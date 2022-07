Secondo le previsioni dell'oroscopo del 27 luglio, i nati sotto il segno della Bilancia hanno la sorte un po' avversa. Gli Acquario, invece, farebbero bene a non lasciarsi scappare delle occasioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni in classifica

12° in classifica Pesci: cercate di essere un po' più entusiasti e propositivi. Ci sono scelte difficili da prendere da cui, tuttavia, non potete tirarvi indietro. Siate calmi e lungimiranti.

11° Sagittario: la vita è una montagna russa, un attimo si sale e l'attimo dopo si finisce giù. Non temete, tutto cambia e tutto passa, quindi, cercate di continuare dritti per la vostra strada.

10° Bilancia: la sorte è un po' avversa, pertanto, l'Oroscopo del 27 luglio vi invita ad essere un po' più attenti. Cervate di non essere troppo rigidi con voi stessi.

9° Scorpione: in amore è il caso di lasciarsi trasportare un po' di più dagli eventi. Non perdete troppo tempo dietro a cose o persone che non meritano la vostra attenzione. Siate più concreti.

Previsioni astrali 27 luglio posizioni centrali

8° in classifica Acquario: ci sono occasioni che andrebbero prese al volo. Non aspettate e soprattutto non rimuginate troppo sul passato. Quel che è fatto è fatto, adesso non vi resta da fare altro che guardare avanti.

7° Ariete: siate più ottimisti. Anche se le cose dovessero prendere una piega inaspettata, ricordate che nella vita nulla è mai detto.

Ci sono cose che accadono per una ragione ben precisa.

6° Capricorno: l'oroscopo del 27 luglio vi vede un po' distratti, pertanto, è il caso di farsi coraggio e cercare di insistere. Le vostre idee sono importanti e non dovete permettere a nessuno di calpestarle o modificarle.

5° Cancro: ci sono novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro.

A partire da settembre potrebbero esserci dei progetti importanti. Tenete gli occhi ben aperti e, soprattutto, le antenne dritte.

L'oroscopo dei primi 4 segni

4° in classifica Gemelli: cercate di riporre la fiducia nelle persone giuste. Non fidatevi di tutti e, soprattutto, non raccontate le vostre faccende più intime e private, ci sono cose che dovrebbero rimanere solo per voi.

3° Toro: se siete sicuri di ciò che desiderate, allora è il caso di insistere fino alla fine. L'oroscopo del 27 luglio vi vede particolarmente determinati e testardi.

2° Leone: ci sono cose impossibili da raggiungere e altre per le quali è necessario solo una buona dose di impegno. Insistete e vedrete che porterete a casa ottimi risultati.

1°Vergine: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Chi sta pensando di allargare la famiglia o di fare qualche passo importante, in questo momento è particolarmente favorito.