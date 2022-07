Lunedì 4 luglio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno della Vergine, nel frattempo il Sole risiederà sui gradi del Cancro. Venere assieme a Mercurio, invece, rimarranno stabili nel segno dei Gemelli, così come Marte insieme a Giove permarranno nell'orbita dell'Ariete. Urano e il Nodo Nord, intanto, sosteranno in Toro, mentre Saturno continuerà la sosta in Acquario. Plutone, in ultimo, proseguirà il transito in Capricorno come Nettuno resterà nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Sagittario e Toro.

Sul podio

1° posto Vergine: risalita economica. Il bottino finanziario dei nati Vergine, in particolar modo della terza decade, verrà presumibilmente rimpinguato da un'entrata economica extra, come una vincita al gioco o un bonus legato all'operatività professionale.

2° posto Capricorno: scelte oculate. Grazie al Messaggero degli Dei al giro di boa nel loro Elemento nonché alla spinta propulsiva del Luminare notturno nell'amica Vergine, i nati sotto il segno del Capricorno avranno buone chance di operare delle scelte ben ponderate che strizzeranno l'occhio al prossimo futuro.

3° posto Pesci: trasgressivi. La quadratura della Bianca Signora unita all'opposizione lunare parranno far emergere, nel corso della giornata inaugurale della settimana, lo spirito trasgressivo, spesso ben celato, del dodicesimo segno zodiacale nel ménage amoroso.

I mezzani

4° posto Scorpione: lavoro top. Tutto, o quasi, sembrerà scorrere liscio come l'olio questo lunedì sul fronte lavorativo di casa Scorpione, specialmente per il primo decano che potrà raggiungere un meritato quanto insperato traguardo anelato da tempo.

5° posto Leone: taciturni. Limitare al minimo sindacale le parole proferite in questa giornata di luglio potrebbe essere l'esercizio preferito dei felini, in quanto gli stessi preferiranno di gran lunga osservare il comportamento degli altri nei loro confronti anziché cimentarsi in giudizi di sorta.

6° posto Acquario: certezze vacillanti. I nati Acquario, in qualità di segno Fisso, hanno per corredo astrologico un innato bisogno di certezze esistenziali per poter vivere in maniera più serena. Questo lunedì, però, alcune di queste certezze inizieranno, c'è da scommetterci, a vacillare e il segno d'Aria farebbe bene a non lasciarsi prendere dallo sconforto ma cavalcare l'onda degli eventi.

7° posto Gemelli: puntini sulle "i". Una persona potrebbe aver tirato troppo la corda coi nati Gemelli nei giorni scorsi e, durante queste ventiquattro ore, il segno Mobile avrà buone chance di avvertire la necessità di mettere i puntini sulle "i" con la stessa.

8° posto Bilancia: vecchie dinamiche. La retrogradazione saturniana sommata al quadrato Nettuno-Mercurio nell'asse Pesci-Gemelli proporrà, con ogni probabilità, ai nati Bilancia alcune vecchie dinamiche relazionali al fine di affrontare una volta per tutte.

9° posto Cancro: deleganti. Anziché procrastinare a oltranza alcune attività in programma questo lunedì, il primo segno d'Acqua preferirà probabilmente delegare le stesse ad alcune persone care.

Peccato, però, che gli affetti non gradiranno di faticare al posto dei nativi.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: comunicazione flop. Tipica giornata dove lo strafalcione dialettico in casa Ariete sarà presumibilmente dietro l'angolo a ogni discussione, coi nativi che farebbero bene a ponderare bene ogni singola parola che uscirà dalla loro bocca per evitare di ferire qualcuno.

11° posto Sagittario: burberi. L'atteggiamento indisponente e scostante che, con buona probabilità, sfoggeranno gli arcieri in questa giornata estiva farà storcere il naso ai più, in particolar modo nella cerchia amicale. Mattinata di probabili battibecchi col partner per futilità.

12° posto Toro: malinconici. Un velo di nostalgia sembrerà aleggiare nelle menti dei nati sotto il segno del Toro per l'intera giornata, facendoli tornare indietro a quando una relazione sentimentale li riempiva di gioia ed esuberanza.