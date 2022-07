L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 luglio 2022. Vediamo di dare una linea guida in merito a come potrebbe evolvere questo venerdì relazionandolo ai settori della vita legati ai sentimenti e alle attività lavorative. In analisi i segni della seconda sestina compresi pertanto nel seguente filotto: Bilancia, Scorpione, Sagittari, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quale sarà la sorte assegnata dall'Astrologia al vostro segno di nascita?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 15 luglio consultando il responso delle stelle in merito alla giornata numero cinque della corrente settimana.

Previsioni zodiacali del 15 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. All'orizzonte prende sempre più forma un buon venerdì con, sullo sfondo, un altrettanto ottimo sabato d'inizio weekend. Dunque periodo certamente da vivere in modo positivo, anche se nella totale ordinarietà. Da oggi potete rivolgere la vostra attenzione su questioni pratiche e/o lavorative: prendete in considerazione progetti lasciati in disparte e datevi da fare per farli ritornare sulla cresta dell'onda. Amplificate il vostro raggio d’azione, recuperate vecchi debiti, accettate un lavoro extra. Per dare uno slancio concreto alla carriera, prendete in mano la situazione e chiarite i malintesi con i collaboratori. In amore accettate con entusiasmo le proposte del partner.

In fondo, ha solo bisogno di sapere che le responsabilità non vi fanno paura. Una sferzata d’energia al vostro corpo da preparare con un tonico bagno rinfrescante nella acque del mare. Consigliati massaggi ai muscoli del collo e delle spalle.

Scorpione: ★★★. Questo venerdì, secondo le nostre previsioni zodiacali giornaliere, evolverà sulla falsariga di una giornata sottotono.

I risultati agognati si faranno certamente attendere, alcuni potrebbero risultare persino come "non pervenuti": prestate attenzione a non immischiarvi in discussioni o in situazioni critiche che non vi toccano in modo diretto. La parte conclusiva di questa settimana, a causa della Luna sotto quadratura da Urano, termina tra piccoli fastidi, ritardi, smarrimenti di oggetti, disguidi nei trasporti e nelle comunicazioni.

Piccoli contrattempi in auto, discussioni col partner, gaffe con i superiori o grane professionali: questo potrebbe arrivare, ma non è assolutamente detto che poi in realtà sia così, ok? Accettate il confronto rendendovi disponibili per un’attività di gruppo. Non dovete temere: dallo scambio, nascono le cose migliori. Un po’ di nervosismo regnerà all’interno della coppia. Ma se ci metterete un po’ d’impegno, la situazione migliorerà presto.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 luglio indica l'arrivo di una giornata stabile. Tutto sommato riuscirete sicuramente nei vostri intenti mettendovi dietro le spalle problemi anche abbastanza difficili: risolti alla grande! Se avete situazioni fuori controllo, questo è un buon momento per tentare di sovvertire la sorte.

Avete conti in sospeso, problemi relativi ad eredità o lasciti, crediti da incassare? Potrebbe essere la giornata giusta per sistemare a dovere ogni questione. Marte in Toro impone molta cautela nei rapporti con i colleghi e con il prossimo in genere. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità in ambito lavorativo sono le condizioni necessarie per avanzare e raggiungere i traguardi sperati. In amore invece, è sempre meglio dire la verità, in tutte le circostanze, specie in un rapporto: le bugie, è risaputo, hanno le gambe molto corte. Nel seguire nuove terapie, tenete conto che l’efficacia dipende in parte anche dalla mente.

Oroscopo e stelle del 15 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★.

Giornata semplicemente perfetta per quelli in cerca di serenità o buone occasioni da sfruttare. Novità rilevanti e ottime proposte interesseranno lavoro o affini. Piacevoli conferme in amore da tempo sperate, potrebbero finalmente divenire reali. Insomma, davvero una bella giornata, ricca di serenità e di buonumore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni. Nel lavoro, il sestile scambiato tra Plutone e Nettuno accentuerà le vostre capacità pratiche e creative. I risultati supereranno le aspettative. In amore il periodo senz'altro ispira aria di conquiste: sarebbe da farci su un pensierino.

Comunque vada, sarà interessante e stimolante lasciarsi un po’ andare e sorridere alla vita.

Acquario: ★★★★★. Un venerdì nettamente superiore alle aspettative. Arriveranno probabilmente buone notizie sul fronte lavorativo, si spera per molti, purtroppo non per tutti (magari fosse possibile!). Cercate di anticipare i tempi: dice il saggio "chi primo arriva, meglio alloggia". Avrete l’argento vivo addosso ora che la Luna è nel vostro segno e strizza l’occhio a Venere. Idee rapide, seguite da azioni altrettanto tempestive. Decisioni vincenti, viaggi veloci al riparo da rischi, ottime performance a scuola e negli affari. Nel lavoro potete presentarvi ad un colloquio in tutta tranquillità: la simpatia e la parlantina sciolta dovrebbero immancabilmente fare centro.

In amore la conversazione con la persona del cuore scorrerà fluida e affettuosa. Parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti, senza imbarazzo. Il riso nel frattempo farà buon sangue allontanando ogni malessere. Giornata ideale per occuparsi della cura delle mani.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 15 luglio, indica un periodo meritevole di una certa attenzione, specialmente cose attinenti con il futuro. Non adagiatevi sugli allori: cercate personalmente di impegnarvi nella risoluzione dei problemi, evitando di delegare altri come spesso succede. Vi farete altresì carico di alcuni problemi pratici inerenti al ménage, che molto spesso tendete ad ignorare, guadagnandovi l’approvazione del partner.

Un buon accordo con la persona amata e una relativa tranquillità, che di questi tempi non sono da disprezzare. Nel lavoro potrete portare a termine gli impegni assunti. Non rimandate l’avvio di un progetto, per timore di non esserne all’altezza. In amore state imparando ad apprezzare la vita di coppia: anche se a volte può risultare un po’ monotona, in compenso offre protezione e sicurezza. Generosamente, date il vostro aiuto a chi è in difficoltà. Attenzione agli opportunisti e agli approfittatori: teneteli alla larga.