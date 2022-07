L'oroscopo del mese di agosto vede una rovente Venere entrare nel segno del Leone, che saprà vivere al meglio delle sue possibilità la propria vita sentimentale, mentre Marte si sposterà nel segno dei Gemelli, per rimanerci per tutto il resto dell'anno. Acquario dovrà saper gestire al meglio la sua vita amorosa, mentre Bilancia vivrà un periodo equilibrato tra amore e lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo agosto 2022 segno per segno

Ariete: sarà un mese tutto sommato positivo per voi nativi del segno.

Forse le prime giornate del mese non saranno granché per via di Venere in quadratura, ma successivamente il pianeta dell'amore sarà dalla vostra parte. Single oppure no, il vostro potere seduttivo e la vostra voglia di amare aumenterà a dismisura, in particolare per coloro che sono nati nella prima e nella seconda decade. Per quanto riguarda il settore professionale ci saranno alti e bassi causati da Mercurio, che cambierà spesso posizione in questo cielo. Per vostra fortuna Marte sarà in sestile dal segno dei Gemelli e avrete sempre le energie per riuscire a farvi strada tra le tante mansioni da gestire. Voto - 8️⃣

Toro: periodo movimentato secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale dovrete approfittare della prima parte di questo mese di agosto per consolidare il vostro legame con il partner.

Venere si metterà in quadratura dal segno del Leone e potrebbe complicare i rapporti con la vostra anima gemella. Non sottovalutate il passaggio di Marte. Se siete single avrete ancora buone occasioni per conoscere nuove persone e stringere nuovi legami. Cercate quindi di agire, non aspettate che qualcuno si faccia avanti. Nel lavoro quando volete sapete essere davvero bravi in quel che fate, per cui non lasciatevi distrarre da Mercurio che si sposterà in quadratura.

Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo che cambia positivamente secondo l'oroscopo del mese di agosto. Sul fronte sentimentale arriverà il pianeta Venere in sestile dal segno del Leone, che porterà buon senso e tanto romanticismo da condividere insieme alla persona che amate. Single oppure no, ottimismo, simpatia, allegria, ma soprattutto maturità saranno importanti per riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro, durante questo caldo agosto arriverà il pianeta Marte nel vostro cielo e vi farà compagnia per tutto il resto dell'anno. Il pianeta Mercurio navigherà in buone posizioni, almeno per buona parte del mese, e sarete piuttosto abili a gestire i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali nel complesso valide per vivere un mese allegro e tranquillo. Nei primi giorni di agosto, Venere sarà ancora nel vostro cielo e avrete discrete occasioni per vivere un sano rapporto, o se siete single potreste riuscire a rendere un po’ più magica la vostra estate. Nella seconda metà del mese Venere non sarà più con voi, ciò nonostante avrete comunque modo di poter coltivare al meglio le vostre relazioni personali.

Sul fronte lavorativo avrete spesso le idee chiare su come gestire i vostri progetti, attenzione però al pianeta Giove in quadratura, che potrebbe rallentarvi. Voto - 7️⃣

Leone: una rovente Venere entrerà nel vostro cielo secondo l'oroscopo del mese di agosto e vi darà l'occasione di vivere un mese più attivo sentimentalmente e socialmente parlando. Single oppure no, questa sarà una ghiotta occasione per rendere davvero intrigante questa parte dell'estate e lasciarsi andare alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, presto Marte si metterà in sestile dal segno dei Gemelli e porterà energie a sufficienza per arrivare a fine giornata senza difficoltà. Il pianeta Mercurio sarà spesso in posizione favorevole, portando buone idee e voglia di fare, soprattutto per coloro nati nella terza decade.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso stabile durante questo mese di agosto. Forse non ci saranno sempre splendidi momenti con l'anima gemella, ciò nonostante le cose tra voi funzioneranno, nel bene e nel male. Qualunque cosa accada, non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. I cuori solitari sapranno essere intriganti e romantici, ma non sempre potrebbero riuscire a fare colpo. Se non è quella giusta per voi, vuol dire che la vita vi ha riservato di meglio. Sul fronte lavorativo Mercurio sarà di grande aiuto per i vostri progetti, ma dovrete fare attenzione a Marte, che si metterà in quadratura per tutto il resto dell'anno togliendovi parecchie energie. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale equilibrata in questo mese di agosto.

Sul fronte amoroso Venere si sposterà in sestile dal segno del Leone e lentamente i rapporti con il partner si faranno più affiatati, con la voglia di trascorrere più tempo insieme. I cuori solitari sapranno essere particolarmente socievoli e sapranno come far felici le persone intorno a loro, con un po’ di fortuna potrebbero anche riuscire a stringere intriganti legami. Sul fronte professionale saprete gestire bene i vostri progetti e l'arrivo di Marte in trigono dal segno dei Gemelli vi darà quella spinta di cui avrete bisogno per svolgerli al meglio. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà il mese più adatto per lasciarsi andare a storie d'amore piene di passione. Con Venere che si sposterà nel segno del Leone, dunque in quadratura, i rapporti con il partner non saranno così appaganti.

Forse ci sarà qualcosa che non va con la persona che amate, un problema che non potrete ignorare e che sarete chiamati a risolvere velocemente. Se siete single attenzione soprattutto al vostro temperamento nei momenti in cui le cose non vanno esattamente come volete. Sul fronte lavorativo sarete messi piuttosto bene. Forse le prime giornate saranno un po’ sottotono, ma nella seconda parte di agosto avrete idee ed energie a sufficienza, ma non date nulla per scontato. Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo del mese di agosto che vi vede prendere il volo sul fronte amoroso. L'arrivo di Venere nel segno del Leone vi permetterà di dare maggiore importanza e risalto alla vostra relazione di coppia. Sarà dunque il momento di consolidare il vostro rapporto e prepararsi a vivere momenti davvero felici.

Se siete single potreste iniziare a sentire l'esigenza di innamorarvi e con questo cielo potreste anche riuscire nell'intento, se saprete giocare bene le vostre carte. Sul fronte professionale purtroppo la situazione tenderà nuovamente a farsi complicata a causa di Mercurio e Marte non in posizione ottimale. Per ottenere discreti risultati dai vostri progetti, studiate bene la situazione e non fatevi spiazzare da possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Capricorno: Venere sarà in opposizione in queste prime giornate di agosto, ma in ogni caso la vostra vita amorosa tenderà a migliorare. Il pianeta dell'amore infatti si allontanerà da questa posizione scomoda e lentamente potrete tornare a vivere una relazione più affiatata.

Se siete single il sole sorgerà anche per voi e potreste dare inizio a nuovi rapporti in grado di far rinascere non solo la vostra vita sociale. Sul fronte lavorativo riuscirete ad avere spesso le idee chiare e con il giusto impegno riuscirete a mettere insieme buoni risultati con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che potrebbe vedere un periodo di crisi secondo l'oroscopo. La posizione sfavorevole di Venere vi metterà alle strette in amore e dovrete saper gestire i rapporti personali che avete con la vostra anima gemella. Cercate soprattutto di mostrare sincerità e maturità nei confronti della persona che più amate al mondo.

I cuori solitari potrebbero preferire i rapporti sociali a quelli sentimentali, e rafforzare legami già consolidati. Sul fronte professionale andrete tutto sommato bene grazie a Giove e Saturno, e presto anche Marte in buon aspetto. Prima di dare inizio ai vostri progetti, però, assicuratevi che idee che avete in mente siano davvero valide. Voto - 7️⃣

Pesci: mese di agosto tutto sommato convincente per voi nativi del segno. I rapporti con il partner forse non saranno sempre così pieni di passione, ciò nonostante potrete contare sempre sulla sua fiducia e vivere un rapporto affiatato. Se siete single potrebbero anche arrivare belle emozioni, dovrete soltanto volerlo. In ambito professionale potrebbe essere un mese altalenante con Mercurio non sempre in buon aspetto e Marte che si mette in quadratura dal segno dei Gemelli. Per ottenere buoni risultati dai vostri progetti,valutate attentamente le vostre scelte, evitando eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣