Per tutti i segni zodiacali si conclude la terza settimana del mese di luglio. Ci sono diverse novità e cambiamenti in arrivo in questa nuova giornata, approfondiamo quali leggendo l'Oroscopo del 24 luglio 2022.

La giornata zodiacale per tutti i segni

Ariete: in amore - con la Luna in buon aspetto assieme a Mercurio - vi è la possibilità di chiarire quello che non va all'interno di un rapporto. Nel lavoro ci sono delle decisioni da prendere, avrete delle buone capacità in questo periodo.

Toro: per i sentimenti vi sentite più forti in questo momento e qualche occasione in più non mancherà.

Nel lavoro tutto quello che arriva è da valutare con attenzione.

Gemelli: a livello sentimentale vi è una Luna in buon aspetto, avrete più voglia di fare in questa giornata. Nel lavoro alcune persone sono contro di voi a causa di alcune discussioni in corso.

Cancro: in amore le stelle sono dalla vostra parte e una buona notizia non mancherà. A livello lavorativo alcuni progetti sono da portare avanti, ma con una certa attenzione dal punto di vista economico.

Leone: a livello amoroso in questa giornata porta qualcosa di interessante, nella cita di coppia le cose vanno bene e si otterrà qualcosa in più. Nel lavoro alcuni potrebbero essere contro di voi, anche a causa di questioni economiche.

Vergine: per i sentimenti giornata da sfruttare per ritrovare la passione.

Attenzione solo a Venere dissonante. Nel lavoro ci potrebbero essere dei piccoli ritardi, mentre alcune questioni verranno recuperate.

Bilancia: a livello amoroso è meglio agire con calma in questa giornata, c'è uno stato di maggiore stanchezza. Nel lavoro si deve fare attenzione ad alcuni ritardi e a delle tensioni che arriveranno di conseguenza.

Scorpione: in amore se ci sono state difficoltà nella vita di coppia ma ora si potrà rivedere ogni questione. Nel lavoro inizia un periodo che porta buone novità.

Sagittario: per i sentimenti - con la Luna in opposizione - bisogna fare attenzione a non essere troppo critici. C'è una questione che al momento porta difficoltà.

Nel lavoro non mancano le conferme e i risultati sono interessanti.

Capricorno: a livello amoroso le questioni che sono rimaste in sospeso sono da rivedere in questo momento. Non tutto sta andando come vorreste. Nel lavoro è meglio evitare di portare avanti progetti troppo difficili.

Acquario: per i sentimenti la giornata porta con sé delle novità, in particolare per coloro che vogliono chiarire in un rapporto. Attenzione solo a Mercurio in opposizione. Nel lavoro è un momento di nervosismo a causa di diversi pianeti dissonanti che non vi rendono tranquilli.

Pesci: in amore è un momento di stanchezza, è meglio prendere tutto con calma. Nel lavoro in questo fine settimana alcuni problemi potrebbero riemergere.