità da parte vostra in una relazione. Le sensazioni che vivete sono importanti. Nel lavoro sono possibili tensioni con soci e collaboratori, ma qualcosa si potrà recuperare.

Sagittario: a livello amoroso potrebbe non mancare un momento di tensione nelle coppie, il cielo in questo momento porta delle polemiche. A livello lavorativo non è un momento importante, ma comunque si potrà recuperare dal punto di vista economico.

Capricorno: a livello sentimentale la situazione non è esaltante per le relazioni, potreste essere voi ad alimentare alcune polemiche. Nel lavoro vi è uno stato di maggiore forza, avrete la possibilità di vivere delle novità.

Acquario: per i risentimenti molti pianeti favorevoli vi permetteranno di vivere momenti migliori, le sensazioni positive sono dalla vostra parte. Nel lavoro non è esclusa una proposta che porterà novità.

Pesci: in amore le coppie di lunga data potrebbero vivere dei momenti di preoccupazione. Nel lavoro non mancano le proposte, avrete la possibilità di ottenere di più.