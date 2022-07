Per la giornata di lunedì 25 luglio 2022 l’oroscopo è in miglioramento per il segno del Bilancia, mentre il Cancro arriverà alla prima posizione della classifica, soprattutto per i progressi in ambito sentimentale. I segni di Terra verranno presi in considerazione in modo positivo.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: Cancro in testa alla classifica

1° Cancro: con il partner sperimenterete l'atteggiamento più romantico che possiate avere, anche con la famiglia avrete una sintonia invidiabile che potrebbe portare all’organizzazione di un viaggio insieme.

Avrete modo di riflettere sulle recenti decisioni prese in campo personale.

2° Toro: riuscirete ad emergere negli affari con uno spiccato senso dell’ironia e con una comunicazione vincente che vi farà andare al di là della semplice contrattazione. Con le amicizie si aprirà un periodo di forte complicità e sostegno incondizionato.

3° Gemelli: finalmente respirerete un’aria molto più leggera dal punto di vista delle compagnie, preferendo quelle che ultimamente vi sono state accanto. Secondo l'oroscopo con le questioni familiari ci saranno dei miglioramenti sensibili, soprattutto con la famiglia di origine.

4° Leone: a sorpresa ci sarà la prospettiva di guadagnare con un affare. Per quanto riguarda l’ambito amoroso, ci potrebbero essere dei punti di accordo che potrebbero farvi riavvicinare dopo diversi dissidi interni.

Amicizie per Capricorno

5° Vergine: l'umore migliorerà e ciò significherà anche molta più disponibilità verso le persone che vi circondano. Vi sentirete molto appagati dal punto di vista finanziario, mentre con le questioni di carattere burocratico riuscirete a raggiungere accordi molto soddisfacenti.

6° Bilancia: avrete una vivacità diversa, che potrebbe rispecchiare una consapevolezza nuova in ambito amoroso.

Non sempre riuscirete ad avere un rapporto eccellente, ma l’importante sarà fare un passo in avanti per migliorare le prospettive personali, rispetto a quelle di coppia.

7° Capricorno: le amicizie saranno le favorite rispetto al partner. Per chi è single, invece, costituiranno una vera valvola di sfogo per alcune vicende che sono state molto pesanti dal punto di vista mentale.

8° Acquario: affronterete una lieve delusione con una amicizia che credevate sincera, ma al tempo stesso avrete molta più fiducia nella vostra personalità e nelle vostre capacità di riflessione. Potreste avere qualche piccolo contrattempo sul lavoro, ma niente che vi possa rovinare la serata.

Pesci meno concentrato

9° Pesci: la concentrazione calerà a causa delle poche energie a vostra disposizione ma tutto sommato, seppure con qualche difficoltà, procederete speditamente con un progetto che avtete in corso e al quale tenete particolarmente.

10° Scorpione: sarete molto stanchi, nonostante vi stiate dedicando al riposo, anche mentale. Secondo l’oroscopo potreste non essere in grado di agire positivamente sugli affari, dunque converrà prendervi una pausa.

11° Sagittario: riflettere sulle vicende passate vi aiuterà a ritornare sui vostri passi e anche ad ammettere alcuni errori. Probabilmente avrete un pomeriggio in cui potrete staccare dalla quotidianità: potrebbe essere una soluzione a fronte di un periodo particolarmente stressante.

12° Ariete: avrete una situazione abbastanza difficile in amore, con una comunicazione che sarà praticamente nulla e un invito più o meno implicito di evitare di essere troppo impulsivi sul lavoro. Dovrete rivedere la vostra tabella di marcia diventata troppo veloce per un periodo estivo.