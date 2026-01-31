Il mese di gennaio è terminato. I segni zodiacali si stanno preparando ad affrontare una nuova avventura e l'oroscopo del 1° febbraio ha tutte le intenzioni di fornire ogni singolo dettaglio. Amore, lavoro e socialità si intrecceranno tra loro, fino a dare vita a un mix sfaccettato e interessante. Ci saranno decisioni da prendere, sorprese da sperimentare e amici da ritrovare. I pianeti, grazie alla loro influenza, guideranno i dodici profili, dimostrando di avere un impatto profondo sulla loro quotidianità.

La Vergine e lo Scorpione, per esempio, saranno molto attenti alle loro azioni.

Non lasceranno nulla al caso ed eviteranno di affidarsi troppo al parere degli altri. L'Ariete e l'Acquario, invece, saranno mossi dal fuoco della passione. Si lasceranno andare tra le braccia del partner, concentrandosi sulla relazione di coppia e cercando di renderla unica.

Oroscopo di domenica 1° febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: tutte le vostre attenzioni si sposteranno sulla relazione di coppia. Sarete determinati a portarla avanti con successo e, per questo motivo, cercherete di non commettere errori. Sarete gentili, leali e passionali. La felicità della persona amata verrà prima di tutto il resto. I vostri sforzi, per fortuna, non passeranno inosservati.

Toro: non permetterete a nessuno di spegnere il vostro sorriso.

Nonostante le difficoltà, continuerete a splendere più che mai. Avrete tante risorse da sfruttare, sia dal punto di vista pratico che emotivo. Le persone più care vi resteranno accanto con fiducia e orgoglio. Le loro parole saranno ricche di complimenti e di affetto.

Gemelli: vorrete prendervi una piccola pausa, ma le mansioni da svolgere non mancheranno. Sarà importante distribuirle bene e chiedere aiuto ai vostri cari. La famiglia, sicuramente, non si tirerà indietro. Non vedrete l'ora di cominciare la nuova settimana. Avrete dei progetti che vorrete mettere in pratica a tutti i costi.

Cancro: vi concentrerete sui momenti felici. Saranno loro a farvi ritrovare la motivazione. Userete questa giornata per riprendere fiato e per lasciarvi alle spalle gli ultimi avvenimenti.

Sarete pronti a ricominciare a mettervi nuovamente in gioco. Adotterete qualche piccola accortezza ma, per lo più, vi lascerete trascinare dalla corrente.

Leone: farete fatica a parlare delle vostre debolezze. Preferirete soffermarvi sul più e sul meno, barricandovi dietro a un muro d'orgoglio e forza di volontà. In alcuni momenti, tuttavia, potrebbe essere utile sfogarvi con un amico. Il suo punto di vista non andrà sottovalutato. Vi sarà d'aiuto osservare le cose da un'altra prospettiva.

Vergine: non sottovaluterete le conseguenze delle vostre azioni. Sarete pronti a farvi carico di ogni singola responsabilità. Adotterete un atteggiamento serio e formale, ma sarete disposti anche a concedervi dei momenti di spensieratezza.

Sarà importante trovare il giusto equilibrio tra questi due aspetti così delicati.

Bilancia: cercherete di fare ordine tra i vostri pensieri. Una mente lucida e calma sarà fondamentale per produrre ragionamenti corretti. Avrete diverse opzioni da analizzare, tutte valide e vantaggiose. L'oroscopo vi consiglia di non mettere in secondo piano le aspirazioni personali e di continuare a pensare in grande.

Scorpione: dovrete prendere delle decisioni importanti. Non potrete farlo senza aver valutato prima tutte le alternative. Avrete fretta di arrivare al risultato definitivo, ma dovrete essere pazienti. Solo così verrete ripagati di tutti gli sforzi fatti. Non ci saranno novità significative in ambito sentimentale.

Sagittario: parlare del passato non vi servirà a nulla. Sarà fondamentale andare avanti. L'oroscopo vi consiglia di concentrarvi sulle cose davvero importanti per voi. Seguendo le vostre passioni, potreste arrivare molto lontano. Dovrete solo crederci e usare gli strumenti giusti. La famiglia e gli amici non vi abbandoneranno.

Capricorno: tenderete a essere un po' critici nei confronti del prossimo. Non sopporterete alcuni comportamenti e farete di tutto per renderlo noto. Affronterete le incomprensioni a testa alta, ma qualcuno potrebbe perdere la pazienza. Per tale ragione, sarà fondamentale dare il giusto valore alla scelta delle parole.

Acquario: avrete occhi solo per la persona amata. Dolcezza e gentilezza non mancheranno all'interno della relazione.

Vivrete momenti speciali, caratterizzati da comprensione, empatia e conforto. Non vedrete l'ora di poter organizzare il prossimo viaggio insieme. Questa volta vorrete fare qualcosa di davvero speciale.

Pesci: sarete un po' confusi dagli eventi. Proverete a fare chiarezza, ma sarà necessaria una svolta radicale. Sarà importante non dare spazio ai rimpianti e concentrarvi sul futuro. Potrete contare su persone fidate, in grado di darvi tutto il sostegno necessario.