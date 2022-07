Secondo le previsioni dell'oroscopo del 26 luglio, gli Scorpione sono favoriti ma devono dare tempo al tempo. Gli Ariete sono un po' stanchi, mentre i Leone farebbero bene ad essere sinceri con se stessi e con gli altri.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete un po' stanchi e demotivati. Imparate a farvi da parte e a capire quale sia il momento di darci un taglio e di rivolgere le vostre attenzioni altrove.

11° Pesci: se state pensando di apportare un cambiamento importante nella vostra vita, forse è il caso di riflettere attentamente.

Non siate troppo precipitosi e imparate a dare il giusto peso anche alle piccole cose.

10° Leone: se siete innamorati, l'Oroscopo del 26 luglio vi invita a dirlo. Tenersi le cose per sé non servirà assolutamente a nulla, Meglio rischiare e fallire piuttosto che non provarci affatto.

9° Acquario: non ci sono limiti alla provvidenza. Rischiate ed esponetevi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siate più attenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: meglio mantenere la calma e non farsi prendere troppo dal panico anche dinanzi le situazioni più complicate. In ambito sentimentale, invece, ci sono delle cose da rivedere.

7° Cancro: non è mai troppo tardi per essere felici.

Impegnatevi di più per ottenere i gli obiettivi a cui state lavorando da un bel po' di tempo. Le soddisfazioni arrivano per chi sa aspettare.

6° Toro: l'Oroscopo del giorno 26 luglio denota l'inizio di un momento un po' complicato per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Buon momento per quanto riguarda il lavoro.

5° Vergine: non siate troppo severi con voi stessi.

Questo è un buon momento per darsi da fare e per cimentarsi in nuovi progetti. Le stelle vi invitano ad essere un po' più audaci.

Oroscopo segni fortunati del 26 luglio

4° in classifica Bilancia: siete abbastanza concentrati. L'Oroscopo del 26 luglio vi vede particolarmente attenti e reattivi. Cercate di cogliere al volo certe occasioni che vi capiteranno soprattutto in questo periodo.

3° Scorpione: in amore si prospettano momenti ricchi di passione. Non fatevi prendere troppo dalla brama di raggiungere alcuni obiettivi e cercate di dare tempo al tempo.

2° Sagittario: interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Datevi da fare e impegnatevi affinché riusciate a risolvere tutte le faccende in sospeso. Non siate troppo permalosi.

1° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 26 luglio denotano un inizio giornata un po' turbolento. Se volete raggiungere determinati traguardi, dovete continuare a lottare.