L'oroscopo della giornata di sabato 2 luglio vedrà uno Scorpione un po’ preoccupato sul fronte sentimentale, colpa della Luna in quadratura dal segno del Leone, mentre l'Ariete avrà modo di sentirsi a proprio agio e al sicuro con il partner. Nuovi incontri e possibili relazioni saranno all'orizzonte per la Bilancia, mentre Cancro riuscirà ad essere lucido e concentrato, sia in amore che al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 2 luglio

Previsioni oroscopo sabato 2 luglio 2022 segno per segno

Ariete: la Luna in trigono dal segno del Leone vi permetterà di sentirvi sempre a vostro agio sul fronte sentimentale.

Single oppure, non vi mancherà una certa sicurezza che vi farà sentire decisi e romantici quanto basta con la persona che amate. Molto bene anche sul fronte professionale. Avrete una discreta quantità di stelle dalla vostra parte, e sarete nelle condizioni ideali per svolgere degli ottimi lavori. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali purtroppo sfavorevoli nel corso di questo inizio di weekend. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà contro di voi, e potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra relazione di coppia. Se siete single attenzione a non dare una cattiva impressione di voi. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete pronti a tutto, ma questo non vorrà dire che saprete portare a termine qualunque mansione.

Voto - 7️⃣

Gemelli: un quadro astrale davvero magnifico per vivere al meglio la vostra vita sentimentale. La buona posizione della Luna e di Venere vi permetteranno di dare un tocco di romanticismo e di passione con il partner, ma anche se siete single potreste provare a concedervi qualche momento di romanticismo con la vostra fiamma.

Sul fronte professionale sarete ben preparati per ogni progetto lavorativo, merito soprattutto di Mercurio nel segno. Voto - 9️⃣

Cancro: forse non avrete un cielo così sereno secondo l'oroscopo della giornata di sabato, ciò nonostante sarete comunque abbastanza lucidi e concentrati per sfruttare bene questa giornata. Soprattutto in ambito lavorativo, non vi perderete in inutili dettagli e vi darete da fare.

In amore la vostra relazione di coppia sarà tutto sommato piacevole, da garantirvi una certa stabilità. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali più che soddisfacenti dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, sarete pienamente innamorati della vostra fiamma, e farete di tutto per riuscire a conquistare il suo cuore, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale sarete ben organizzati, ma dovrete anche saper evitare gli imprevisti. Voto - 8️⃣

Vergine: cercherete di dedicare più tempo in ambito lavorativo in questo fine settimana, ma con questo cielo dovrete darvi da fare e saper evitare ogni difficoltà. Infatti, è piuttosto evidente che siete indietro con certi progetti, per cui datevi da fare per cercare di recuperare terreno.

Sul fronte amoroso mostrare le vostre emozioni sarà sicuramente un punto di merito, ma attenzione perché se espressi in modo sbagliato potrebbe essere solo uno svantaggio. Voto - 6️⃣

Bilancia: un ottimo sabato per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà la Luna in sestile e Venere in trigono e, single oppure no, sarà possibile per voi fare nuovi incontri e godere di momenti felici insieme alla vostra fiamma. Sul fronte professionale essere organizzati va bene, ma non dovrete entrare nel panico al primo imprevisto. Voto - 8️⃣

Scorpione: questa Luna in quadratura potrebbe preoccuparvi un po’ in ambito sentimentale secondo l'oroscopo di sabato 2 luglio. Attenzione a non essere troppo oppressivi nei confronti del partner.

Se siete single non fatevi mettere alle strette. Forse non siete i migliori nel vostro campo, ma questo non vorrà dire che dovrete farvi trattare male dai colleghi. Voto - 6️⃣

Sagittario: fare gli occhi dolci con il partner non vi aiuterà a recuperare terreno con la vostra relazione di coppia. Cercate invece di sfruttare questa Luna in trigono mostrando maturità e comprensione, ma soprattutto, la volontà di voler risolvere eventuali problemi di coppia insieme. Sul fronte professionale potreste avere buone opportunità per i vostri progetti, che non andranno sprecate. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo tutto sommato discreto in amore per voi nativi del segno. Per ottenere coccole e comprensione, dovrete dimostrare di tenerci alla vostra anima gemella, e che siete disposti a tutto per stare felici insieme.

Nel lavoro forse la solita routine vi sta mettendo alle strette, e con questo cielo potreste essere intenzionati a cambiare direzione. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale non particolarmente appagante a causa della Luna in opposizione, nonostante Venere sia in trigono. Forse sarete romantici e passionali, ma dovrete anche dimostrare maturità, comprensione, rispetto nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete una tabella di marcia chiara e ben definita, e niente potrà andare storto in questa giornata. Voto - 7️⃣

Pesci: questa Venere in quadratura vi disorienta in amore e nei confronti della vostra fiamma. Prima di fare qualunque cosa, scaricate lo stress, cercate di essere ottimisti, ma soprattutto, risolvete i problemi insieme alla vostra dolce metà, ascoltando sempre ciò che avrà da dire. Nel lavoro meglio non dedicarsi a nuovi progetti in questo periodo, perché potreste non raggiungere i risultati sperati. Voto - 6️⃣