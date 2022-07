L'oroscopo di domenica 10 luglio vedrà un Cancro competitivo e energico sul posto di lavoro, mentre la Luna transiterà nel segno del Sagittario. Pesci mostrerà più intraprendenza in ambito lavorativo, mentre sarà ancora calma piatta in amore per il Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 10 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 10 luglio 2022 segno per segno

Ariete: si concluderà piuttosto bene questa settimana per voi. In ambito amoroso avrete ancora il sostegno di Venere, che riuscirà a portare buon umore e intesa.

Se siete single l'amore continuerà a essere una priorità, e prima o poi vi darà buoni risultati. In ambito lavorativo avrete un po’ di mansioni da portare avanti, e la buona posizione di Giove vi permetterà di raggiungere discreti risultati. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali poco soddisfacenti secondo l'oroscopo della giornata di domenica 10 luglio. In ambito sentimentale i rapporti con il partner potrebbero risultare difficili e fareste meglio ad evitare battute irritanti. Se siete single non curatevi di coloro che vogliono soltanto raggirarvi. Nel lavoro forse questo sarà un periodo laborioso, ciò nonostante, mattone dopo mattone, riuscirete a costruirvi un solido futuro. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in lieve calo nel corso di questa giornata, questo perché la Luna si metterà in opposizione dal segno del Sagittario.

Single oppure no, se dovesse esserci qualche difficoltà in amore, non dovrete fuggire dai guai e cercare di risolvere la situazione. Sul fronte professionale i buoni risultati arriveranno, ma attenzione alle vostre finanze e soprattutto a come deciderete di gestirle. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale favorevole in questa giornata di domenica.

In amore condividere idee, sentimenti e progetti con la vostra anima gemella e non farà altro che aumentare l'affiatamento di coppia. Se siete single probabilmente vi siete completamente innamorati di una persona entrata recentemente nella vostra vita, e farete di tutto per conquistarla. Settore professionale in forte recupero per voi grazie a Marte e Mercurio, che renderanno più competitivi e energici.

Voto - 9️⃣

Leone: vita di coppia in miglioramento in quest'ultima giornata della settimana. Single oppure no, arriverà il sostegno della Luna, che in mattinata sarà in trigono dal segno del Sagittario. La vostra generosità e vivacità non passerà inosservata, e vi permetterà di stringere nuovi legami. Nel lavoro vi piacerà molto quello che fate, ciò nonostante vorreste anche raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo che non vedrà grandi novità per voi. Sul fronte amoroso la Luna si metterà in quadratura, e i rapporti con il partner non saranno il massimo. Se siete single dare e ricevere supporto morale sarà importante per voi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo per ottenere buoni risultati dai vostri progetti, dovrete lavorare su progetti a voi accessibili.

Voto - 6️⃣

Bilancia: situazione in amore più che soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di domenica 10 luglio. La Luna e Venere vi faranno sentire a vostro agio con la persona che amate, costruendo una relazione stabile giorno dopo giorno. Per quanto riguarda il lavoro se le cose non vanno come previsto, prendetevi una pausa e riordinate le idee. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata tranquilla in amore per voi, forse sottotono. I rapporti con il partner saranno affiatati, ma vi mancherà qualcosa che possa rendere il vostro rapporto più movimentato. Se siete single calibrate bene le vostre parole quando parlate con la persona che amate. Nel lavoro mostrerete maggior sicurezza nei vostri progetti, ciò nonostante attenzione comunque a non andare fuori strada.

Voto - 7️⃣

Sagittario: vita sentimentale che vi concederà una tregua da possibili discussioni con il partner grazie alla Luna nel segno. Non aspettatevi però relazioni sentimentali più emozionanti, perché ancora dovrete dimostrare i vostri veri sentimenti alla persona che amate. In ambito lavorativo forse non raggiungere sempre il successo che meritate, ciò nonostante non potrete lamentarvi dei risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: ci sarà calma piatta in amore in questa giornata a causa di un cielo anonimo. Questo però non vorrà dire che la vostra relazione di coppia sarà in crisi. Ciò nonostante cercate di rendere un po’ più movimentato il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro attenzione agli imprevisti che Mercurio in opposizione porterà dal segno del Cancro.

Voto - 7️⃣

Acquario: periodo rassicurante in amore per voi. La Luna e Venere saranno in buon aspetto, e non vi faranno mancare nulla per godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single l'energia e il cuore che ci metterete nelle questioni romantiche non passerà inosservata. In ambito lavorativo una buona organizzazione sarà molto importante per riuscire a portare a termine i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: la buona posizione di Mercurio e di Marte vi permetteranno di mostrare maggiore intraprendenza sul posto di lavoro. Forse non raggiungere subito i vostri obiettivi, ma lentamente vi ci avvicinerete. Sul fronte sentimentale non sarà la giornata perfetta per dedicarsi alla persona che amate, single oppure no. Meglio dunque non entrare in argomenti troppo caldi con la persona che amate. Voto - 7️⃣