L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 luglio 2022. In analisi i sei segni della seconda tranche zodiacale. In questo momento l'Astrologia quotidiana segnala il transito della Luna in Acquario, fautrice di situazioni positive in campo sentimentale: ansiosi di sapere chi avrà il sostegno astrale in questa parte della settimana? Come spesso accade, quando la "musa dei poeti" prende dimora in un settore, a trarne maggior vantaggio è in primis il segno direttamente interessato e poi, di riflesso, anche altri simboli astrali.

La giornata di giovedì si preannuncia molto positiva anche per i nativi dei Pesci: il Sole in Cancro (altro segno d'Acqua) si troverà in prezioso trigono astrale a Nettuno in Pesci. Periodo fortunato per le sorti amorose? Certo che si, a patto di essere nati sotto il segno del Capricorno. Invece, molto in salita potrebbe risultare il periodo per coloro della Bilancia, nel contesto indicati in giornata da due stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 14 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Giovedì 14 luglio, le previsioni dell'oroscopo

Bilancia: ★★. Si prevede un giovedì abbastanza impegnativo con probabili difficoltà emergenti alle quali dover porre rimedio.

Previste in leggero calo soprattutto alcune situazioni che avete inserito in agenda: date maggior spazio al dialogo, nel contempo cercate di essere meno rigidi. Nonostante la stanchezza che vi rende confusionari, grazie alla grinta e alle idee brillanti della Luna, troverete senz'altro la strada migliore. Dopo un iniziale esitazione che forse vi spaventerà un pochino, i progetti azzardati andranno sicuramente a buon fine.

Nel lavoro adottate le dovute contromisure nei riguardi di qualcuno che si sta dimostrando poco sincero. Allontanatelo gentilmente ma con fermezza. In amore invece, un’ombra di sospetto alimentata dallo scontento sarà la causa di un’improvvisa gelosia. Regalate al partner attenzioni, senza incatenarlo.

Scorpione: ★★★★. In generale sarà molto probabile l'avere a che fare con una giornata mediamente positiva.

A poter contare su un quanto mai opportuno lasciapassare per la felicità saranno i nati in prima decade, agli altri poco meno o in genere un pelino sotto. Continuate a lavorare con minuziosa attenzione ai vostri progetti, non lasciandovi mettere fretta da niente e nessuno, poiché “chi va piano...”. Nell’eventualità di dover operare una scelta, decidete secondo il vostro giudizio senza ascoltare i pareri altrui. Nel lavoro, sistemate le cose che vi turbano o che non vi convincono. Mettete quindi in pratica ciò che avete imparato negli ultimi tempi. In amore il rapporto ritrova nel dialogo, nella dolcezza e in un pizzico di romanticismo il modo migliore di esprimersi pienamente. Lasciatevi andare!

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 14 luglio indica una giornata più che buona con frangenti classificati come ottimi, interessanti per lo più il comparto di lavoro. L'input giornaliero dovrà per forza di cose interfacciarsi con una giusta continuità: non aver fretta di concludere, analizzando in profondità dettagli e conseguenze. La Luna in Acquario vi è abbastanza complice regalando una certa sicurezza nelle vostre capacità, così fruttuosa che ogni difficoltà si scioglierà quasi come neve al sole. Con gli amici sarete intraprendenti e propositivi, dimostrando intuito e sensibilità leggendari. Nel lavoro invece frenate l’impazienza e godetevi l’estate. Le iniziative messe in atto andranno sicuramente in porto ma hanno bisogno di tempo per maturare.

In amore servirà più tolleranza verso la persona amata: la perfezione non è di questo mondo. Inoltre, non siete nelle condizioni di poter scagliare la prima pietra.

Oroscopo e stelle di giovedì 14 luglio: amore e lavoro

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un giovedì straordinario, ovviamente su molti aspetti, non certo su tutto. A fare la parte del leone saranno eventuali situazioni amorose in stallo o con urgenti misure correttive. In pratica, molti avranno l'imbarazzo della scelta su quale strada imboccare per il successo su sentimenti e affetti. Il sestile della Luna verso Giove promette grosse novità su diversi fronti, tra i quali gli affetti, il lavoro e la salute fisica. Atmosfera serena in famiglia e progetti nuovi di zecca, quali ad esempio la ristrutturazione della casa.

Nel lavoro, qualunque iniziativa intendiate avviare riceverete il beneplacito delle stelle. Imprevisti favorevoli e opportunità insperate in amore: il rapporto è tenero, appassionato e poetico, un lungo bagno di felicità esattamente uguale a ciò che avete sempre sognato. Il ritmo di questi ultimi tempi si adatta alla vostra natura e il fisico è in buona forma, ma non esagerate, ok?

Acquario: 'top del giorno'. Prevista a tutto tondo la vostra giornata, imperniata per lo più sulle cose ordinarie ma con un occhio di riguardo per quei progetti in via di definizione. L'Arrivo della Luna nel settore favorirà eventuali rappacificazioni, darà modo di trovare soluzioni a problemi annosi portando in generale una ventata di positività.

La presenza positiva della Luna vi darà un bell’insegnamento in fatto di sensibilità. Qualcuno a voi vicino potrebbe essere in affanno: regalategli un po’ di serenità. Nonostante gli impegni, non esitate a dare una mano a chi versa in difficoltà, prendendovene cura. Nel lavoro, giornata ideale per superare gli intralci burocratici, mettendo a profitto il senso pratico, oltre che per imprendere iniziative volte ad aumentare i guadagni. In amore alcuni nuovi incontri permetteranno solo fugaci avventure, nulla più... Se il vostro desiderio è una storia per l’eternità, dovrete pazientare ancora un po’.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 14 luglio, prevede un periodo probabilmente "sprintoso" con punte d'effervescenza davvero fantastiche, pronte a regalare buon umore e tanta gioia di vivere.

Momenti delicati e situazioni in stallo, riguardanti amore o amicizia, potrebbero veder rifiorire dialoghi e armonia nelle relazioni. In trigono al Sole, il vostro onnipresente Nettuno soddisferà alla grande qualunque aspettativa in merito a viaggi, vacanze, amicizie e incontri. Desiderio di nuove esperienze interiori? Da soddisfare con l'ascolto di musica o pratiche di meditazione. In generale non è proprio una giornata per acquisti importanti. Anche se il prezzo sembrasse allettante potreste cadere vittime di un raggiro o di un imbroglio. In amore invece, approfittate del fatto che avete parte dell'universo al vostro servizio per allargare il giro delle amicizie: assaporate pienamente questa nuova condizione.