L'oroscopo del giorno è pronto a dare dritte e consigli in relazione al possibile andamento della giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 25 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. A chi non avesse bene in chiaro quali sono i segni che fanno parte della prima tranche zodiacale diciamo che, in questo frangente, andremo a trattare in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Punto di analisi l'amore con il lavoro, ovviamente tenendo conto della qualità delle effemeridi segno per segno.

Questo lunedì d'inizio settimana osserveremo in Astrologia un transito davvero gradevole, in primis per coloro con problemi sentimentali aperti: curiosi di sapere quale sia?

Ebbene, trattasi dell'ingresso della Luna in Cancro, transito senz'altro molto positivo per i segni di Acqua e non solo. Ottimo il periodo in analisi anche per gli amici nativi dell'Ariete nonché dei Gemelli, entrambi in questo caso considerati con cinque stelline nella classifica del giorno.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle quotidiane analizzando nei minimi dettagli cosa dice l'Oroscopo di domani 25 luglio 2022.

Previsioni zodiacali di lunedì 25 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 25 luglio predice una splendida giornata. In amore, specialmente nel rapporto di coppia, finalmente regnerà l'armonia dopo un periodo di tensione: in molti potrete trascorrere dei momenti di vera e propria beatitudine insieme alla persona che più amate.

Darete così il meglio di voi per far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente, questo vi permetterà anche di affrontare la vita a due con più consapevolezza. Single, gli astri dicono che da adesso in avanti avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate di avere, questo vi permetterà di prendere alcune importanti decisioni con tranquillità e tanta calma in più.

Ultimamente infatti, quello che vi è mancato di più è stato proprio il poter fare delle scelte autonome e senza fretta, in generale non dettate dal tempo. Nel lavoro, in questa giornata sarà l'istinto a guidarvi, soprattutto in fatto di scelte riguardanti l'ambito professionale. La situazione lavorativa sta crescendo e presto dovrete saperla gestire con metodo e organizzazione.

Toro: ★★★★. Lunedì all'insegna della calma, stabile e uniforme, senza strappi o distorsioni: unica cosa, la solita snervante routine che non a tutti risulta gradita! In campo sentimentale vi sentirete abbastanza pieni di slancio e il vostro partner saprà ricambiare con grande passionalità. Sappiate comunque che anche una seppur minima parte delle stelle saranno dalla vostra parte. Diciamo che sarete sufficientemente soddisfatti della vostra vita sentimentale e che non c’è (quasi) nulla che cambiereste. Potreste anche scoprire che i sogni a volte possono davvero diventare realtà e rendere la vita a due positiva quanto basta: chissà... Single, avrete una forte ed indescrivibile voglia di cambiare, guardare con positività al futuro.

Non si tratta solo del desiderio di emozioni, il punto è che avvertite il bisogno di una svolta definitiva. La vostra immagine ne uscirà rinforzata dopo un periodo nel quale non sempre siete riusciti a brillare, forse mancando della capacità di saper coinvolgere gli altri. Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che è utile per la vostra professione. Riuscirete a trarne vantaggio, sarete perspicaci e non avrete nessun timore.

Gemelli: ★★★★★. Lunedì, giornata perfetta su tutti i fronti. In amore, il rapporto con la persona amata si farà più equilibrato e complice rispetto ai giorni scorsi e, a partire dalla serata, anche particolarmente appassionato. Le stelle vi renderanno più sereni, sensibili e leggeri, questo vi stimolerà a vivere più liberamente nuove emozioni o sensazioni, ovviamente insieme a chi amate.

Potrete realizzare finalmente qualche sogni, forse anche tra i più dolci e arditi mai desiderati. Vivere quella perfetta beatitudine cui avete sempre aspirato risolleverà non poco l'umore regalando tanta gioiosa voglia di vivere. Single, lunedì sereno e appagante per tanti di voi. sarete coccolati da stelle garanti di energia e con amici sensibili, pronti a vibrare sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Il meglio però ve lo regalerà la Luna, prima di passare in Cancro: promesse di felicità o conquiste amorose. Potrete organizzare a proprio piacimento tutto ciò che vorrete, secondo le necessità e i desideri personali. Nel lavoro, raccoglierete i giusti consensi per i sacrifici profusi e per le idee innovative.

L'audacia sarà premiata con un netto miglioramento dell'immagine.

Oroscopo e stelle del giorno 25 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Per i sentimenti, è un momento particolarmente positivo per passione e sensi. A portare tanta fortuna l'arrivo nel segno di un performante Luna d'amore: chi sperimenta un rapporto cominciato da poco avrà immense soddisfazioni, ottenendo tanto con poco impegno: non esagerate però nelle richieste ma sappiate mostrare altruismo e dedizione verso di cui solo voi del Cancro siete capaci. L'Astro d'Argento, molto positivo, aiuterà ad essere dediti e senza alcuna riserva verso la dolce metà. Un senso di evoluzione accompagnerà il legame affettivo, regalando quasi a tutti una serata davvero magnifica.

Single, il buonumore che vi accompagnerà in questi giorni sarà dovuto alle congiunzioni favorevoli, questo vi farà mettere da parte la riservatezza. Sarete più solari, riuscendo sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto l'aspetto migliore. L'intuito vi aiuterà a portare avanti progetti interessantissimi, e insieme ai vostri amici trascorrerete un lunedì allegro e spensierato. Nel lavoro, la Luna aumenterà l'influsso sulla vita professionale: suggerirà mosse vincenti nelle finanze. Risultati gratificanti.

Leone: ★★★. Periodo previsto in salita: potreste essere in affanno riguardo alcune situazioni da chiudere con urgenza. In amore sarà difficile trovare una soluzione ai soliti problemi; cercate di vedere le cose anche dalla prospettiva dell'altra persona!

Un piccolo compromesso darà il via a un nuovo percorso, pertanto potrebbe essere un giorno di rinnovamento, ideale per liberarsi da situazioni pesanti. Potrete scrollavi di dosso fardelli pesanti per il vostro benessere. La rapidità di riflessi vi sarà necessaria in questi giorni e sarà la dote migliore da utilizzare quando vi sentirete scontenti, insoddisfatti. Cercate quindi una soluzione insieme a chi amate, vedrete che ci riuscirete. Single, dovete accettare, anche se controvoglia, un cambiamento di programma a causa un imprevisto che si verificherà in giornata. Un po' di turbamento nei legami familiari aumenterà le vostre ansie, rendendovi inquieti. A voi single comincerà a pesare la vostra condizione, tanto da avvertire il bisogno di avere qualcuno vicino.

Nel lavoro, avrete qualche problemino nella gestione degli affari. L'interlocutore potrebbe essere un osso duro e ve ne farà vedere delle belle. Tranquilli, alla fine la spunterete sicuramente.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 25 luglio, predice un inizio settimana abbastanza stabile. In campo sentimentale, la giornata sarà leggermente supportata dalla presenza di Venere in Cancro che, in congiunzione alla Luna, alimenterà sogni, desideri e progetti. Tutto ciò che vi verrà in mente lo vorrete condividere con il vostro partner: sarà molto felice di essere coinvolto a pieno regime nei vostri programmi. La situazione astrale sarà talmente buona che sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con chi amate.

Single, vi sentirete immediatamente più grintosi e vi verrà anche la voglia di essere protagonisti; magari di mostrare al mondo i vostri numerosi talenti, soprattutto quelli rimasti ancora inespressi. Sarete brillantemente sostenuti dalle stelle che vi aiuteranno a trovare un baricentro emotivo stabile e appagante. In questo momento le vostre sicurezze sono molto alte e non correte il rischio di perdere la vostra autostima. Nel lavoro, delle novità importanti potranno bussare alla vostra porta e assumere le sembianze di proposte emozionanti: potrebbero significare una svolta importante.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 25 luglio.