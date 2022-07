L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 luglio 2022. In preventivo da parte dell'Astrologia c'è l'arrivo di una meravigliosa Luna in Capricorno. Pronti a scoprire quali saranno i segni fortunati nel secondo giorno di questa settimana? Volendo analizzare il transito lunare, il passaggio della 'musa dei poeti' nel campo di uno dei segni di Terra, ovvero il Capricorno, produrrà sicuramente situazioni efficaci da investire in ambito sentimentale affettivo. A godere della positiva influenza dell'Astro d'Argento anche altri segni che andremo a svelare nel corso delle analisi astrali sui singoli segni.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 12 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Tempo di scelte per molti del segno. La giornata è stata valutata abbastanza positivamente, anche se imperniata attorno alla scontata routine. Il desiderio di spaziare, allontanandovi dal solito ambiente, sarà il giusto stimolo per programmare a breve scadenza un viaggio di piacere. Nel frattempo, grazie alle vostre doti di brillanti intrattenitori sarete ricercatissimi dagli amici. Nel lavoro, nuovi interessi e la voglia di fare esperienze diverse vi metteranno addosso curiosità ed entusiasmi cui vorrete dare sfogo immediato.

In amore, se la vostra relazione fosse un po’ appesantita dal ménage quotidiano, munitevi di mappa e partite insieme senza meta né itinerario. In trigono a Marte, la Luna in Capricorno vi invita a sciogliere ogni catena. Vi sentirete benissimo anche in realtà diverse dalla vostra.

Scorpione: ★★★★. Un martedì positivo appena quel che serve, impastato soprattutto nella scontata realtà.

Di fronte ad una decisione importante, chiedete consiglio ad un amico/a. Senza indorarvi la pillola, vi darà un’immagine precisa della realtà. In ambito professionale siate ligi alle regole, soprattutto per ciò che concerne gli orari di lavoro. Dalla vostra avrete buone opportunità, come la prospettiva di una gratifica o di un aumento di stipendio.

Non vi resta che impegnarvi. In amore intanto, se vi sforzerete di comprendere anche le esigenze dell’altro, oltre alle vostre, ogni giorno vi apparirà sempre nuovo e diverso. Sentirete il bisogno di staccare: una lunga passeggiata distensiva in mezzo alla natura vi aiuterà a ritrovare il vostro equilibrio.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 12 luglio predice un periodo altamente positivo. Troverete sul vostro cammino abbastanza stimoli in grado di favorire le varie incombenze quotidiane. Nel settore professionale è la giornata giusta per seminare: il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione ed attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque situazione.

Con tanti pianeti che la sostengono, la Luna accentuerà il vostro abituale senso pratico e i risultati supereranno le aspettative. Parlando d'amore, un breve viaggio sarebbe un’ottima occasione per rinsaldare l’intesa con la persona di sempre o per fare nuove conquiste, se siete liberi. La forma sarà smagliante, grazie alle stelle che vi garantiscono ottime energie, sostengono il tono vitale e vi regalano tanto buonumore.

Oroscopo e stelle del 12 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Giornata tutta all'insegna della Luna, in arrivo nel vostro segno proprio questo martedì. La Luna pertanto sarà vostra alleata e saprà offrirvi ciò di cui avrete bisogno: intraprendenza, ottimismo e capacità di fiutare le buone occasioni.

Buoni i risultati nel lavoro con tanto entusiasmo e aspettative al top per una visita inaspettata che vi riempie di gioia. Anche se con la mente siete altrove, riuscirete a perfezionare tutti i dettagli di un progetto che vi appassiona da tempo. In amore, il panorama astrale odierno è un’ottima garanzia per le vostre faccende di cuore. Tenetevi pronti per una magica sorpresa. Con la Luna che invia un bel trigono a Marte, quest'ultimo nel segno del Toro, avrete a disposizione tante energie. Sfruttatele per ciò che più vi piace.

Acquario: ★★. Poca voglia di fare e tanta noia, questo si potrebbe verificare martedì 12 luglio. Vorreste poter mettere mano ad una miriade di faccende, purtroppo senza riuscire a concluderne neanche una.

Anzi, il solo risultato che potreste ottenere sarà quello di perdere solo tempo ed altrettante energie. Tutta colpa del momento "no" portato da astri avversi: la fortuna vi volterà un po' le spalle limitando il vostro campo d’azione. Siate pazienti! Nel lavoro altresì, poche idee e anche abbastanza confuse. Scarsa anche la capacità di concentrazione con conseguente calo d’interesse. Per fortuna in serata potrete staccare un po’ la spina. In amore, sciupare questa giornata di mezza estate per colpa di un banale malinteso sarebbe proprio un peccato. Un sorriso e (forse) tutto tornerà come prima.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 12 luglio, promette un periodo abbastanza vivibile. In media a dominare sarà la scontata normalità, con qualche piccolo intoppo a metà periodo, peraltro risolvibile all'istante.

Se le cose non dovessero andare nella direzione immaginata, inutile forzare la mano. Pensate piuttosto a porre rimedio ai vostri eventuali errori. Non perdete neanche tempo a rimuginare sui torti subiti, guardate al futuro con serenità ed ottimismo. Nel lavoro invece, per non incorrere in critiche che deprimerebbero la vostra immagine, fate attenzione a non esporvi al pericolo di imbarazzanti gaffe. In amore a qualcuno del segno una strana gelosia potrebbe nuovamente far capolino nel proprio cuore. Una inevitabile insofferenza da parte del partner non farebbe che confermare questi vostri presentimenti.