L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì 28 luglio. In analisi la giornata numero quattro dell'attuale settimana, sviscerata e messa a confronto con i settori della quotidianità legati ai sentimenti e alle attività lavorative. Allora, ansiosi di sapere quali e quanti segni risulteranno favoriti tra quelli presenti nella sestina da noi trattata quest'oggi? Sicuri dell'affermativa risposta, passiamo pure a togliere il velo alla classifica a stelline e ovviamente all'oroscopo del giorno 28 luglio 2022: a voi il responso dell'Astrologia di giovedì per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 28 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata perfetta per regolarizzare situazioni traballanti in ambito affettivo/sentimentale: pronti a gongolare in amore? In questo periodo quasi certamente, ovviamente non senza un piccolo impegno da parte vostra, risolverete facilmente antichi dilemmi rimasti sepolti per lungo tempo. La Luna in Leone senz'altro vi aiuterà a scovare la verità anche laddove risultasse ben nascosta. Ed anche se non siete degli esperti detective, vi basterà fare qualche chiacchierata amichevole per trovare sin da subito il bandolo alla matassa. Il momento è quello giusto anche per una eventuale dichiarazione d'amore o per tentare una riconciliazione: se c’è stata qualche baruffa sappiate che, come dice il proverbio, dopo la tempesta torna il sereno!

Nel lavoro invece, con un po’ di tolleranza tornerà il sorriso sulla bocca di tutto il vostro team: lavorare insieme non è mai stato così facile e a tratti persino divertente.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano un periodo abbastanza impegnativo, giusto per non dire difficile. Non sempre riuscirete ad esprimere in maniera comprensibile le vostre emozioni e per questo cadrete abbastanza spesso in qualche malinteso.

Cercate perciò di essere chiari quando parlate, ma soprattutto di non agire seguendo soltanto l’impulso. Anche se spesso - e a ragione - scegliete di fidarvi del vostro buon istinto, a questo giro è caldamente consigliato non farlo. Nel lavoro sistemerete qualche piccolo alterco col capo semplicemente sgobbando più duramente del solito.

Ogni accusa nei vostri confronti cadrà, sciogliendosi proprio come fa la neve sotto i primi raggi del sole. In amore un consiglio: all’interno della famiglia ognuno deve avere un ruolo preciso e rispettarlo al meglio. Essere intercambiabili l’uno con l’altro non è una cosa semplicissima ma se possibile sicuramente una qualità positiva.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 28 luglio vede un giovedì allineato ai periodi "sottotono". Visto che siamo oramai arrivati al fatidico giro di boa di metà settimana, in molti potreste accusare un po’ di stanchezza a cui magari tentare di rimediare con qualche sonnellino pomeridiano extra. Senza abituarvi troppo, diciamo che si, sarebbe una buona scelta. Comunque, basta poco per farvi ritornare l’entusiasmo: un’idea interessante o una buona canzone da ascoltare in santa pace e il gioco è fatto!

Nel lavoro intanto, con un po’ di buona volontà anche in questa fase delicata del periodo riuscirete ad arrivare all’orario di chiusura intatti. Sarete ovviamente stanchi ma contenti per le attività svolte. In amore invece, l’affetto non basta certamente a rendere felice la persona del vostro cuore. Provate a chiedere a chi direttamente interessato cosa desideri oltre alle coccole... In questi giorni un bel massaggio alla schiena potrebbe avere effetti davvero benefici su tutto l'organismo.

Oroscopo e stelle del 28 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo indicato come normale, dunque associabile senz'altro alle altre giornate legate alla scontata routine, già vissute. Se in questo periodo avete lavorato duramente per qualcosa che vi sta a cuore, è possibile che abbiate trascurato le persone che solitamente, in condizioni normali, frequentate assiduamente.

In questa giornata questo problema verrà fuori e potrebbe irrompere nella serenità che vi siete creati in modo inaspettato. Dovreste rivedere alcuni vostri comportamenti legati al rapporto di coppia. In questi giorni diciamo che non dovreste proprio sottovalutare i problemi che le persone che vi sono vicino vi diranno di avere, poiché potrebbero avere delle ripercussioni anche su di voi nonostante non lo crediate possibile. Un attento ascolto invece vi suggerirà anche come fare per evitare discussioni. Invece sarete da ammirare e rispettare nel lavoro, ben sapendo che le parole potrebbero avere molto più peso dei fatti.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono abbastanza vivibile il periodo, anche se sottoposto alla scontata normalità alla quale in tantissimi siete abituati.

Sappiate che alcune vostre sensazioni in questa giornata potrebbero essere moltiplicate dalla vicinanza di una persona speciale, quindi vivrete certe situazioni in modo amplificato. Non sarete nervosi ma, al contrario, proverete un gran senso di adeguatezza e questo sarebbe sicuramente un ottimo punto a vostro favore oppure a favore dei vostri rapporti interpersonali. Se volete trascorrere una giornata diversa dalle altre invece dovreste proprio cercare di essere diversi anche voi. Nel lavoro, potreste avere tutte le ragioni per prendere sul serio un progetto che qualcuno poco tempo fa vi ha bocciato. Ora i tempi sono maturi, dovete soltanto avere il coraggio di tentare di nuovo: dai, rimettetevi in gioco!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 28 luglio, predice un periodo altamente favorevole ai settori della vita legati ai sentimenti, agli affetti familiari e alle amicizie di un certo valore. In tanti avete un gran senso di discernimento, quindi non auto-costringetevi a non scegliere in questa giornata. Con le vostre capacità potreste davvero dare, una volta per tutte, una direzione diversa alla vostra solita vita. Spesso restate sognanti ad aspettare che qualcun altro scelga al posto vostro, senza sapere che potreste dover riparare eventuali errori commessi da altri. Essere più intraprendenti dovrà essere il vostro buon proposito per il futuro. Parlando di amore, se non riusciste ad essere voi stessi in questa giornata probabilmente vorrebbe dire che avete accanto una persona talmente tanto carismatica ed affascinante da farvi sentire un gradino sotto. Fatevi valere, perché voi valete!