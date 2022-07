Secondo le previsioni dell'oroscopo del 12 luglio, i nati sotto il segno della Bilancia sono favoriti sotto più punti di vista. I Capricorno non devono mollare, mentre i Pesci devono essere più premurosi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: ci sono sempre tante battaglie da combattere per riuscire a realizzare i propri obiettivi. Non perdete la speranza e non arrendetevi mai

11° Leone: nella vita siete abituati a chiedere sempre più di quello che avete. Questo vi permette di non accontentarvi ma, allo stesso tempo, potrebbe generare anche un po' di frustrazione.

10° Acquario: chi ben comincia è a metà dell'opera. Secondo l'Oroscopo del 12 luglio i nati sotto questo segno devono circondarsi delle persone giuste, di quelle per cui vale davvero la pena lottare.

9° Ariete: non siete molto loquaci in questo periodo e la cosa potrebbe generare un po' di malumore. Cercate di essere un po' più aperti, sia dal punto di vista personale che professionale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Pesci: prendetevi cura di voi stessi e delle persone care. Non date peso a chi proverà a interferire nel vostro cammino e a ostacolare i vostri successi.

7° Gemelli: l'oroscopo del 12 luglio vi esorta a tentare il tutto per tutto pur di riuscire a portare a compimento i vostri desideri.

In amore dovete aprirvi un po' di più, mentre sul lavoro bisogna essere cauti.

6° Toro: non bisogna porre limiti alla provvidenza. Osate finché potete, sia in amore sia nel lavoro. Talvolta è più brutto avere dei rimpianti che dei rimorsi. Tenete bene a mente questo concetto.

5° Scorpione: ci sono delle cose da rivedere in amore.

Se di recente ci sono stati dei piccoli disguidi, adesso è il momento di rimediare. Pian piano tornerà la normalità, quindi siate ottimisti e fiduciosi.

Oroscopo 12 luglio segni fortunati

4° in classifica Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 12 luglio vi invitano a non perdere troppo tempo dietro cose o persone che non meritano le vostre attenzioni.

Ricordate che chi vi tradisce una volta, potrebbe farlo di nuovo.

3° Sagittario: non fatevi troppe domande. Agite seguendo il vostro cuore e il vostro istinto. In amore l'importante è allargare i propri orizzonti e mettersi in gioco anche nelle situazioni più ostiche.

2° Vergine: ciò che è rotto potrebbe ripararsi, ma non tornerà mai come prima, non dimenticatelo. Se state lottando per ottenere degli obiettivi, presto rimarrete piacevolmente colpiti

1° Bilancia: se qualcuno vi ha fatto arrabbiare, adesso è tempo di recuperare. In questi giorni potreste vivere delle belle sorprese, sia in ambito personale che professionale. Occhi ben aperti.