Venerdì 15 luglio troviamo sul piano astrologico la Luna e Saturno sostare nel segno dell'Acquario, mentre Giove stazionerà sui gradi dell'Ariete. Venere, intanto, permarrà in Gemelli, così come Mercurio assieme al Sole resteranno stabili nel domicilio del Cancro. Nettuno, invece, proseguirà l'orbita in Pesci come Plutone rimarrà nel segno del Capricorno. Urano, il Nodo Nord e Marte, in ultimo, continueranno la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Ariete, meno entusiasmante per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: lavoro top.

Tutto, o quasi, parrà incastrarsi alla perfezione nelle vicende professionali di casa Gemelli in questo venerdì, specialmente per i nativi che hanno da poco intrapreso un nuovo percorso lavorativo con l'intenzione di valorizzare i loro talenti.

2° posto Acquario: focus economico. Giornata interessante sul fronte finanziario per la terza decade dei nati Acquario, in quanto presumibilmente il segno Fisso analizzerà con maggior scrupolosità entrate e uscite economiche, così da comprendere meglio come ovviare a eventuali dispersioni monetarie.

3° posto Ariete: bastone e carota. Nel giorno che precede il weekend, il primo segno di Fuoco potrebbe rendersi conto che sarà oltremodo utile plasmare il loro modo di comportarsi in base alla persona con la quale si rapporteranno.

I mezzani

4° posto Bilancia: punti fermi. Alcune certezze del periodo, come un partner fedele o un lavoro consolidato, avranno ottime chance di rappresentare dei rassicuranti punti fermi nella vita dei nati Bilancia e, grazie agli stessi, affronteranno questo venerdì con maggiore spensieratezza.

5° posto Vergine: comunicazione efficace.

Dotati di una parlantina spigliata e spiccatamente convincente, il segno Mobile potrebbe riuscire a far cambiare idea anche all'interlocutore più ostinato e ciò si rivelerà un'arma in più per allargare la cerchia clientelare.

6° posto Capricorno: contatti. Le prime due decadi di casa Capricorno saranno, con ogni probabilità, indotti dal parterre planetario a rispolverare la rubrica telefonica alla ricerca di quel contatto che non sentono da un po' allo scopo di chiedere allo stesso un'importante favore.

7° posto Sagittario: sostegno morale. Un'amica storica o la dolce metà si riveleranno un'ottima spalla sulla quale aggrapparsi in questa controversa giornata estiva per gli arcieri, soprattutto coloro che sono nati negli ultimi giorni del segno.

8° posto Scorpione: umore altalenante. Quasi come se si trovassero in un vagone delle montagne russe, i nati Scorpione potrebbero dover fare i conti con un tono umorale instabile e tendente al pessimistico, il quale farà storcere il naso alle persone care.

9° posto Cancro: amore flop. L'armonia nel nido domestico di casa Cancro parrà un lontano ricordo in queste ventiquattro ore, coi nativi che parranno divertirsi a stuzzicare l'amato bene non accorgendosi che lo stesso non sarà dotato di molta pazienza per sopportarli.

Ultime posizioni

10° posto Toro: arrendevoli. Venerdì da prendere con le pinze quello che potrebbero trascorrere i nati Toro nel mondo lavorativo, in quanto il loro spirito di sacrificio latiterà e, come spiacevole conseguenza, diverranno insolitamente arrendevoli all'insorgere di eventuali ostacoli.

11° posto Pesci: letargici. La voglia di stare in mezzo agli altri non farà parte degli esercizi prediletti dal dodicesimo segno zodiacale in questa giornata di luglio, coi nativi che tenteranno in ogni modo di starsene in disparte ad ascoltare musica o a leggere un libro.

12° posto Leone: sotto pressione. Tra le giornate più nervose del periodo, questo venerdì avrà presumibilmente tutta l'aria di voler mettere alla prova i nati Leone, soprattutto sul fronte relazionale e professionale. Malgrado i felini non potranno non sentirsi sotto pressione, farebbero meglio a non cedere alle provocazioni e nemmeno ad inalberarsi per eventuali imprevisti.