Secondo le previsioni dell'oroscopo del 31 luglio 2022 il Toro deve iniziare una nuova vita e i Gemelli devono fare attenzione con chi confidarsi. Di seguito i dettagli dei dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: il denaro se ne va molto velocemente tra viaggi, shopping e spettacoli, quindi fate molta attenzione a non spendere più del dovuto. I single possono puntare a tante nuove prede e chissà cosa possono portare a casa. Lo stomaco continua a fare i capricci, e tutto questo è dovuto al troppo consumo di cibi fritti e salse piccanti.

Toro: i cuori solitari possono ripensare continuamente a una storia del passato, però la vita va avanti e il passato va lasciato alle spalle. Durante queste vacanze la cucina sta diventando il posto preferito della casa, dove sperimentare nuove pietanze. Ormai l'insonnia, l'emicrania e la tensione nervosa sono alle stelle, meglio rallentare e concedersi alcuni giorni di spensieratezza lontano da casa.

Gemelli: gli amici sono sempre pronti ad ascoltare i vari sfoghi e ripensamenti, ma attenzione, perché possono stancarsi anche loro delle troppe lamentele. In ufficio ci possono essere delle confessioni molto intime e un progetto può saltare all'improvviso. La salute continua ad avere qualche problema e in particolare la respirazione.

Cancro: con il partner ci può essere troppa possessività e questo non va per niente bene. In azienda si devono chiudere tutte le emergenze e andare in vacanza con molta più tranquillità. I single possono concedersi una serata di divertimento insieme ai colleghi e ci può essere anche un colpo di fulmine dietro l'angolo.

Leone: le responsabilità a lavoro continuano a pesare sulle spalle dei nativi, meglio chiedere aiuto al vicino di scrivania.

Nella coppia possono arrivare improvvisamente delle nuvole temporalesche, poi può anche ritornare la calma. Le contratture muscolari possono essere evidenti nella zona cervicale, quindi serve riposo.

Vergine: nella sfera lavorativa serve sempre molta prudenza, perché nei nuovi contratti di lavoro si può nascondere qualche truffa.

Con il partner continua il malumore per via di alcuni problemi presenti da un po' di tempo. Gli occhi vanno sempre protetti, anche in vacanza, e quindi gli occhiali non possono mai mancare.

Gli ultimi segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono ricevere le coccole da una vecchia amica e chissà cosa può nascere. Gli investimenti sono fonte di preoccupazione, perché ci potrebbero essere delle perdite inaspettate. Dal punto di vista fisico è veramente un momento molto sereno, quindi si deve continuare in questa direzione.

Scorpione: ormai con il partner è una causa persa, perché le liti sono continue e i vari strilli li sentono anche i vicini. In azienda possono arrivare degli ordini dell'ultimo minuto e addio ferie.

L'ansia e la sonnolenza sono sempre presenti, meglio cercare di essere più rilassati.

Sagittario: mentre tutti sono in vacanza ci può essere una lunga trasferta, il lavoro non può aspettare. I cuori solitari possono avere delle incomprensioni con i fratelli o con i genitori anziani. Le allergie sono sempre pronte a colpire e ovviamente a rovinare la giornata al mare.

Capricorno: i single possono rivedere un ex e potrebbe sbocciare ancora l'amore. Le coppie di vecchia data possono finalmente decidere di compiere un passo molto importante. Le energie non mancano, così come l'allegria, mix perfetto per fare divertire gli amici.

Acquario: ci può essere un incontro mattiniero per mettere a punto dei nuovi progetti di lavoro.

Con il partner o le rispettive famiglie ci possono essere molte tensioni, meglio aspettare tempi migliori per i chiarimenti. Il mal di stomaco impedisce di mandare giù ogni tipo di pietanza, fare dei controlli è necessario.

Pesci: i single hanno occhi solamente per l'amico a quattro zampe, come dargli torto, perché il suo amore è sempre incondizionato. Gli amici veri si contano sulle dita di una mano, gli altri sono solamente conoscenze. Gli studenti sono ancora al computer o sui libri per preparare la tesi, poi però meglio fare un po' di movimento.