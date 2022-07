L'Oroscopo di lunedì 11 luglio 2022 si preannuncia favorevole per un energico Toro e anche per l'Acquario soprattutto per quel che riguarda la vita amorosa. Bilancia sarà leggermente in ribasso, mentre ritornerà in vetta il segno della Vergine.

A seguire le previsioni astrologiche dell'11 luglio per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo dell'11 luglio: Toro in testa alla classifica

1° Toro: avrete tante energie da spendere durante la giornata di lunedì 11 luglio. Svilupperete una grande propensione per gli affari e per tutte le questioni di stampo economico.

Gli amici vi saranno accanto per dimostrarvi la loro lealtà.

2° Acquario: un nuovo incontro che vi trasmetterà emozioni positive potrebbe far sbocciare l'amore. Tutto ciò rappresenterà un toccasana per la vostra autostima. Negli affari la fortuna di Venere inciderà sulle questioni di natura professionale ed economica.

3° Vergine: momenti di solitudine soddisfacenti che vi permetteranno di prendervi cura di voi stessi e del benessere del vostro corpo. Fare attività fisica potrebbe darvi quella spinta in più per sentirvi in forma.

4° Cancro: le sorprese da parte della famiglia vi daranno la consapevolezza di avere intorno a voi una cerchia di persone che vi amano e che farebbero di tutto pur di vedervi felici.

Sul lavoro potrete godere della piena fiducia e collaborazione del vostro team.

Fortuna in rialzo per il segno dei Gemelli

5° Gemelli: fortuna in crescita lunedì 11 luglio. Questa situazione favorirà gli affari. Secondo l'oroscopo, anche in amore potrebbero esserci delle novità allettanti che dovrebbero incrementare l'affiatamento di coppia.

6° Pesci: situazione sentimentale tendente all'armonia; una condizione che però non influirà sulla vostra passionalità. Dovrete riprendervi da uno sforzo fatto di recente per recuperare le energie perdute.

7° Ariete: avrete qualche momento di stanchezza che potrebbe influire sul lavoro ma, nel complesso, sarete capaci di riprendervi al più presto.

In questo modo potrete mettervi al lavoro per raggiungere un obiettivo importante soprattutto sotto il profilo economico. Avrete a disposizione l'appoggio della famiglia.

8° Scorpione: ci sarà qualche momento di distrazione dallo stress quotidiano. Tuttavia, non potrete fare a meno di trovarvi coinvolti in un diverbio familiare. Sarà complicato riuscire a trovare un punto d'incontro fra le parti.

Incertezza in amore per Bilancia

9° Bilancia: in amore ci sarà qualche momento di incertezza che potrebbe influire sul rapporto con il partner. Punterete a prendervi un po' di tempo per pensare, ma tutto ciò non vi aiuterà a risolvere i problemi attuali, anzi, potrebbe farvi riflettere su alcune scelte fatte in passato.

10° Leone: quella di lunedì 11 luglio non sarà una giornata particolarmente impegnativa. Potrete approfittarne per prendervi un po' di tempo libero che vi aiuterà a smaltire lo stress accumulato in questo periodo che vi ha resi piuttosto nervosi e schivi.

11° Capricorno: fate attenzione ad alcune situazioni eccessivamente vincolanti che potrebbero anche rendervi nervosi. Gli affari potrebbero subire un contraccolpo se non prestate attenzione a qualche dettaglio importante.

12° Sagittario: in amore potrebbero sorgere dei problemi. Sarebbe opportuno chiarirsi col partner per dare una svolta alla vostra relazione, anche se sembra che ormai questa stia andando verso una tenera amicizia.