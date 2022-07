Per la giornata di martedì 26 luglio 2022, l’oroscopo prevede la fortuna in amore per il Cancro, mentre si avvertirà un peggioramento con le finanze per il segno della Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: affari al ‘top’ per Leone

1° Cancro: avrete una vera e propria stagione fatta di situazioni emozionali ottime, che influiranno nella vostra situazione psicofisica ma anche a livello professionale. La fortuna girerà dalle vostre parti in modo particolare nel pomeriggio, quando ci sarà una notizia per le vostre finanze.

2° Leone: gli affari andranno nel migliore dei modi soprattutto per la vostra capacità di trattare e di stipulare contratti che siano all’altezza delle aspettative. Una serie di eventi vi porteranno a visitare qualche luogo decisamente affascinante.

3° Gemelli: avrete a che fare con una fortuna straordinaria che vi porterà lontano nel mondo del lavoro o anche con un progetto per il quale avete lavorato a lungo. Secondo l’oroscopo potreste avere anche qualche bella notizia all’interno del contesto familiare o di coppia.

4° Pesci: avrete dal partner qualche notizia che attendevate da tanto tempo e che adesso potrebbe essere determinante per il vostro futuro insieme. Finalmente non ci saranno più ostacoli di fronte alla vostra spiccata volontà di agire sul lavoro.

L’oroscopo giornaliero: Vergine romantico

5° Vergine: vi troverete inaspettatamente romantici e molto inclini ad essere gentili e disponibili. Con il partner avrete occasione di sperimentare ancora una volta la stabilità di coppia e il presupposto per avere anche qualche occasione di essere passionali.

6° Capricorno: nella coppia, ciascuno di voi prova a fare la sua parte e con risultati abbastanza discreti.

Ad ogni modo vi state avviando verso una fase meno turbolenta e più complice in amore. Potreste avviare un progetto molto remunerativo per voi e per la vostra squadra.

7° Toro: avrete una bella energia, ma fate attenzione a non sprecarla in un momento in cui dovreste essere concentrati sul lavoro. Secondo l’oroscopo vi attende un periodo di novità essenziali per il prosieguo ottimale dei vostri affari, mentre con l’amore ci sarà un periodo di ‘blocco’.

8° Acquario: vi lascerete qualche negatività alle spalle, approdando su una situazione molto più distesa. Ora lo stress vi costringerà a staccare la spina almeno per un pomeriggio, nonostante abbiate qualche progetto in sospeso.

Delusione per Ariete

9° Scorpione: dovrete recuperare l’energia fisica, e anche in fretta per poter avviare un progetto che ne prevede molta. Probabilmente ci sarà un periodo in forte ascesa, dunque sarà consigliato di preparare il terreno e puntare dritti all’obiettivo.

10° Bilancia: non sempre avrete la vivacità che vi caratterizza, dovrete fare attenzione alle finanze ed evitare di spendere troppo in vista di qualche spesa domestica necessaria. Secondo l’oroscopo potreste non avere molte energie nel corso della serata.

11° Ariete: avrete qualche delusione molto forte da parte di una amicizia in cui credevate sinceramente, ma che adesso potrebbe costituire per voi essenzialmente una ‘palla al piede’ che disturba da un po' di tempo la vostra mente.

12° Sagittario: dovrete fare attenzione a qualche mossa che potrebbe non essere molto favorevole alla vostra situazione attuale. Con l’amore per il momento sarà necessario essere molto razionali e non dare credito a qualche illusione.