L'Oroscopo di domani è pronto a classificare la giornata numero due della corrente settimana: sarà o meno un martedì all'altezza delle nostre aspettative? In primo piano, pronte a dare eventuali risposte o utili consigli, le previsioni zodiacali del 5 luglio 2022, nel contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus dunque in assoluto su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

L'Astrologia del periodo annuncia due transiti astrali di notevole caratura: curiosi? Ebbene, domani, martedì 5 luglio assisteremo al passaggio di Mercurio in Cancro, in uscita dal segno dei Gemelli.

Altro evento di spicco il cambio di settore del pianeta rosso: in questa giornata quindi avremo il passaggio di Marte in Toro. La Luna intanto si avvicina ai confini della Bilancia e il Sole resta ancorato al settore del Cancro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 5 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 5 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 5 luglio prevede una splendida giornata. In campo sentimentale, le stelle propongono di pensare all'amore. Se le aspirazioni nella coppia fossero elevate, potrete certamente sperare di vivere un rapporto di un certo livello. L'amore, i sentimenti e l'eros saranno più importanti del solito: approfittate della fase favorevole per rendere ancora più solida e importante la vostra relazione.

Single, la serata porterà ai nativi del segno una grande voglia di divertirsi, conoscere, instaurare nuovi rapporti. Sarà una corsa a ostacoli tutta all'insegna del divertimento e della seduzione. In serata sarete carichi di energia e brio, potreste addirittura fare una bella rimpatriata tra vecchi amici all'insegna di bella risate e tanti ricordi.

Nel lavoro sono ottime le prospettive per una vita professionale dinamica. Probabili nuove conoscenze: con il minimo sforzo potreste allargare il giro dei vostri affari e migliorare le entrate.

Toro: ★★★★★. L'ingresso del pianeta rosso, ossia Marte, nel vostro segno darà una bella spinta ai prossimi giorni. In campo sentimentale soprattutto, mettete lievemente tra parentesi i vostri bollenti spiriti e dedicatevi alla parte più tenera, delicata della relazione d’amore.

Il vostro partner è affamato di coccole, di dimostrazioni d’affetto, che siano esse visibili ed espresse a chiare lettere. Sembra così, essere una giornata piuttosto piacevole, perché gli altri si mostreranno più attenti alle vostre richieste, approfittatene per chiedere ciò che vi tenete dentro da tempo e avete paura a rivelarli! Single, vi affaccerete alla vita con incedere maestoso, avete una grande fiducia in voi stessi in questo momento e questo vi permetterà di gestire ogni situazione con grande sicurezza. Nel lavoro, il denaro si coniugherà bene con il lavoro, basterà tener presenti le regole del gioco e se si è abili, a cogliere al volo le opportunità. Non abbiate timore di pensare in grande, se dovete fare un progetto, perché tutto andrà, comunque, per il meglio.

Gemelli: ★★. Giornata poco positiva. In amore, un cielo grigio metterà l'accento su quello che risulta essere il vostro punto debole: il rapporto con le emozioni. Se vi sentirete tristi e non saprete il perché, non fate finta di niente: probabilmente state trascurando il vostro partner e questo vi porterà a non sentirvi in piena sintonia con chi amate. Dovete cercare di capire il più possibile se le motivazioni del vostro disagio sono oggettive o si tratta solo di un brutto momento che state attraversando. Mettete a frutto tutta la vostra logica, sicuramente avrete delle buone intuizioni per affrontare e risolvere ogni problema insieme. Single, avete veramente bisogno di una vacanza, ma in questo momento le cose da fare sono troppe e voi non potete proprio esimervi dal portarle tutte quante a termine.

Stelle antipatiche renderanno difficoltoso l'inizio di nuovi progetti e questo vi farà venir voglia di ritirarvi in voi stessi, nella modalità tipica di quando siete molto stanchi. Cercate di resistere, stringete i denti, anche perché presto qualcosa cambierà in meglio. Nel lavoro, probabile una piccola delusione: non dovete prendervela! Nuove opportunità sono in arrivo, in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Oroscopo di martedì 5 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Mercurio questo martedì entra nel vostro segno. Per i sentimenti, con un buon Mercurio al vostro servizio, riuscirete finalmente a tirar fuori il vostro lato più focoso e passionale. Così, con la persona presente al vostro fianco sarete un vulcano di energia e riuscirete a trasportarla in un vortice di emozioni: si sentirà stregato da voi e dal vostro fascino.

Sentirete il bisogno di comunicare la volontà di essere pronti a fare di tutto per portare allegria e serenità nella vostra vita di coppia. In molti avete trovato un partner capace di amarvi come meritate, malgrado i vostri "simpatici" difetti. Single, avrete voglia di vivere, di fare cose, di essere protagonisti. A livello emotivo vi sentirete pieni e ricchi: circondatevi di persone che vi apprezzano e che condividono i vostri stessi gusti. Tanto l'entusiasmo, tale da portarvi a trascorrere una giornata intensa e piena di nuove amicizie. In serata potreste ricevere una bella sorpresa. Nel lavoro, giorno particolarmente benevolo per chi ha un'attività impiegatizia o comunque lavora alle dipendenze altrui.

Gli astri sosterranno le vostre iniziative: energia, competenza e decisione non passeranno inosservati.

Leone: ★★★. In amore, sarà una giornata altalenante con momenti di grandi energie alternati a fasi di pesante stanchezza e d'irrequietezza. Se non volete compromettere il vostro rapporto con chi amate, non ostinatevi nel mettere il vostro punto di vista davanti a tutto. Chiarite la vostra situazione, anche affrontando una discussione animata: vedrete che, così facendo, vi sentirete più a vostro agio e rilassati. Single, non aspettatevi né grandi successi né grosse delusioni. Durante questa giornata non incontrerete l'amore che da tanto sognate ma il conforto degli amici basterà a farvi trascorrere ore liete.

Mentre qualcuno nativo di terza decade potrebbe lasciarsi guidare dalle circostanze e cadere in fallo: occhio! In serata potreste avere molto più tempo a disposizione: le stelle suggeriscono di approfittare per scrivere qualche email agli amici più lontani oppure, potendo, rilassarsi con una passeggiata lungomare. Nel lavoro, probabilmente in giornata non avrete le idee molto chiare, quindi ridotte anche le possibilità di avere successo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 5 luglio, predice una giornata positiva: porterà belle novità o buone notizie si spera. In campo sentimentale, dopo varie problematiche e litigi riuscirete a recuperare un rapporto che vi sta a cuore. È il momento delle nuove idee e dei nuovi progetti, dunque cercate questa volta di fare le scelte giuste a cominciare da oggi, perché non potrebbe andare meglio di così.

Condividete il vostro buonumore con la persona amata coinvolgendola in discussioni amichevoli. Sarete in alcuni momenti davvero al settimo cielo, soprattutto se manterrete la leggerezza della vita e non vi preoccuperete troppo del domani: per quello c'è sempre tempo. Single, avrete la sensazione di vedere tutto chiaro, soprattutto nei confronti delle persone che vi circondano, soprattutto con quelle con le quali intrattenete dei buoni rapporti di amicizia. Amate la vita sociale, perciò negli altri coltiverete giudizi positivi che seguirete durante la giornata. Per voi la vita non è solo divertimento e stravizi ma serenità e tranquillità. Nel lavoro, vi rimboccherete le maniche e dimostrerete a voi stessi e al mondo intero di cosa siete capaci di fare. Il risultato finale vi darà ragione

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 luglio.