Le previsioni dell'oroscopo del 5 luglio 2022 preannunciano novità per tutti i segni zodiacali.

In particolare il Toro può avere delle discussioni sul lavoro ma anche del romanticismo nella vita sentimentale, mentre i Gemelli possono iniziare a progettare un investimento.

I primi sei segni zodiacali

Ariete: con il partner ci può essere passione e anche dialogo. Nel lavoro ci sono degli alti e bassi, è meglio aspettare tempi migliori per fare scelte importanti. Si devono evitare le liti con i figli e con la famiglia.

Toro: nelle coppie già collaudate continua il romanticismo.

I cuori solitari possono organizzare un bel viaggio in compagnia degli amici. Nel lavoro ci possono essere delle discussioni con alcuni nuovi colleghi.

Gemelli: questo è il momento più indicato per progettare nuovi investimenti, ad esempio per comperare un nuovo immobile o per ristrutturare casa. Dal partner può arrivare la tanto attesa proposta di matrimonio. Nel campo lavorativo non mancano dei nuovi progetti.

Cancro: nel lavoro ci possono essere alcune incomprensioni con i colleghi. I cuori solitari devono concedersi molto più divertimento. Questo è il momento giusto per fare qualche investimento.

Leone: gli amici possono aiutare a trascorre la giornata più serenamente. Per le coppie continua il dialogo e i single possono fare dei nuovi incontri.

In ufficio possono arrivare delle nuove responsabilità.

Vergine: con il partner continua la passione e invece chi cerca l'amore deve aspettare ancora un po'. Nella sfera lavorativa può arrivare un nuovo contratto. Questo è il momento ideale per staccare la spina e partire per un viaggio.

Gli ultimi sei segni zodiacali

Bilancia: per il lavoro è un bel momento, ma è bene concedersi un po' di relax.

Dal partner può arrivare la proposta di convivenza o per l'acquisto di una nuova automobile.

Scorpione: per le coppie nate da poco continua la passione. Mentre i single possono avere molti momenti di svago assieme agli amici. In ufficio possono arrivare delle piccole gratificazioni.

Sagittario: i problemi degli altri vanno evitati, meglio non intromettersi.

Con gli amici ci possono essere alcuni attimi di tensione. Nel lavoro può arrivare una trasferta improvvisa.

Capricorno: nella sfera lavorativa questo è un periodo molto favorevole. Per le coppie consolidate, dal partner può arrivare la proposta di una convivenza o anche dell'arrivo di un figlio. Questo è il momento ideale per degli investimenti importanti, come una macchina nuova, un immobile o un viaggio.

Acquario: per le coppie di vecchia data l'amore e la passione sono in primo piano. Possono arrivare anche alcune novità legate alla famiglia. Nel lavoro ci possono essere dei nuovi progetti o anche un contratto.

Pesci: per i cuori solitari possono arrivare delle nuove esperienze amorose e anche nuove amicizie. Questo è inoltre il momento giusto per controllare lo stato di salute e di non esagerare con il cibo. Sul lavoro continuano le discussioni con i colleghi.