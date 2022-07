Giovedì 14 luglio troviamo sul piano astrale la Luna assieme a Saturno transitare nel domicilio dell'Acquario, nel frattempo Plutone risiederà nel segno del Capricorno. Il Sole insieme a Mercurio, invece, resteranno stabili in Cancro, così come Giove permarrà in Ariete. Nettuno, intanto, proseguirà la sosta in Pesci come Urano, il Nodo Nord e Marte rimarranno in Toro. Venere, in ultimo, stazionerà sui gradi dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Gemelli, meno roseo per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali.

I nati sotto il segno dello Scorpione trascorreranno probabilmente questo giovedì godendo di un'indole focosa e intraprendente nell'alcova, specialmente la seconda decade che risulterà anche un pizzico trasgressiva.

2° posto Gemelli: lucidi. Acuti ed estremamente percettivi, al segno dei Gemelli difficilmente la si potrà fare in barba nel corso di queste ventiquattro ore, in quanto gli stessi osserveranno attentamente gesti e parole altrui ma, al contempo, preferiranno guardarsene bene dall'esprimere la loro opinione a riguardo.

3° posto Bilancia: focus amicale. Giovedì dove il secondo segno d'Aria potrebbe ricevere una forte delusione nella cerchia amicale, ad esempio a causa di una cena o un evento per il quale non è stato volutamente invitato.

Nonostante l'amarezza iniziale, però, i Gemelli sfrutteranno tale sgarbo per tagliare definitivamente i ponti con la persona in questione.

I mezzani

4° posto Cancro: facilitazioni. Al cospetto dei nati Cancro, durante questo giovedì, avranno buone chance di giungere degli aiuti tanto inaspettati quanto graditi dal segno Cardinale, il quale sentirà appieno l'affetto di chi gli vuole bene.

5° posto Pesci: scelte. Il dodicesimo segno zodiacale sarà, con ogni probabilità, chiamato a prendere una decisione riguardante la famiglia d'origine e, grazie al supporto benevolo del duetto Mercurio-Sole, tale scelta avrà senz'altro un felice epilogo.

6° posto Vergine: farsi notare. Il versante professionale di casa Vergine potrebbe riservare delle gradite sorprese, in quanto i primi due decani nativi metteranno in campo stacanovismo e dedizione che verranno prontamente notati dai vertici aziendali.

7° posto Capricorno: impazienti. Esigere tutto e subito, specialmente in un progetto pratico in essere, sarà presumibilmente il tallone d'Achille dei nati Capricorno questo giovedì, col segno Cardinale che con la sua impazienza riuscirà a snervare anche alcune persone care.

8° posto Ariete: esausti. Se da un lato il bottino energetico di casa Ariete non sarà colmo come al solito, dall'altro lato le attività quotidiane non accenneranno a diminuire e ciò, c'è da scommetterci, farà giungere il segno di Fuoco esausto alla fine di questa giornata estiva.

9° posto Leone: taciturni. Anziché trascorrere il giorno in questione a puntualizzare, lamentarsi o inimicarsi qualcuno, i felini preferiranno di gran lunga proferire parole col contagocce, così da concentrarsi maggiormente a pensare alle prossime mosse esistenziali da compiere.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: spossati. La voglia di rimboccarsi le maniche non dovrebbe bussare alla porta di casa Acquario in queste ventiquattro ore, coi nativi che decideranno di procrastinare le attività in programma per godersi la visione di una nuova serie tv o di un film.

11° posto Toro: irruenti. Sia nella comunicazione che nelle azioni dei nati Toro potrebbe riscontrarsi una certa irruenza o, nel caso della terza decade, una vera e propria indisposizione nei riguardi del prossimo. Malgrado tale mood poco conciliante, il segno di Terra farebbe bene a sforzarsi di non esagerare in tal senso perché il rischio sarà di mettere a repentaglio alcuni rapporti relazionali duraturi.

12° posto Sagittario: dubbiosi.

Una decisione professionale, presumibilmente presa nei mesi di febbraio o marzo, avrà buone possibilità di essere messa fortemente in discussione dagli arcieri in questa giornata di metà anno, coi nativi che inizieranno a pensare se sarà o meno il caso di tornare sui loro passi.