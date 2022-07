L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 27 luglio 2022. Ad essere testati in questo contesto i simboli astrali rilevati nella seguente sestina: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere chi la spunterà questo mercoledì merito all'amore e al lavoro? Andiamo pure a scoprirlo insieme iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 27 luglio: a voi il responso delle stelle e la consueta classifica a stelline segno per segno.

Previsioni zodiacali del 27 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il bioritmo della Bilancia in questo mercoledì di metà settimana evidenzia un’esigenza d’interiorità che si esprime soprattutto a livello fisico. Date spazio al relax, a letture o a riflessioni significative, le uniche capaci di distendere la mente e favorire il ritorno di un positivo equilibrio psicologico. In amore, se l’ombra del dubbio aleggia sul rapporto, non chiudetevi in voi stessi: un sereno scambio di idee vi toglierà un gran peso dal cuore. Le preoccupazioni, riguardo ad alcuni rapporti interpersonali (che ben sapete...), sono in parte solo frutto della vostra immaginazione: diciamo un 50 e 50 tra verità e supposizione.

Nel lavoro invece, un calo di concentrazione, con conseguente rallentamento e diminuzione della capacità produttiva, potrebbe essere in arrivo. Cercate di organizzare le cose da fare senza fretta. Curate l’armonia dell’ambiente in cui vivete scegliendo motivi utili ad allontanare eventuali negatività.

Scorpione: ★★★. Un giorno valutato in massima parte sottotono.

In opposizione a Plutone, anche la Luna in Leone vi guarda storto rendendovi sospettosi e insicuri, forse anche stuzzicando il vostro amor proprio. In una disputa cercate di mostrarvi superiori, pur senza lasciare intendere in vostro carattere troppo spesso morbido, in alcune situazioni. Imprevisti e contrattempi, che con un minimo di praticità potrebbero essere agevolmente superati, daranno filo da torcere a molti del segno.

Nel lavoro poi, il goffo tentativo di imporre il vostro punto di vista potrebbe sfiorare la prepotenza, facendo precipitare le vostre quotazioni agi occhi dei colleghi. Immagine in ribasso anche in amore? Sottolineare ogni cosa e puntualizzare qualsiasi mancanza solo perché avete la “luna di traverso” non vi fa onore nei confronti del partner, sappiatelo! Controllate l'ansia e il fisico, anche se ultimamente la forma è apparsa discreta: forse non appariscente, ma non vi delude di sicuro. Una buona giornata per dedicarsi a lavoretti di manutenzione in casa o fuori.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 27 luglio predice un periodo abbastanza flemmatico, attorcigliato con forza all'andamento routinario di alcune giornate già trascorse.

Se per mancanza di tempo o di voglia aveste detto spesso “no” all’invito di una vostra amicizia o magari qualcuno di vostra conoscenza, la Luna in Leone vi concede in questo periodo (volendo) di poter rimediare. Scoprirete in questi giorni di avere tanto da guadagnare da ogni situazione e che tirarsi indietro non è mai soddisfacente. Nel lavoro, quando e se verrete chiamati per un incontro di affari, non crederete alle vostre orecchie. Tranquilli, non si tratterà di allucinazioni ma di un passo importante che vi permetterà di cambiare in meglio la vostra situazione professionale. Parlando d'amore, di certo la razionalità non è mai stata il vostro forte. Nella maggior parte dei casi seguite a menadito l’istinto, le sensazioni e le emozioni senza preoccuparvi minimamente delle eventuali conseguenze: meditateci su e trovate voi le giuste considerazioni, ok?

Il consiglio del giorno: eliminate lo zucchero nel caffè, se potete: abituatevi a prenderlo amaro!

Oroscopo e stelle del 27 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Questo mercoledì, carta astrale alla mano, non avete certamente bisogno di dimostrare niente a nessuno e tutto filerà liscio come l'olio. Grazie al buonissimo sestile in atto tra Nettuno e il vostro Plutone le vostre migliori qualità regaleranno ottime soddisfazioni: alcune già risplendono alla luce del sole. Questo stato di cose darà l'opportunità a molti di essere notati, non solo per la perseveranza e la metodicità con cui affronterete le disparate situazioni ma soprattutto per la vostra grande volontà nel definire e portare a termine ogni impegno.

Nel lavoro, supererete facilmente lo stress. In alcuni casi assomigliate davvero a dei caterpillar che lentamente, ma inesorabilmente, riescono a smuovere le montagne! In amore, l'avervi vicino è fonte di sicurezza per il partner e per le persone amate in generale. Se state cercando invece l’anima gemella, guardatevi un po’ in giro: innamorarsi potrebbe essere meno difficile di quanto possiate pensare, ovviamente se lo volete davvero.

Acquario: ★★. Giornata assai discutibile, in questo caso valutata con le due stelle dei momenti da "ko". Con un battagliero Mercurio in quadratura al vostro Saturno nel segno, questo mercoledì sarà decisamente movimentato e, forse, anche un po’ caotico. Di sicuro però, privo di noia e di ristagno.

L’unico difetto potrebbe essere l’impulsività con la quale giungerete troppo presto alle conclusioni (sbagliando come al solito!). Nel lavoro poi, potreste accorgervi di aver giudicato troppo presto un collega o magari il vostro principale. Conoscendo meglio le persone, poi vi appariranno senz'altro sotto una luce diversa, solo allora potrete permettervi il lusso di giudicare... In amore in questo periodo vorreste buttarvi anima e corpo in una storia appassionante, quasi sicuramente nata con il classico colpo di fulmine. Calma, forse avete fatto i conti senza l’oste! Prima di cantar vittoria assicuratevi che ogni cosa sia al posto giusto e ogni attesa sia rispettata.

Pesci: "top del giorno".

L'oroscopo del giorno, di mercoledì 27 luglio, predice un periodo altamente positivo nei sentimenti e nelle attività lavorative. Dal punto di vista astrologico avrete la Luna in Leone totalmente a vostro favore. La stessa, infatti, proprio questo metà settimana sarà in prezioso trigono con il vostro Nettuno. Se in passato c’è stato qualche screzio in famiglia o all’interno della coppia, ora grazie alla Luna vi sarà data una mano a risolvere positivamente ogni stortura. In questo periodo sarete davvero bravi nel migliorare ogni situazione, dal lavoro alla famiglia o nel campo delle amicizie nulla vi sarà d'impaccio. Vi verrà richiesta un po' di inventiva in più del solito per risolvere problemi sia pratici che teorici nel luogo dove operate.

Sarete abili nel trovare una soluzione soddisfacente per tutti. In amore tutto benissimo: fate solo attenzione che il troppo attaccamento amoroso non diventi ansiosa morbosità, difficilmente tollerabile da parte del vostro partner. Potrete con poco sforzo migliorare lo stato fisico generale e rendendo più equilibrato l'attuale stile di vita.