È pronto l'Oroscopo del weekend 30 e 31 luglio. Le stelle dell’ultimo fine settimana del mese di luglio invitano tutti a espandere gli orizzonti, ad aprire la mente e a vedere le cose anche da un altro punto di vista. Anche se il divertimento estivo potrebbe essere posticipato o ritardato, vivrete momenti romantici e passionali prima che l’autunno vi richiami al lavoro. Per sapere che tipo di weekend vi attende, date uno sguardo alle seguenti previsioni astrologiche di sabato 30 e domenica 31 luglio e le pagelle zodiacali, con voto da 0 (pessimo fine settimana) a 10 (eccellente weekend).

Il weekend 30 e 31 luglio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo weekend dovrete cedere alle richieste del vostro partner d’amore, per migliorare l’ambiente domestico. Nel vostro stesso interesse, sarà opportuno affrettare le misure da prendere e rimanere concentrati su di esse poiché siete voi il colpevole di negligenza. Voto: 6,5

Toro – Preparatevi a prendere decisioni immediate e ad agire prontamente in base a esse. Questo weekend è probabile che vivrete diverse situazioni, le stelle sono liete di vedere che avete l'acume e l'esperienza per affrontare tali circostanze. Non avrete problemi a trovare le soluzioni giuste e a portare a termine le cose. Voto: 7,5

Gemelli – Trascorrerete il vostro fine settimana soddisfacendo le richieste fatte su di voi dai vostri familiari e colleghi.

Dovrete dedicare tempo anche alle faccende domestiche. Prestate attenzione ai bisogni della vostra famiglia perché vi saranno utili nel prossimo futuro. Voto: 7

Cancro – Secondo l’oroscopo, sarà un meraviglioso inizio di weekend. Si possono prevedere vibrazioni uniche nella vostra vita romantica. I rapporti con il vostro partner d’amore saranno cordiali.

La pace e la felicità prevalgono in famiglia. L’intero fine settimana sarà fiorito e giovale. Voto: 9

Astrologia e oroscopo per il fine settimana 30-31 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – L'oroscopo del fine settimana dice che dovete ridurre le vostre spese, moderare i rischi che vi assumete nel mercato azionario. È un bel periodo per guadagni finanziari, però.

Dovete capire il valore del compromesso. Voto: 7

Vergine – Con ogni probabilità, vi dedicherete a qualche lavoro di scrittura o artistico, che porterà a risultati meravigliosi. Poiché siete appassionati di queste cose, potreste convertirle nei vostri hobby, se non ne siete coinvolti come professionista. Voto: 8

Bilancia – È un buon fine settimana per rinnovare la vostra casa. Sarete in grado di decorare la vostra casa artisticamente grazie alle vostre capacità di progettazione. L’atmosfera a casa vostra sarà piacevole con l’arrivo degli ospiti. Farete piani per fare un picnic con amici intimi o parenti. Voto: 8,5

Scorpione – Siete pronti per dipingere il mondo di rosa, mentre sentite il romanticismo e l’amore che si insinuano lentamente nella vostra vita.

Potreste imbattervi in una persona speciale questo weekend e vedere l’amore sbocciare per voi. Ci sono anche possibilità di proposte di matrimonio o di convivenza. Voto: 9

Le previsioni dell'oroscopo per il weekend 30 e 31 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potreste ricevere una pesante critica per tutto il lavoro che avete svolto in questi ultimi mesi. Tuttavia, non guadagnerete nulla perdendovi d’animo. Sebbene il riconoscimento che cercate sia stato ritardato, non è stato negato ed è già dietro l’angolo. Voto: 6

Capricorno – I risultati delle vostre fatiche potrebbero portarvi al settimo cielo questo periodo. Il successo può arrivare facilmente nella vostra vita, ma non tentate troppo la fortuna.

Sfruttate al meglio questo weekend perché la prossima settimana potrebbe non essere di vostro gradimento. Sarete popolari questo fine settimana, specialmente nella vostra cerchia sociale, poiché impressionerete tutti con il vostro ingegno e il vostro umorismo. Voto: 8

Acquario – Siete molto bravi a esaminare i dettagli di ogni incarico o progetto e sfruttate le vostre risorse a vostro vantaggio. Tuttavia, la vostra meticolosa pianificazione riduce al minimo le possibilità di una perdita o di un fallimento. Non molti sono bravi in questo, e una pianificazione così efficiente vi dà un vantaggio sugli altri quando la concorrenza è serrata. Voto: 7,5

Pesci – Comunicherete questo weekend con i vostri amici o parenti che vivono all’estero.

C’è la possibilità che queste comunicazioni possano tradursi direttamente in un guadagno sostanziale per voi. Vi ritroverete in vena di socializzare. Probabilmente inviterete gli amici a cena a casa vostra. Voto: 8