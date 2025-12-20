Benvenuti all’oroscopo di domenica 21 dicembre 2025! La magia del Natale è nell'aria e le stelle ci invitano a riflettere sul 2025 che sta per concludersi. La posizione dei pianeti potrebbe portare un po' di dolcezza nelle relazioni, qualche sorpresa in ambito lavorativo e tanta energia positiva per il nostro benessere.

L'Ariete potrebbe essere un po’ introspettivo, ma comunque concentrato sul proprio rapporto, mentre il Capricorno potrebbe trovare la via giusta per una riconciliazione con il partner. Il Sagittario saprà mettere in luce le proprie capacità, mentre un po’ di fortuna aiuterà il Cancro a ottenere qualcosa in più dalla propria vita.

Previsioni oroscopo domenica 21 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: giornata di introspezione per voi nativi del segno, ma che vi darà ancora qualche piccola occasione romantica. Anche se la Luna sarà contraria, con Venere in buon aspetto potreste provare a fare qualcosa in più per stare bene con la persona che amate. Nel lavoro prendete le cose seriamente, cercando di superare sempre i vostri limiti e ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in Capricorno vi aiuterà a riflettere in questo periodo secondo l'oroscopo. Il Natale si avvicina, e sarà necessario organizzarsi per fare qualcosa di speciale insieme alla persona che amate. In quanto al lavoro potrete compiere passi decisivi per i vostri progetti, ma dovrete essere sicuri delle vostre capacità.

Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo del momento che non avrà molto da offrirvi in questo periodo. Le incomprensioni passate possono essere risolte soltanto se sarete disposti a fare un passo indietro con il partner. In ambito lavorativo attenzione a non disperdere troppe energie in progetti che non possono darvi tantissime garanzie al momento. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale che annuncia la Luna in opposizione durante questa domenica di dicembre. Con il partner non ci sarà una perfetta intesa, ma sarà possibile comunque evitare possibili discussioni. In quanto al lavoro sarà importante concludere importanti progetti in questo momento, e non rimandare. Con un po’ di fortuna, potreste ottenere qualcosa in più.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata di domenica interessante per voi nativi del segno. Le emozioni non mancano tra voi e il partner, e alimenteranno l'intesa, soprattutto in questo periodo che precede il Natale. Nel lavoro avrete ancora tanti impegni da affrontare. Attenzione dunque a non temporeggiare. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in questa domenica di dicembre sarà fondamentale per voi nativi del segno. Avrete bisogno di costruire una relazione di coppia, e per farlo, dovrete iniziate ad ammettere le vostre responsabilità, cercando di vivere un rapporto più trasparente. In ambito lavorativo prendete importanti decisioni insieme a chi ha più esperienza di voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: attenzione alle vostre reazioni un po’ troppo istintive in questa giornata di domenica.

Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno, non sempre la vostra reazione sarà apprezzata in famiglia o dal partner. Nel lavoro a vostra precisione e dedizione vi aiuteranno a completare progetti importanti. Voto - 7️⃣

Scorpione: la parola chiave in questa giornata sarà stabilità secondo l'oroscopo. Con il partner vi sentirete bene, e sarete in grado di apprezzare anche le cose semplici. Nel lavoro studiate bene le prossime mosse da fare, soprattutto se avrete a che fare con nuovi progetti professionali. Voto - 8️⃣

Sagittario: con così tante stelle dalla vostra parte, saprete come mettere in mostra le vostre migliori qualità. In ambito amoroso i vostri sentimenti saranno chiari, e vi permetteranno di vivere un rapporto armonioso.

In quanto al lavoro saprete esattamente dove andare a mettere le mani grazie a Mercurio, trovando idee efficaci per le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Capricorno: giornata di domenica soddisfacente per voi nativi del segno. Nel lavoro, la vostra precisione e determinazione vi permetteranno di completare con successo le vostre mansioni, grazie anche a Marte. In amore la Luna sarà favorevole, e vi aiuterà a trovare la via giusta per un'eventuale riconciliazione. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo del momento piacevole in questa giornata di domenica. In amore concedetevi qualche momento di relax solo per voi e il partner. In ambito professionale vi sentirete abbastanza creativi, e sarà più facile per voi trovare soluzioni valide per i vostri progetti lavorativi.

Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in sestile dal segno del Capricorno vi aiuterà a essere più ragionevoli in questo periodo. Single oppure no, lavorate di più su voi stessi, e provate a costruire relazioni più sincere. Nel lavoro Marte vi aiuterà a reagire agli ostacoli, ma dovrete anche essere consapevoli dei vostri limiti. Voto - 7️⃣