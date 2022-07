Lunedì 25 luglio troviamo sul piano astrologico la Luna stazionare nel segno dei Gemelli, nel frattempo il Sole assieme a Mercurio transiteranno nell'orbita del Leone. Venere, intanto, continuerà a risiedere in Cancro, così come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno e Saturno proseguirà il moto in Acquario. Giove, in ultimo, permarrà in Ariete come il Nodo Nord, Marte e Urano rimarranno nel segno del Toro e Nettuno protrarrà la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Ariete, meno entusiasmante per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: premurosi. Ricoprendo di attenzioni e coccole il partner, i felini parranno dimostrarsi degli invidiabili amanti nella giornata inaugurale della settimana, specialmente la seconda e terza decade che daranno dimostrazione di aver accantonato eventuali moti di gelosia.

2° posto Ariete: affascinanti. A prescindere se accasati o meno, i nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero calamitare gli sguardi di più di una 'preda' affettiva durante questo lunedì, ammaliando tali papabili spasimanti con il loro spiccato fascino.

3° posto Gemelli: passi importanti. La Luna sui loro gradi sarà trina a Saturno retrogrado e ciò spingerà il segno Mobile a iniziare a meditare se compiere un passo importante nel ménage amoroso, ad esempio ponderando di mettere in cantiere un erede o informandosi per l'acquisto di una nuova abitazione.

I mezzani

4° posto Bilancia: ottimi spunti. Lunedì durante il quale la prima decade di casa Bilancia avrà buone chance di godere di eccelse intuizioni e, per merito delle stesse, mettersi di buona lena per attuarle prima possibile, così da trarne proficui vantaggi.

5° posto Scorpione: concilianti. Sebbene le faccende professionali riserveranno probabilmente qualche piccola scocciatura, i nativi non sfogheranno la loro frustrazione in coppia in queste ventiquattro ore dimostrandosi, al contrario, oltremodo concilianti con la dolce metà.

6° posto Cancro: discorsi tabù. Alcuni argomenti potrebbero risultare tabù alle orecchie dei nati Cancro, a causa di delusioni pregresse o traumi infantili, quindi il segno Cardinale farà presente alle persone che vorranno affrontare tali discorsi che preferirebbe evitare di far riemergere vecchie ferite.

7° posto Toro: sospettosi.

Il primo segno Fisso, nel corso del 25 luglio, sembrerà cominciare a nutrire qualche sospetto su un membro della loro cerchia relazionale, divenendo dubbioso se quest'ultimo sia davvero un individuo del quale fidarsi.

8° posto Pesci: energie sottotono. Malgrado l'amato bene o la prole reclameranno la loro presenza in questo giorno estivo, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe preferire cimentarsi esclusivamente in vicende pratiche e lavorative comprendendo di avere un misero bottino energetico al momento. Fortunatamente, le persone care comprenderanno la scelta del segno d'Acqua e non gli terranno il muso.

9° posto Capricorno: taciturni. La voglia di faticare e mettersi in gioco non dovrebbe mancare questo lunedì in casa Capricorno, ma a venir meno sarà presumibilmente la propensione nativa a dialogare con amici, colleghi e familiari.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: routinario. Pur senza rendersene conto, il segno dell'Acquario potrebbe trascorrere questa giornata di fine luglio in maniera monotona e ciò gli precluderà, come spiacevole conseguenza, qualsiasi spiraglio incoraggiante per aprirsi alle novità.

11° posto Vergine: amore flop. Alla stregua di un alunno che alza la mano ma non viene chiamato dall'insegnante, i nati Vergine avranno buone chance di fare la stessa magra figura in amore nel corso di questa giornata d'estate. Il segno Mobile, difatti, cercherà in ogni modo di mettersi in mostra per attrarre le attenzioni altrui ma riceverà l'effetto opposto.

12° posto Sagittario: allontanamenti. L'opposizione tra l'astro con l'anello retrogrado e il Luminare giallo sommata alla Luna opposta produrrà, c'è da scommetterci, degli allontanamenti relazionali che in casa Sagittario erano nell'aria già da qualche mese.