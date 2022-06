L'oroscopo di mercoledì 22 giugno rivelerà gli aspetti principali del giorno. Le previsioni astrologiche si concentreranno sul lavoro, sull'amore e sulla vita sociale. Non tutti i segni zodiacali saranno pronti a lasciarsi andare. Infatti, ci sarà chi preferirà isolarsi e concentrarsi sul proprio futuro.

Nel dettaglio, Pesci, Cancro e Ariete vivranno dei momenti indimenticabili con il partner, mentre Scorpione, Capricorno e Leone sogneranno in grande. Acquario, Bilancia e Gemelli si metteranno in gioco, seppur con qualche difficoltà, mentre Vergine, Sagittario e Toro dovranno affrontare determinati ostacoli.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 22 giugno, con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche di mercoledì 22 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto spontanei con il partner. Vi piacerà ascoltarlo e rendervi utili. I vostri consigli verranno accolti con grande entusiasmo, soprattutto quando si riveleranno coerenti con le situazioni. Non vedrete l'ora di mettervi in gioco e di vivere nuove emozioni. Gli amici, anche se saranno felicissimi per voi, desidereranno trascorrere più tempo insieme. Voto 8.5.

Toro: dovrete prendere atto di alcune situazioni spiacevoli. Non saprete come fare per liberarvi dallo stress e per dare una svolta alla vostra vita. Vi sentirete smarriti e inclini a compiere gesti affrettati.

In alcune occasioni, la rabbia potrebbe prendere il sopravvento sul buonsenso. Le previsioni astrologiche vi consigliano di trovare una valvola di sfogo. Voto 4.

Gemelli: tutti i vostri sforzi si concentreranno sul lavoro. Ottenere una buona reputazione sarà una delle vostre principali priorità. Proverete a non commettere errori e a fare tutto come programmato.

Purtroppo, alcuni imprevisti vi renderanno difficile attenervi al piano. Sarete costretti ad apportare delle modifiche e a chiedere più tempo. Questo vi deluderà enormemente. Voto 5.5.

Cancro: l'amore non avrà alcun segreto per voi. Sarete molto sicuri del vostro approccio. Vi piacerà interagire con gli altri e rendervi affascinanti.

La persona amata non riuscirà a resistervi in alcun modo. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di essere sempre voi stessi. Alterare le caratteristiche principali della vostra personalità, infatti, non potrà portare a nulla di buono. Voto 9.

Oroscopo e classifica del 22 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete tanti obiettivi da portare a termine. Purtroppo, il poco tempo a vostra disposizione potrebbe rappresentare un ostacolo. Cercherete di sfruttare ogni risorsa disponibile per fare del vostro meglio. Per fortuna, le stelle saranno dalla vostra parte. Gli amici e il partner si riveleranno molto collaborativi. Anche la famiglia metterà una buona parola. Voto 7.

Vergine: la vita di coppia vi metterà davanti a scelte molto difficili.

Da una parte, vorreste mollare tutto per dedicarvi solo a voi stessi, però, dall'altra, vi renderete conto di dover adire con più calma. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non mettere troppa carne al fuoco. Prima di prendere determinate decisioni, sarà importante riflettere attentamente. Voto 5.

Bilancia: le ultime giornate sono state caratterizzate da alti e bassi. Dopo la recente ripresa, sarete costretti nuovamente a rapportarvi con alcune difficoltà. Non abbandonerete i vostri sogni, ma deciderete di mettere in pausa determinati progetti. Al momento, infatti, non avrete le risorse disponibili per portarli avanti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non mollare. Voto 6.

Scorpione: sarete dei grandi sognatori.

Lavorerete su progetti importanti e molto impegnativi. Servirà del tempo per raggiungere il traguardo desiderato, però, alla fine, ce la farete. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non fare tutto da soli. Un aiuto esterno potrebbe fare la differenza. Il rapporto con il partner sarà molto positivo perché caratterizzato da un feeling profondo e duraturo. Voto 8.

Previsioni zodiacali e voti del 22 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il rapporto con il partner subirà una momentanea battuta d'arresto. Ultimamente, infatti, farete molta fatica a mettervi nei suoi panni. Avrete l'impressione di non condividere più gli stessi valori. Deciderete di prendervi dei momenti da dedicare alle vostre passioni.

Il confronto con gli amici potrebbe aiutarvi a superare questa crisi. Voto 4.5.

Capricorno: accetterete le sfide con convinzione. Vi piacerà mettervi alla prova, soprattutto se il premio in palio ne varrà la pena. I colleghi di lavoro vi stimeranno sotto ogni punto di vista. Dimostrerete di avere grande personalità. Non vi lascerete spaventare dalle situazioni dubbie, ma reagirete con il vostro personale modo di fare. Potrebbe essere il momento giusto per farvi nuovi amici. Voto 7.5.

Acquario: il lavoro comporterà grandi responsabilità. Non vi tirerete indietro, ma alcune preoccupazioni rischieranno di rovinare il vostro rendimenti. Per ovviare a queste situazioni, dovrete fare appello a tutto il coraggio disponibile.

Con tanta determinazione e un pizzico di fortuna, otterrete il successo tanto desiderato. I colleghi saranno gentili verso di voi. Voto 6.5.

Pesci: l'assetto astrale del giorno vi consentirà di scalare la classifica. Ogni momento sarà illuminato dalla presenza e dall'amore del partner. Non potrete fare a meno della sua compagnia. Vi piacerà organizzare attività divertenti da fare insieme, soprattutto se nuove. Gli aprirete il vostro cuore perché saprete di aver trovato la persona giusta. Sarete ricambiati con altrettanto ardore e affetto. Voto 9.5.