Le previsioni dell'oroscopo del 23 luglio vedono un grande cambiamento nella vita dei nati sotto il segno della Vergine. I Bilancia, invece, farebbero bene nel lavoro a non smuovere troppo le acque.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: talvolta essere troppo schietti e sinceri può portare a crearsi dei nemici. Ricordate, però, che è sempre meglio una brutta bugia piuttosto che una bella verità.

11° Capricorno: al momento non riuscite ancora a cavalcare la cresta dell'onda. Non temete, presto ci saranno anche per voi delle soddisfazioni.

L'Oroscopo del giorno 23 luglio, infatti, vi esorta a essere pazienti.

10° Bilancia: se ci sono delle faccende in sospeso, soprattutto dal punto di vista professionale, forse è il caso di non smuovere troppo le acque. Talvolta bisogna mantenere un profilo basso per non incorrere in problemi.

9° Toro: siete molto carismatici, ma ultimamente avete perso parte del vostro smalto. Cercate di riposare un po' in modo da riprendere al 100% le vostre capacità persuasive.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Leone: siete molto testardi. Le persone che vi circondano difficilmente riusciranno a farvi cambiare idea. Andate sempre avanti per la vostra strada e non curatevi di nessuno.

7° Gemelli: secondo l'oroscopo del 23 luglio, i nati sotto questo segno sono un po' titubanti.

In amore potreste essere molto indecisi, ma cercate di ascoltare di più quello che dice il vostro cuore.

6° Cancro: giornata molto interessante per quanto concerne i nuovi incontri. I single potrebbero trovarsi a dover affrontare delle situazioni particolarmente stimolanti, quindi siate svegli.

5° Scorpione: in questo periodo dovete essere molto attenti a gestire le vostre finanze.

Sono previste delle spese importanti, pertanto è il caso di prestare la dovuta attenzione e gestire le priorità.

Oroscopo segni fortunati del 23 luglio

4° in classifica, Acquario: oggi ci saranno delle cose da mettere a posto. La mattinata sarà un po' più lenta, ma dal pomeriggio ci sarà una bella ripresa. Dedicatevi di più al partner.

3° Ariete: amate gettarvi a capofitto nelle nuove esperienze e avventure. Questo è il momento di vivere a 360 gradi e di allargare i propri orizzonti, imparate dalla vita quante più cose possibili.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 23 luglio denotano un grande cambiamento nella vostra vita. Se state pensando di mettere su famiglia o di cambiare lavoro, questo è il momento giusto.

1° Sagittario: grande recupero sia dal punto di vista fisico che psicologico. Fidatevi in primis di voi stessi e non sottovalutatevi. Ricordate che riuscirete ad arrivare lontano con il giusto impegno.