L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 giugno 2022. In analisi la seconda parte dell'oroscopo comprensivo della classifica a stelline interessanti in esclusiva i segni della seconda sestina. Focus pertanto in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere come andrà il secondo giorno della settimana? Andiamo a scoprirlo insieme iniziando subito col togliere il velo all'oroscopo del giorno 21 giugno: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata di martedì valutata con le cinque stelline della buona sorte. Simpatici e brillanti, sarete perfino disposti a sorvolare su eventuali divergenze d’opinione, ovviamente a favore di un clima più sereno. Bene: fate progressi! La Luna in Ariete intanto vi regala la verve giusta per trascorrere bene questa calda giornata di metà giugno. Nel lavoro in molti tenderete a occupare la scena, ma lo farete con abilità, tanto che, invece d’infastidire, il vostro protagonismo sarà molto ben accetto da colleghi e superiori. In amore, dopo qualche colpo mancato, il campo sentimentale torna a sorridervi. Grazie a un’avventura maliziosa capitata per caso, senza muovere un passo, l'umore toccherà il cielo.

Scorpione: ★★★★★. Ottimo periodo, in questo frangente considerato altamente positivo. I vostri affari di cuore, sotto l’egida del sestile di Luna e Mercurio entrambi speculari positivi al 90%, procederanno a gonfie vele. Amabili e comunicativi, farete strage di cuori. Nuovi incontri per chi è single con dichiarazioni, programmi romantici, feeling mentale e fisico con la persona che vorreste amare.

Nel lavoro invece, potreste ricevere delle buone notizie in merito a un colloquio sostenuto tempo addietro o interessanti proposte di collaborazione. Parlando di coppia, in questo periodo vi intendete davvero a meraviglia col partner. Progetti importanti, programmi di nozze, di viaggi o di vacanze vi riempiranno di gioia. Ballo, cure estetiche, letture, musica e cinema: questa l’ampia gamma d’attività a cui questo martedì potreste piacevolmente dedicarvi.

Sagittario: ★★★. Le previsioni dell'oroscopo per la giornata di questo martedì indicano un periodo ''sottotono". Una pausa d’ascolto interiore, in concomitanza con il basso tono psicofisico, vi consentirà di riposarvi e d’individuare le reali esigenze. Apatia e pigrizia non vi si addicono proprio: non c’è motivo di deprimersi, solo perché nel periodo in analisi le stelle non promettono un giorno da leoni. Nel lavoro cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi. In amore stessa solfa: una giornata che non offre grandi emozioni, ma in compenso permette di analizzare con calma il rapporto: assaporate ciò che sa donare.

Muovetevi, assecondando i bisogni del corpo e non sentitevi in colpa se, causa la stanchezza, declinate un invito degli amici.

Oroscopo e stelle del 21 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. In arrivo un periodo da considerare abbastanza impegnativo. Si presuppone, ovviamente da quanto descritto dagli astri, che possa maturare una giornata da "ko". Potrete partire all’inseguimento dei vostri obiettivi, ma tenete in conto che qualcuno o qualcosa tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote. Il Sole, sotto quadratura da Nettuno, porterà alla ribalta questioni irrisolte del passato. Buoni risultati in generale ma non nel lavoro. Utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli incontrati sul vostro cammino.

Coraggio e sicurezza saranno le vostre armi vincenti. In amore il cuore come sempre s’infiamma con facilità, ma timori e resistenze, frutto di esperienze passate, v’impediscono di lasciarvi andare. In questi giorni siete molto sensibili ai fattori stagionali: caldo, spossatezza e situazioni ambientali nocivi per il fisico invitano alla cautela.

Acquario: ★★★★★. Giornata davvero eccellente su tanti settori. Come al solito in questi casi, a essere maggiormente influenzati saranno le situazioni della vita inerenti l'amore con il lavoro. Giornata adatta ad accrescere le vostre esperienze, approfondendo tematiche appassionanti e allacciando contatti con persone particolarmente interessanti. Le scelte apparentemente più azzardate si riveleranno vincenti.

Bandite eventuali pregiudizi e la paura di non essere all’altezza. Saprete tenere saldamente in pugno le redini di situazioni anche molto delicate e intricate. Nel lavoro, approfittate dell’energia e del dinamismo che vi sentite addosso, per fare cose interessanti. Sfruttate anche il vostro intuito unendolo alla vostra risaputa creatività. In amore, momenti di grande intensità emotiva. Tale stato vi scalderà il cuore e vi spingerà a realizzare, con il vostro partner, i desideri più intimi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 21 giugno, vede un periodo abbastanza buono, mediamente routinario. Non mancheranno i soliti alti e bassi ai quali dare un po' di attenzione in più. Ai margini dei grandi incroci astrali quotidiani, potrete dare sfogo e soddisfazione a quella sottile vena di pigrizia che ogni tanto prende il sopravvento.

Concedetevi un po’ di riposo e state sereni, non è questa una giornata di sorprese (brutte o belle che siano). Limitate al minimo gli impegni e statevene pigramente in panciolle. Nel lavoro, pettegolezzi o mezze frasi, captate per caso, potrebbero confondervi le idee e generare una sensazione di disagio che non ha motivo di essere. In amore, non trascurate la persona del cuore, ma dedicategli tante attenzioni, senza timore di essere invadenti. Probabilmente chi avete accanto non aspetta altro. Per apportare beneficio al benessere del corpo, in questi giorni curate lo spirito. Praticate la meditazione, in un ambiente accogliente e silenzioso.