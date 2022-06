L'oroscopo di lunedì 13 giugno è pronto a rivelare come sarà la giornata di apertura della nuova settimana. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Nel periodo interessato la Luna viaggia spedita all'interno del settore del Sagittario, la sua rotta punta con decisione verso i confini del Capricorno. Per questo la parte riguardante i sentimenti preannuncia un clima ancora più accattivante per molti dei segni zodiacali. Ansiosi di sapere come evolverà il prossimo lunedì in merito all'amore e al lavoro?

Ecco i dettagli con i consigli espressi nelle previsioni zodiacali del giorno: focus sull’Oroscopo di domani 13 giugno.

Previsioni zodiacali di lunedì 13 giugno, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata fortunata. Ottime chance per quei nativi cuori solitari: magari non troverete l’altra metà della mela, ma qualcuno che le somiglia parecchio. È la giornata ideale per mettere a fuoco ciò che non va in ambito professionale e prepararsi ad un abile cambio di obiettivo. L’amore, in tutte le sue sfumature, al centro dei vostri interessi! Famiglia protettiva e complice, lo stesso vale per il partner, sempre più coinvolto e appassionato. Se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia il partner ad agire al posto vostro: muovetevi con tempestività.

Voto 10.

Toro - Fase all'insegna della riflessione, il che potrebbe far raggiungere discreti risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte, senza renderne conto a parenti o amici. Obiettivi ambiziosi da ridimensionare, amici e colleghi vi danno consigli utili da seguire alla lettera. Se il buongiorno si vede dal mattino, vale la pena di fare uno sforzo sin dall’inizio, per accantonare i malumori e partire con il piede giusto.

Serve una buona dose di ottimismo, così l’energia torna a un livello accettabile e l’umore si solleva. Nel lavoro, guardate lungo le antenne per cogliere le opportunità quando si presentano. Voto 7.

Gemelli - Giornata in salita, con una Luna superba che vi fa desiderare l’impossibile e l’amica Venere che di colpo smette di darvi i giusti consigli.

Per un progetto ambizioso occorrono fondi. A voi la scelta: spendere tutto subito o risparmiare per farlo decollare. Per i sentimenti, se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Riponete la vostra fiducia negli amici più intimi. Nel lavoro, qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo economico o relativo ad acquisti importanti. Voto 6.

Cancro - Con la Luna che vi sponsorizza, potreste fare le proposte che vi stanno a cuore e che hanno la possibilità di rendere la vostra attività più interessante. Le stelle vi vogliono vigorosi e vivaci. Quando siete dell’umore adatto, il vostro entusiasmo è contagioso e rende l’aria molto più frizzante.

Se volete migliorare qualcosa, dapprima scegliete cosa e poi metteteci un pizzico d’immaginazione, creatività e, perché no, di entusiasmo. In ambito lavorativo molti si accorgeranno del vostro talento: è un buon momento anche per chiedere un piccolo aumento. Voto 8.

Oroscopo di domani 13 giugno, dal Leone allo Scorpione

Leone - Questo lunedì la buona sorte elargita dagli astri, unita alla vostra capacità organizzativa, vi darà l’opportunità di incrementare le entrate. Un consiglio generale: cercate di pensare di più a voi stessi, senza arrabbiarvi per questioni non realmente importanti. Se ci sono stati dei momenti di calo, ora si potrà raggiungere una fase di recupero. Innamoratissimi in coppia, anche se la posizione di Venere aumenta la dose di gelosia reciproca.

Mettete al primo posto la concretezza, evitando di smarrirvi in desideri di rivalsa. Nel lavoro giornata fiacca, per certi versi anche un po’ noiosa: apprezzate di più quello che avete. Voto 10.

Vergine - Luna socievole questo lunedì. Giornata all’insegna dei contatti, delle chiacchiere in chat, dell’allegro e piacevole disimpegno. Il vostro fascino miete molte vittime, ma sarete così esigenti da non accontentarvi della semplice attrazione fisica. Pretenderete di più. Buone notizie per chi lavora in proprio, nell’aria fiutate lievi segnali di ripresa. Piacevoli chiacchierate in arrivo: comunicazione fluida in famiglia, programmi da mettere giù già da ora per il prossimo weekend. In molti casi, tra le mura domestiche, tempo e andazzo generale permettendo, si discuterà del più e del meno.

Voto 7.

Bilancia - Siete ben protetti dalla Luna in Sagittario, armonica al segno. Serene e smaglianti le relazioni solidamente imperniate sulla comunanza di interessi e passioni. Un’amicizia è già in pista per diventare un amore intrigante: a voi la scelta se provarci oppure no. Preparatevi a festeggiare un successo professionale, una promozione, un aumento di stipendio. Pensate ad un progetto realistico, ben definito: sicuramente lo realizzerete! In amore l’atmosfera è piacevole, easy, che vi prepara a vivere momenti altamente seduttivi. Occasioni di felicità da non perdere. Creatività in pole position, meglio se riuscite a non farvi condizionare da schemi validi ma ormai ripetitivi. Voto 9.

Scorpione - Cambio di guardia sul fronte delle amicizie: qualcuno arriva dopo che qualcun altro se ne va. Per i sentimenti, per difendere i vostri spazi sarete disposti a mettere in gioco anche alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero e d’azione. Nel lavoro per adattarvi alle novità introdotte nell’ambiente in cui operate dovrete essere concreti e, se necessario, rivedere organizzazione e metodo di lavoro. Basterà un breve periodo di rodaggio: imparate ad impiegare bene le energie, calibrando le prestazioni in base alle condizioni del momento. Voto 6.

Previsioni astrologiche del 13 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L’oroscopo del 13 giugno al segno del Sagittario indica che questo è proprio il momento buono per chiedere un aumento di stipendio, per compravendite vantaggiose, per firmare contratti proficui.

Le iniziative professionali acquisteranno solidità e concretezza. Per il momento siete in fase di transizione. Ottime chance in amore garantite dalla presenza della Luna nel segno: seguite il cuore e non fatevi bloccare per paura di stravolgimenti o cambiamenti, che di solito non amate particolarmente. Fidatevi dell’istinto, ma anche di persone affidabili. Voto 7.

Capricorno - Settimana che inizia in modo allegro e frizzante, grazie alla Luna nel segno del Sagittario e in trigono a Marte e Giove in Ariete. Tutto corre alla velocità della luce: pensieri, parole e azioni. Mente, cuore e mani collegati sulla stessa frequenza, per agire in perfetta e magica sintonia. In amore il tempo a disposizione non sarà molto, ma inaspettatamente saprete farlo fruttare: coccole e attenzioni saranno tutte per il partner.

Nel lavoro, abbandonatevi alle confidenze solo con le persone più fidate. E pensate a lungo prima di accettare o rifiutare una proposta. Voto 7.

Acquario - In amore conquiste facili, provocare è il vostro forte ma se il cuore è impegnato non vi spingete oltre: i sensi di colpa vi assalirebbero all’istante. Dolce ricordare una persona che non è più con voi, ma col passare del tempo la sua immagine si annebbia. Voglia di fare ai minimi storici: questo lunedì prendervi qualche ora di riposo in più. Se non siete ancora sposati ma l’idea dei confetti vi tenta, fate al partner la proposta che vi sta a cuore. Ottimo il rendimento professionale, nello studio e negli affari. Potrete anche prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare.

Voto 7.

Pesci - Giornata davvero fortunata! Il primo giorno della nuova settimana scioglierà ogni traccia d’insoddisfazione facendo sparire il grigiore accumulato. Ottimismo e belle novità in arrivo. I figli adolescenti vi riempiono di soddisfazioni, ma reclamano anche la propria indipendenza: magari vi somigliano. Il desiderio di fare qualcosa di speciale questo lunedì è forte e non vi permette di accontentarvi della routine. Grinta, versatilità e comunicativa intanto vi pongono in una posizione privilegiata. Progetti da realizzare. Un vecchio sogno nel cassetto, visto alla luce della realtà attuale, potrebbe cominciare a prendere forma. Voto 8.