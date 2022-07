Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale 25-31 luglio. È l’ultima settimana di luglio, tanti avvenimenti accadranno nei prossimi giorni, alcuni vi destabilizzeranno, altri invece vi motiveranno a fare sempre di più. Se siete curiosi di sapere che cosa vi attende negli ultimi sette giorni di questo mese corrente, date un’occhiata alle accurate e dettagliate previsioni astrologiche da lunedì 25 a domenica 31 luglio su amore, lavoro e salute.

Oroscopo e previsioni settimanali fino al 31 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte dell’amore cresce il bisogno di cambiamenti nella vita di coppia.

Sarà così anche nei confronti del denaro da investire soprattutto per una vacanza, ma sarà difficile raggiungere un accordo. I single, in questa settimana, saranno più affascinanti e corteggiati. In campo lavorativo, evitate le discussioni, potreste dire qualcosa che potrebbe urtare la sensibilità dei colleghi o superiori. Gli ostacoli sono tanti, il tempo e la pazienza vi premieranno in futuro. In salute, questa settimana vi regalerà un bel carico di energia e forza fisica, da sfruttare in maniera intelligente. Voto: 7

Toro – In campo amoroso e affettivo, non mancheranno piccole tensioni soprattutto in famiglia. Potreste perdere le staffe in quest’ultima fase di luglio. Nello stesso tempo, però, incontri, viaggi o qualche gita fuori porta potrebbero portare serenità nella vita di coppia.

I cuori solitari del segno potrebbero inseguire un sogno. Sul fronte del lavoro, è un ottimo periodo per realizzare alcuni vostri progetti lavorativi e per risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso nel mese scorso. In salute, non dovete cedere ai peccati di gola, il vostro fisico ha bisogno di nutrirsi di roba salutare e di fare più attività fisica.

Voto: 7

Gemelli – L’Oroscopo dell’amore diche che questa parte finale di luglio dovete fare attenzione alle tensioni in casa. I chiarimenti sono favoriti. Per le coppie sarà una bella settimana per risvegliare l’attrazione. Nel weekend aumenteranno feeling e dialogo. Le storie che nascono in questo periodo dureranno un bel po’.

Sotto il profilo lavorativo, questo periodo offre ottime possibilità di aumentare le entrate. Se state cercando un impiego, non perdetevi d’animo. Sotto il profilo sanitario, non dovete scherzare con gli sbalzi di temperatura. Bevete molta acqua e uscite solo nelle ore serali, per evitare il caldo eccessivo di questa settimana. Voto: 8

Cancro – Sotto il profilo amoroso, questa settimana permetterà ai cuori infranti di voltare pagina e di realizzare un progetto a lungo accarezzato. Fatevi un regalo e siate fiduciosi per il futuro. Per le coppie che si amano profondamente sarà una settimana ricca di sorprese, passione e di eros. Sarà la volta buona per organizzare una vacanza intima e avventurosa.

Le stelle ricordano ai single di non aver paura di essere se stessi e di non lasciarsi condizionare dagli altri. Fatevi amare per come siete. In campo lavorativo, sarà la volta buona per rimettersi in campo, alla conquista di nuove posizioni, nuove entrate. Questa settimana migliorerà anche le vostre finanze. Sul fronte della salute, dovrete fare attenzione a ciò che mangiate o bevete. Non dovrete abbuffarvi e darvi alla pazza gioia con alcol e bibite zuccherate e gassate. Voto: 8

Previsioni della settimana dal 25 al 31 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È un periodo decisamente positivo per tutto ciò che riguarda la sfera amorosa e affettiva. Sarà la volta buona per coltivare nuovi interessi personali.

Potreste anche concedervi una piccola vacanza nel weekend con la persona del vostro cuore. Forse non sarà una vacanza romantica, ma sarà utile per rafforzare il rapporto di coppia. I single devono fare attenzione alle amicizie, qualcuna potrebbe profumare d’amore. In ambito lavorativo, chi ha un’attività indipendente avrà creatività e fiuto per gli affari. Miglioreranno anche le condizioni economiche. In salute, questa settimana avrete discreta vitalità, dovrete eliminare la pigrizia facendo più attività fisiche e passeggiate serali all’aperto. Voto: 9

Vergine – In amore, questa settimana accadrà di tutto e di più. Se le cose non gireranno per il verso giusto, dovrete fare una pausa di riflessione, per capire meglio chi sono le persone che vi meritano davvero e chi sono ipocrite.

Luglio si concluderà con qualche scenata di gelosia. Dialogare con il partner non sarà facile, ma dovrete risolvere la faccenda una volta per tutte. I single dovranno fare attenzione a non innamorarsi della persona sbagliata o impegnata sentimentalmente. Sotto il profilo lavorativo, molti giovani del segno dovranno accontentarsi delle offerte di lavoro che ci sono in giro e fare un po’ di gavetta. Chi ha un’attività in proprio dovrà fare attenzione a ogni minimo dettaglio e ai soldi. In salute, nella prima parte della settimana vi sentirete in buona forma fisica, nella seconda invece sarete meno tonici e avrete attacchi di fame nervosa. Attenzione a non svuotare il frigo. Voto: 6

Bilancia – Sotto il profilo amoroso, entro la fine di luglio dovrete risolvere tutti i problemi che avete ignorato fino ad adesso.

Non vorrete mica passare agosto tra battibecchi e scontri accesi? L'oroscopo consiglia di riflettere attentamente e di porvi rimedio. Per i cuori solitari del segno non mancheranno occasioni di innamorarsi, per alcuni non sarà solo una storia da ombrellone ma di più. In ambito lavorativo, se state ancora cercando un impiego redditizio, dovrete darvi da fare: aspettare la manna dal cielo è solo tempo sprecato. Sotto il profilo sanitario, le vostre forze fisiche saranno altalenanti, avrete bisogno di recuperare energia. Più passeggiate all’aria aperta e più ore di sonno. Voto: 7

Scorpione – In amore, questa settimana sarete distratti da molti pensieri, rumorosi e stressanti. Forse problemi di coppia o di famiglia?

Qualsiasi siano le vostre preoccupazioni, dovrete prendere tutto a cuor leggero, ciò che conta è stare bene con le persone che amate. Dovrete ignorate i pettegolezzi di quartieri e ascoltare di più la voce del vostro cuore e delle persone che vi amano sul serio. Solo così riuscirete a vivere una vita serena e tranquilla, a fare una vacanza in santa pace e senza troppi pensieri. I single dovrebbero puntare sulle vacanze per conoscere una persona interessante e per la quale vale la pena progettare una vita insieme. Sul fronte del lavoro, dovrete fare attenzione a non commettere degli errori che potreste evitare non agendo d’impulso e verificando i dati. Mai discutere con i colleghi e con i datori di lavoro.

In salute, se siete disperati per i chili di troppo, vi basterà mangiare in maniera genuina ed equilibrata e fare lunghe camminate all’aria aperta. Voto: 6

L'ultima settimana di luglio secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'oroscopo dell’amore afferma che questa settimana metterà in risalto i sentimenti e la passione, ma anche segreti, bugie e tradimenti: attenzione soprattutto se avete una doppia o tripla vita. Per le coppie profondamente innamorate sarà un periodo di pace. Alcuni single dovranno dire addio a questo status: anima gemella dietro l’angolo. In campo lavorativo, questo è il periodo adatto per cercare un impiego che vi aiuti a sollevare la vostra triste situazione economica.

In salute, siete al massimo della forza fisica. Quando l’amore e il lavoro vanno bene, anche il corpo gode di ottima salute. Voto: 7

Capricorno – Sotto il profilo amoroso, dovrete fare un grande sforzo per non far morire il vostro rapporto di coppia. Anche se nasceranno nuovi problemi, sopportateli e trovate una soluzione con il vostro partner. Se nella vita coniugale ci saranno ancora avanti battibecchi e litigi, allora dovrete prendere una decisione per il bene di entrambi. Le coppie appena nate dovranno impiegare bene le energie e concedersi una vacanza. Prudenza per i cuori solitari del segno. Sul fronte del lavoro, dovrete essere prudenti e cauti, alcuni passaggi astrali potrebbero rendervi impulsivi e polemici.

Alcuni lavoratori avranno voglia di cambiare ambiente di lavoro, oppure di migliorare la propria posizione professionale. Sotto il profilo sanitario, dovrete fare molta attenzione allo stomaco e all’ansia. Non strafogatevi, le camminate fanno miracoli. Voto: 6

Acquario – Per l’amore, sarà una settimana per niente riposante e tranquilla, per via dei burrascosi rapporti di vicinato o di famiglia. Non sarà facile, ma dovrete riuscire a ritagliare un angolo di relax solo per voi, per ricaricarvi le batterie, per riflettere sull’importanza della vostra vita e dei rapporti affettivi e sociali. I coniugi che si amano follemente continueranno ad avere una buona intesa emotiva e un’ottima comunicazione.

Grazie al fascino, molti single Acquario riusciranno a fare colpo su una persona speciale e molto interessante. Sotto il profilo lavorativo, sarete un po' demotivati o insoddisfatti dei progetti in corso. Il caldo e lo stress esasperano gli animi e rendono le persone fiacche, questo lo sapete benissimo. In campo sanitario, per fronteggiare il caldo intenso dovrete bere più acqua, mangiare più frutta e verdura e uscire solo nelle ore meno calde. Voto: 6

Pesci – Nel settore amoroso e affettivo, le preoccupazioni di questa settimana incideranno sulla vostra voglia di divertimento. Staccate la spina e dimenticate per un po’ preoccupazioni e problemi. È tempo di vacanza, una gita fuori porta che fa molto bene sia ai single che alle coppie. Alcune incomprensioni presenti nelle coppie più datate sono dovute a problemi economici, ma svaniranno grazie a un confronto e una proposta inaspettata. Ai single del segno l'oroscopo consiglia di non infilarsi in storie complicate. Parlando di lavoro, per le vostre tasche sarà una settimana poco favorevole: massima prudenza e cautela. La crisi economica si farà sentire anche nelle prossime settimane, ma dovrete resistere a qualsiasi tempesta. In salute, nella seconda parte della settimana tornerà una discreta energia. Non esagerate con gelati e bevande zuccherate e alcoliche, meglio frutta fresca e tanta acqua. Voto: 5,5