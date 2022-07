L'oroscopo di domani è pronto a mettere in pratica gli insegnamenti delle stelle in relazione alla giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 26 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati quindi in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere come andrà il secondo giorno della settimana? In questo frangente l'Astrologia quotidiana ci mostra un aspetto astrale sicuramente molto positivo per alcuni segni, in primis per l'Ariete: il simbolo astrale di Fuoco sarà favorito da Sole e Mercurio in trigono a Giove, quest'ultimo già presente nel proprio settore.

Si prevede una giornata molto fortunata anche per Gemelli e Cancro, entrambi considerati in periodo da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani, martedì 26 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 26 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 26 luglio sottolinea lo splendido trigono in atto dalla coppia Sole-Mercurio verso Giove, pianeta di settore. In amore pertanto sarà un martedì perfetto per fare piani romantici o per costruire qualcosa di importante con la persona che vi è accanto. Avrete dalla vostra parte una grande energia che dovreste sfruttare per far maturare il rapporto, sotto tutti i punti di vista.

Rendere felice il percorso sentimentale non è mai stato così facile. Single, seduzione, romanticismo e passione saranno i vostri alleati della giornata che, vista con gli occhi dell'amore, di certo non sarà deludente. In questo martedì infatti avrete modo di approfondire e migliorare i rapporti con le persone che non avete avuto modo di conoscere bene in precedenza.

Sarà in molti casi l'inizio di un'ottima amicizia, per poi magari sfociare in qualcos'altro in un futuro prossimo. Nel lavoro, finalmente una buona notizia rallegrerà la vostra giornata. Potrebbe trattarsi di una proposta o di un'occasione da non perdere: chissà!

Toro: ★★★. In campo sentimentale inizierete la giornata con poco entusiasmo.

Vi alzerete dal letto lentamente e poi proseguirete la mattinata cercando di non affaticarvi nel tenere il passo con il partner. Non fatene un dramma, ognuno ha i suoi ritmi: questi saranno i vostri. In questa giornata sarete anche eccessivamente apprensivi: è consigliata una certa freddezza e razionalità nelle decisioni da prendere e, se il partner volesse farvi davvero arrabbiare, guardatelo come fosse trasparente oppure non guardatelo affatto. Mantenete alta l'attenzione, eviterete errori inutili cui sarebbe faticoso porre poi rimedio. Single, se volete trascorrere una giornata piacevole, evitate di voler avere ragione a tutti i costi. In generale affronterete le cose con un atteggiamento eccessivamente critico o pretenzioso.

Attenti nel voler ottenere ciò che desiderate, perché potreste entrare in rotta di collisione con qualcuno. Mollate il controllo, lasciando andare quello che non funziona; sarete così più liberi e leggeri. Nel lavoro cercate di non cadere nei tranelli, meditate sulle decisioni prese dagli altri e agite di conseguenza.

Gemelli: ★★★★★. Giornata valutata davvero in modo positivo. Cinque stelline equivalgono al lasciapassare per la fortuna, questo è poco ma sicuro. In amore, in questa giornata le cose dovrebbero andare piuttosto bene con il partner, poiché gran parte dei vostri dubbi saranno cancellati dai positivi sentimenti che provate reciprocamente. Le coppie da poco formate avranno modo di conoscersi più a fondo e questo grazie ad una ritrovata voglia di stare insieme e di trascorrere del tempo a parlare e confrontarsi pacificamente, senza pregiudizi.

Single, grazie ad astri molto favorevoli, in questo martedì potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento proposto da una persona che non avreste mai pensato di conoscere e verso la quale non provate fin d'ora alcun interesse. Qualcosa di buono sta cambiando in voi e questo vi renderà certamente felici e sereni. Nel lavoro sarà la giornata delle scelte. Proprio voi sarete chiamati a prendere decisioni, osservare, valutare. Procedete nel fare la cosa che vi sembra razionalmente più giusta.

Oroscopo di martedì 26 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Un martedì favorevole in ambito sentimentale come in quello lavorativo. Riguardo l'amore, in questo periodo attraversate dei momenti particolari, sentendo spesso il bisogno di confidarvi.

La persona amata vi sarà di grande conforto, così insieme avrete modo di affrontare alcune questioni che riguardano il vostro futuro. Rimarrete piacevolmente sorpresi entrambi dal fatto che giungerete molto presto ad un accordo soddisfacente per entrambi. Il movimento degli astri porterà amore e armonia, così anche le coppie di vecchia data ritroveranno una passione e un'intesa invidiabile. Single, non avrete bisogno d'altro se non del buon senso per tenere in pugno le situazioni e fare sostanziosi passi in avanti. Se doveste avanzare richieste o esporre le vostre idee, il giorno vi vedrà abili nel convincere la persona interessata. La Luna consiglia di far pace (una volta per tutte!) col passato, prendendo in considerazione le situazioni promettenti e costruttive che presto si presentano.

Nel lavoro, la vostra abilità varrà nuove simpatie: le potrete sfruttare per migliorare il raggio delle possibilità.

Leone: ★★★★. Giornata di routine. In campo sentimentale, se avete una storia d'amore in corso da tempo, concentratevi sugli aspetti più esaltanti e appaganti che avete vissuto finora. Sarà infatti un modo stimolante per rivivere dei bei momenti: riproporre al partner qualcosa di piacevole da fare insieme porterà nuova grinta e determinazione, invogliandovi a dare voce alle vostre intenzioni. Sotto lo sguardo protettivo di Venere molti single sentiranno l'umore migliorare, ora dopo ora. Lo stato d'animo si farà via via più leggero; in molti potrete così recuperare sul piano dell'ottimismo.

Splendide energie vi accompagneranno per tutta la giornata, dando modo di approfittare per stabilire nuovi record personali. In generale presto tornerete padroni della vostra vita: l'idea di avere saldamente in mano le redini della situazione vi farà stare immediatamente meglio. Nel lavoro, la creatività non mancherà di certo. Riuscirete ad applicare la vostra intuizione sul pianto pratico, giungendo a soluzioni nuove per problemi apparentemente irrisolvibili.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 26 luglio, vede in campo sentimentale le vostre doti migliori. La dolcezza, la creatività e l'intuito saranno messi in risalto dalle discrete stelle del periodo. Ogni vostro desiderio avrà buone probabilità di potersi realizzare con uno sforzo davvero minimo.

Se non proprio tutto, almeno una parte andrà per il verso giusto: anche se vorreste qualcosa di più dal vostro attuale legame di coppia, meglio non esagerare accontentandosi per adesso di vivere il rapporto così com'è. Single, sentirete che l'atmosfera intorno a voi sta cambiando in positivo. Ci sarà infatti più energia e molta più voglia di fare tra voi e i vostri amici. Approfittatene, anche per fare nuove amicizie: in questo periodo gli incontri saranno più che favoriti. L'atmosfera della giornata sarà piacevole e potrebbe dare modo di conoscere una persona capace di conquistare la vostra ammirazione. Le novità che attendete sono sicuramente dietro l'angolo, pertanto non mollate. Perseguite il vostro obiettivo e la spunterete!

Nel lavoro ci saranno buone occasioni e novità inattese. Guardate bene all'orizzonte: state cercando qualcosa che vi dia nuovo slancio? Ebbene, questa cosa sta per mostrarsi chiaramente a voi.

